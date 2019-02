DATTEREN TRUET: Den tolv år gamle datteren til Kirsti Salamonsen (34) ble bedt om å dele foreldrenes bankkort på Snapchat. Foto: Privat/skjermdump Snapchat

Barn trues til å dele foreldrenes bankkort på nettet

«Jeg vet hvor du bor», skal en ukjent Snapchat-bruker ha skrevet til en tolvåring i Vadsø da hun nektet å sende bilde av foreldrenes bankkort. Nå advarer moren mot tyveri og utpressing av barn på nett.

– Jeg vil advare flest mulig foreldre, og jeg vil oppfordre unger til å snakke med en voksen, uansett hva de trues med, sier Kirsti Salamonsen (34) fra Vadsø til VG.

For noen dager siden fikk datteren hennes på tolv år en melding fra en ukjent person på Snapchat, der hun ble bedt om å ta bilde av bankkortet til foreldrene sine og dele det med henne fordi noen slektninger var i stor nød.

ADVARSEL: Kirsti Salamonsen i Vadsø delte dette innlegget på Facebook for å advare andre voksne og barn mot en trend som sprer seg i spill og apper som barn bruker flittig.

– Datteren min skrev tilbake at hun skulle vise det til mamma, og da ble hun truet med at hun skulle anmelde henne fordi hun ikke var gammel nok til å være på Snapchat, og at hun visste hvor hun bodde. Det syntes datteren min var ekkelt, sier Salamonsen.

Utsatt på Snapchat, TikTok og Playstation

Tolvåringen i Vadsø har den siste tiden fått lignende henvendelser på appen TikTok, der man kan lage og dele korte videoer. Storebror på 13 år er også blitt forsøkt lurt på Playstation.

– De utgir seg for å være ungdomskjendiser som vil hjelpe barna med å bli populære. Hvis de sender bilde av bankkort skal de få flere følgere og likes. Eller de sier at de trenger penger for å redde noen, og spiller på samvittigheten, sier Salamonsen.

SPRER NETTVETT: Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten, sier at mange barn blir bedt om å dele bankkortdetaljer i sosiale medier og nettspill. Bildet er fra mars 2016, da hun holdt kurs om nettvett ved Seljedalen skole. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Mange rammes

Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten, en organisasjon som jobber med barn og mediebruk, kjenner til problemstillingen.

pullquote – Vi har flere eksempler på at barn er blitt lurt til å gi fra seg for eksempel et bilde av foreldrenes bankkort, sier Tønnesen til VG.

Flere av eksemplene Barnevakten kjenner til er fra spill hvor barna blir lovet hjelp og fordeler i bytte mot informasjon om, eller bilde av, foreldrenes bankkort.

– De utnytter relasjonen i spillet. Mange barn kan være naive og godtroende, og plutselig har de gitt fra seg bankkontoinformasjonen til foreldre eller besteforeldre, sier Tønnesen.

Førsteklassinger rammes

Barnevakten kjenner også til barn helt ned i førsteklassealder som er blitt truet til å dele bankkort. Dette har skjedd i spillet Moviestarplanet, som er en app på telefonen der barn både kan spille og kommunisere med andre.

– De blir spurt av noen om de skal være kjærester i spillet. Så får de høre at «kjærester deler jo alt», og blir bedt om å dele passordet slik at «kjæresten» kan stjele poenger opparbeidet i spillet eller stjele selve abonnementet, forklarer Tønnesen i Barnevakten.

VIKTIG KUNNSKAP: Barnevakten kommer med tips til hvordan barn kan orientere seg på nettet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Organisasjonen besøker ofte skoler, og et viktig tema er å lære barn å skille mellom hva som er venner og skurker på nettet.

– Bak en «avatar» (spillfigur red.anm.) eller et smilefjes kan det sitte en slem sleiping. De fleste barn er tillitsfulle og åpne, og har masse gode erfaringer fra relasjoner i det virkelige liv, så de fleste er godtroende og kan lett bli lurt, advarer Tønnesen.

Nettvett på 1–2–3: Slik unngår du å bli lurt

VG har bedt Barnevakten utforme noen generelle råd for å unngå å bli lurt i sosiale medier og i nettspill.

Til barna:

Aldri gi fra deg informasjon fra bankkortet. De som ber om det er tyver og skurker. Selv om de lover å hjelpe i spillet eller sier da har problemer, må du si nei.

Hvis noen maser eller truer, vis det alltid til mamma eller pappa og be om hjelp til å svare, blokke og slette.

Til foreldre:

Snakk med barna om at det finnes luringer og tyver som vil stjele penger fra barn på nettet og i spill, og som kan bruke mange stygge metoder.

Du får aldri full kontroll over barnas nettbruk; det er hverken mulig eller nødvendig. Barn har også rett på privatliv, men årvåkenhet er noe annet enn overvåkning. I stedet for å lese logger, kan du vise interesse og bygge er nær relasjon slik at du kan «lese» ungen din.

Last ned appene og spillene barna bruker mest, og sett deg inn i hvordan de fungerer.

Lær barna å sette grenser for seg selv og overfor andre.

Vis nåde. Barna må kunne gå til deg hvis de har gjort noe dumt, eksempelvis delt bankkortbilde. Unger har fått enorme muligheter gjennom smarttelefoner, men konsekvenstenkningen er ikke ferdig utviklet ennå.