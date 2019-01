ÅSTED: Politiet mener at det er her, i Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra 31. oktober i fjor. Dette bildet er tatt tidligere denne måneden. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-forsvinningen: Nye undersøkelser på Hagens tomt

INNENRIKS 2019-01-31T10:23:23Z

Det blir i dag gjort nye tekniske undersøkelser på eiendommen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Ifølge Aftenposten blir det benyttet 3D-skanning i arbeidet.

Publisert: 31.01.19 11:23 Oppdatert: 31.01.19 11:46

VG har vært i kontakt med Øst politidistrikt som sier at de ikke har noen kommentar til saken.

Det var Aftenposten som først meldte om saken. De melder at det blir brukt et apparat for 3D-skanning av åsteder i arbeidet. Tidligere denne måneden bekreftet politiet at de hadde gjort seg ferdige med tekniske undersøkelser både innendørs og utendørs.

Etter det VG kjenner til var de tekniske undersøkelsene innendørs ferdig i midten av desember.

Etter at forsvinningssaken ble kjent for offentligheten 9. januar gjennomførte politiet blant annet søk med hund på eiendommen, men dette arbeidet ble avsluttet etter noen dager.

Vil ikke kommentere funn

I dag er det nøyaktig tre måneder siden 68-åringen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog.

Det siste sikre livstegnet er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 denne onsdagmorgenen. Til tross for tre måneder med intensiv etterforskning har ikke politiet klart å finne ut hva som skjedde med kvinnen.

Onsdag til fredag i forrige uke ble det gjennomført søk med dykkere fra Oslo brann- og redningsetat ettersom politiet anser Langvannet som en utvidet del av åstedet. Den lille innsjøen ligger helt inntil ekteparet Hagens eiendom.

Politiet har bekreftet at det ble funnet flere gjenstander som de ønsker å undersøke. Senest torsdag morgen opplyste politiet at de ikke ønsker å kommentere funnene.