Hadia Tajik (Ap) ønsker ikke å kommentere tiltalen mot mannen. Saken er berammet til 13. november. Foto: Frode Hansen/VG

Mann tiltalt for trusler mot Hadia Tajik

En mann i 60-årene fra Trøndelag må møte i retten etter trusler mot Ap-nestlederen.

04.09.18

Mannen er satt under tiltale ved Inntrøndelag tingrett etter å ha kommet med trusler og hatefulle ytringer mot Hadia Tajik .

«Måtte du råtne i helvette din dritkjerring ... Hun er og blir muslimsk. Vil hun rette våpen mot sine muslimske brødre eller skyte på oss om vi kommer i konflikt med folket hennes. Før driten i giljotinen, æ drar gledelig i snoren så øksen faller.», skrev han.

Giljotinen var tidligere et vanlig henrettelsesapparat i land som Frankrike, Belgia og Tyskland.

Opp for retten i november

I tiltalen heter det at mannen har overtrådt straffelovens paragraf 185.

Paragrafen forbyr hatefulle ytringer rettet mot noens hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Saken er berammet til 13. november, opplyser politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe ved Trøndelag politidistrikt. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil tre år.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer tirsdag. Heller ikke tiltalte selv har besvart VGs henvendelser.

Tajik ønsker ikke å kommentere tiltalen.

– Tajik kommenterer ikke spørsmål om trusler og egen sikkerhet, sier hennes politiske rådgiver, Halvard Hølleland.

Fikk fengsel for trusler

I 2016 ble en mann fra Sør-Helgeland dømt til 16 dagers fengsel for trusler og hatefylle ytringer mot Tajik. Bakgrunnen for dommen var innholdet han skrev under en NRK-artikkel i april samme år.

I artikkelen tok Tajik til orde for at Norge bør avskaffe monarkiet og innføre republikk.

«Jeg vil ha henne skutt. Skuddpremie på 50 kr utbetales om jeg får tilsendt griseørene hennes. Skal koke muslimsuppe på dem» , skrev mannen i kommentarfeltet på Facebook.

Under rettssaken i Brønnøy tingrett erkjente ikke mannen straffskyld.

– Han erkjenner at han har gjort det, men ikke at det er diskriminerende eller hatefullt, sa mannens forsvarer, advokat Tore Walle-Jensen.

Aktor Olav Rynning Veum fastholdt at kommentaren var et klart brudd på straffelovens paragraf 185, og fikk rettens medhold i sin påstand om 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

– Jeg er ikke fremmed

Også under VGs artikkel om at Tajik vil avskaffe monarkiet i Norge, rant det inn med sjikanerende meldinger om Ap-nestlederen.

På grunn av det hatske nivået på meldingene som kom, måtte VG stenge rekordmange ute fra kommentarfeltene

Da Tajik inntok talerstolen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti et par dager etter at artikkelen var publisert, tok hun et oppgjør med alle som hadde hetset henne.

– Jeg er ikke fremmed. Jeg er født i Norge. Store deler av mitt voksne liv har handlet om å stå til tjeneste for Norge. Når jeg en dag dør blir jeg gravlagt i Norge, sa Tajik da hun åpnet årsmøtet i fylkeslaget.

– Det jeg utsettes for er ikke fremmedfiendtlig. Det er bare fiendtlig, la hun til.