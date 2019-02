Rettssaken mot de to SIAN-aktivistene skal etter planen opp i Oslo tingrett 3. april. Illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SIAN-profiler tiltalt for flere tilfeller av muslimhets

INNENRIKS 2019-02-02T15:27:18Z

En 53 år gammel mann og en 57 år gammel kvinne er tiltalt for en rekke tilfeller av hatefulle ytringer etter rasismeparagrafen – straffeloven paragraf 185.

NTB

Publisert: 02.02.19 16:27

Begge tiltalte er sentrale i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), skriver Filter Nyheter . Kvinnen er bosatt i Askim i Østfold, mens mannen bor på Jevnaker i Oppland.

Begge er tiltalt for innholdet i en løpeseddel de delte ut under et SIAN-arrangement på Stovner i Oslo 20. juli i fjor, mens kvinnen i tillegg er tiltalt for innholdet i en tale hun holdt i regi av SIAN foran Stortinget 1. september i fjor.

Politiadvokat Andreas Kruszewski opplyser at saken er etterforsket av Oslo-politiets hatkrimgruppe ved Manglerud politistasjon.

– Det er politiet som har initiert saken og anmeldt dette. Brosjyrene gjengitt i den ene tiltaleposten ble oppdaget av politiet, samtidig som også medborgere som reagerte, har vært i kontakt med oss. Når det gjelder den andre delen av tiltalen, så var politiet til stede under den offentlige appellen kvinnen holdt, sier Kruszewski til Filter Nyheter.

Løpesedlene inneholdt flere utsagn som kan tolkes som at SIAN mener at muslimer i Norge generelt er å anse som seksualforbrytere, drapsmenn og en terrorfare.

Kvinnens tale viser til en video på et svensk nettsted om asylsøkere i en svensk småby som ifølge henne viser hvordan det blir «når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur».

– Vår vurdering er at ytringene de tiltalte fremmer, er av en slik grov og kvalifisert krenkende art at de er over terskelen for å rammes som diskriminerende og hatefulle ytringer, sier politiadvokaten til Filter Nyheter.

Saken skal etter planen opp i Oslo tingrett 3. april. Retten har bare satt av denne ene dagen til saken.