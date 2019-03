Fregatten er hevet – klar til overføring på lekter

Etter bare knappe to døgn med pumping og heving har fregatten KNMM «Helge Ingstad» kommer opp over sin egen vannlinje, og nå starter prosessen med å overføre den til lekteren Boabarge.

Live-bildene fra heveprosessen viser at den vel 133 meter lange fregatten på 5000 tonn nå henger høyt med vannlinjen minst en halvmeter over sjøflaten.

Hevet høyt nok

– Ja, utpumpingen av vann og hevingen har gått etter planen, og vi har nå kommet så høyt som vi skal, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til VG.

– Men det er fortsatt mye vann igjen i skipet, som vi fortsatt er i gang med å pumpe ut, forklarer hun.

Den store nedsenkbare flytedokken Boabarge klargjøres nå for neste fase i prosessen: Den fyller sine store ballasttanker med sjøvann, slik at den sakte senkes ned og føres inn under fregatten.

Fraktes bort

– Når den er på plass, settes skipet ned på spesialtilpassede krybber. Så sveises det på plass stag som skal sikre fartøyet i dokken. Deretter starter utpumpingen av ballastvann fra Boabarge, og den hever seg igjen med KNM «Helge Ingstad» plassert om bord.

– Det vil fortsatt være mye vann i skipet, slik at den vil henge i løftekjettingene også etter dette, mens besetningen går ombord for å pumpe ut mer vann.Først når denne siste utpumpingen er ferdig, slakkes løftekjettingene, forklarer Sandberg.

Dette tar tid, og ifølge fremdriftsplanen skal flytedokken være klar til å starte ferden mot marinebasen Haakonsvern i løpet av lørdag eller søndag. Denne turen er beregnet til å ta om lag fem timer inkludert klargjøring og fortøyning ved kai.

– Det er fortsatt søndag som regnes som ankomstdag Haakonsvern, sier Sandberg.