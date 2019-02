Dette er de siktede: Drapssiktede er fra Oslo

BERGEN (VG) Flere av dem som er siktet etter masseslagsmålet i Bergen, er tidligere dømt for voldskriminalitet.

Ni menn er siktet for grov kroppskrenkelse etter masseslagsmålet som fant sted ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld og en er siktet for drap.

På en pressebrief søndag opplyser politiet at de har pågrepet ytterligere to personer. Disse er siktet for falsk forklaring.

Videokameraene fanget fredag kveld opp at en 22 år gammel mann drar frem en kniv og stikker 28 år gamle Said Bassam Chataya flere ganger.

Han ble erklært død på Haukeland sykehus etter å ha blitt fraktet dit i en politibil.

ÅSTEDET: En 22 år gammel mann døde etter et masseslagsmål utenfor Circle K i Vikens gate i Bergen fredag kveld. En 22 år gammel mann er siktet for drap. Foto: Harald Vikøyr / VG

Ingen av dem ukjente for politiet

Politiet gikk raskt til en rekke pågripelser.

– Disse personene kjenner hverandre, sier politiinspektør Tore Salvesen, seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning under pressebriefen søndag.

De siktede er født mellom 1987 og 2000. Elleve av de siktede personene har norsk statsborgerskap, mens én person har utenlandsk statsborgerskap med permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Ingen av de siktede er helt ukjente for politiet, sier politiinspektør May-Britt Erstad, seksjonsleder ved Felles enhet påtale.

Tidligere dømt

Den 22 år gamle mannen, som nå er siktet for drap, er tidligere dømt for å ha oppbevart i underkant av 100 gram hasj.

Han har registrert adresse i Oslo, men så sent som i januar i år skal han ha møtt i Bergen tingrett tiltalt for tyveri.

FANGET PÅ VIDEO: I går bekreftet politiet at drapet var fanget opp av videoovervåkingen på bensinstasjonen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Advokat Jørgen Riple, som forsvarer 22-åringen, forteller til VG at han dro til politihuset og snakket med klienten lørdag kveld.

– Vi har hatt helt innledende samtaler. Spørsmål om straffskyld har ikke vært tema foreløpig, sier Riple søndag litt før klokken ti.

Advokaten ønsker ikke å si noe om hva den drapssiktede mannen har fortalt. Han opplyser at han skal møte mannen på nytt i forkant av et avhør tidlig søndag ettermiddag.

Flere fra Oslo

Seks personer har adresse Bergen og omegn, mens fire av de siktede har adresse i Oslo.

En mann som er siktet i saken, som tidligere holdt til i Oslo, ble i 2015 dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med mindreårig. Han møtte ved flere anledninger ikke opp til arbeidet, og ble dømt til å sone fengselsstraff.

Nå er han siktet i forbindelse med slagsmålet.

– Han var på feil sted til feil tid. Han skal også ha blitt slått ned under denne episoden. Han mener han ikke har gjort noe galt i denne saken, sier forsvarer Bjørn Aksel Henriksen til VG.

FORSVARER: Advokat Bjørn Aksel Henriksen forsvarer en av de siktede mennene. Foto: Krister Sørbø

Flere av de andre som nå er siktet for grov kroppskrenkelse etter slagsmålet er tidligere dømt:

En annen mann er dømt for en gruppevoldtekt.

En mann er tidligere dømt for medvirkning til et ran.

En mann er tidligere domfelt for vold og ran.

En mann er tidligere dømt for oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Familien: – Fred og ro

VG har vært i kontakt med en rekke forsvarere som ikke ønsker å kommentere spørsmålet om straffskyld. Flere viser til at avhørene først finner sted i dag.

– Det er for tidlig å uttale seg om saken. Min klient skal avhøres søndag. Jeg har ikke snakket med min klient, sier advokat John Eide til VG.

BLOMSTER: Det er lagt ned blomster ved åstedet. Familien til avdøde ønsker fred og ro i helgen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Ingen kommentar. Det er for tidlig å si noe, sier advokat Ingvar Frostad til VG.

Arild Dyngeland er bistandsadvokat for avdødes familie. De ønsker fred og ro i tiden fremover, sier han.