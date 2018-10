FORSØKT DREPT: William Nygaard – her under debatt på Litteraturhuset i 2015. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Flere siktet for drapsforsøket på William Nygaard

INNENRIKS 2018-10-09T05:02:38Z

Bare to dager før foreldelsesfristen går ut, har Kripos siktet flere personer for drapsforsøket mot forlagsdirektør William Nygaard (75) i 1993.

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet ser at handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords fred, skriver Nygaard i en SMS til VG.

Videre uttrykker Nygaard at han håper saken blir løst.

– Selv om en understrekning av det samfunnspolitisk prinsipielle saken er svært viktig og tilfredsstillende!

Det var NRK som først meldte om utviklingen i saken tirsdag morgen. Kripos skriver i en pressemelding at de siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge.

Øker dusøren for Nygaard-skytingen til to millioner kroner

Flere personer er også siktet for å ha angrepet betydelige samfunnsinteresser.

– Vi har skjellig grunn til mistanke, og mener det er veldig viktig å oppklare denne saken på grunn av dens store samfunnsmessige betydning, sier politiinspektør Anne Cecilie Dessarud i Kripos til NRK.

Skuddene mot William Nygaard * Forlagsdirektør William Nygaard ble skutt utenfor sitt eget hjem i Oslo den 11. oktober 1993. * Attentatet ble satt i sammenheng med utgivelsen av Salman Rushdies omstridte roman «Sataniske vers». * Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot etterforskningen. * 11. oktober 2018 vil det være 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil inntre. Fordi flere nå er siktet i saken, vil denne fristen kunne brytes, ifølge Kripos.

Forlagsdirektør William Nygaard ble skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig 11. oktober 1993.

Attentatet ble satt i sammenheng med utgivelsen av Salman Rushdies omstridte roman «Sataniske vers». Saken er blitt beskrevet som en av de store uløste kriminalsakene i norsk etterkrigstid.

Salman Rushdie og William Nygaard: Angrepet knyttet oss sammen

Etterforskningen ble gjenopptatt i 2009 . Året etter utlyste Den norske Forleggerforening og Aschehoug en dusør på 500.000 kroner for avgjørende tips .

– Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boken Sataniske vers i april 1989, skriver Kripos i pressemeldingen , og fortsetter:

– Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet.

I 2010 sluttet Nygaard som konsernsjef og forlegger – etter 35 år i Aschehoug.

Kripos viser til at det den 11. oktober 2018 vil være 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil da i utgangspunktet inntre.

Det er imidlertid involverte i saken som politiet nå har siktet, og det er nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes.

– Etterforskningen ved Kripos vil derfor fortsette. De siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge, skriver Kripos i pressemeldingen.

Kripos skriver at det siden 2009 er gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene i saken.

Ifølge Kripos legges det til grunn at forholdet rammes av straffeloven (1902) § 99a samtidig som det er et forsøk på overlagt drap, jf. samme lov § 233 jf. § 49.

Ytringsfrihet

Interesseorganisasjonen Forleggerforeningen mener at siktelsen som er tatt ut er viktig for ytringsfriheten i Norge.

– I 25 år har vi håpet at dette skulle bli oppklart, og om dette er begynnelse på en oppklaring, så er det veldig viktig for hele ytringsfrihetsperspektivet. Vi er ikke like fornøyd med all etterforskningen som har vært underveis i løpet, men hvis en siktelse nå fører til dom, så vil det være flott at Kripos har fortsatt arbeidet, sier administrerende direktør i Kristenn Einarsson.