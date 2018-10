ENDRER: Utdanningsminister Iselin Nybø (V) endrer hvordan studielånet blir omgjort for at flere skal gjennomføre utdanningsløpet. Foto: Fredrik Solstad / VG

Regjeringen strammer inn stipend-ordningen for studenter

2018-10-08

– Det uroer meg at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier utdanningsminister Iselin Nybø (V) og strammer inn stipendreglene.

Studenter vil miste 15 prosent av stipendet, under omgjøring av lån til stipend, hvis de ikke fullfører en grad. Det kommer frem av forslaget til statsbudsjett.

Ifølge utdanningsminister Iselin Nybø skal endringen sørge for at flere gjennomfører studiet.

– Vi foreslår en endring i hvordan studielånet blir gjort om til stipend for å motivere flere til å fullføre graden sin. Å bli ferdig med utdanningen er viktig både for personlig økonomi og for samfunnet. Det uroer meg at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier Nybø i en pressemelding.

Fremdeles vil totalt 40 prosent av studielånet kunne bli omgjort til stipend. Det nye er imidlertid at man må fullføre en grad, for ikke å miste 15 prosent av stipendet. Dessuten vil 25 prosent av støtten omgjøres til stipend på grunnlag av oppnådde studiepoeng.

Kunnskapsdepartementet viser til at andelen studenter som fullfører en grad i Norge, «er lavere enn i mange land vi ellers liker å sammenligne oss med».

Cirka én av tre har ikke oppnådd en grad åtte år etter at de begynte å studere, viser tall fra SSB.