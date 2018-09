EU-MOTSTAND: Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken går sammen ut mot EUs nye jernbanepakke, som de ikke vil ha til Norge. Foto: Gøran Bohlin

Ap og SV angriper togendring – ber KrF stoppe EU-direktiv

Jonas Gahr Støre (Ap) og Audun Lysbakken (SV) ber KrF stoppe privatiseringen av jernbanen i Norge – og si nei til nye EU-regler.

EU skal innføre et sett nye regler for jernbanen, i et direktiv, som har fått navnet EUs fjerde jernbanepakke. I den ligger et krav om at togtrafikken i hovedsak skal konkurranseutsettes.

Regjeringen har allerede vedtatt mer privatisering persontogtrafikken, så NSB får flere konkurrenter. Men AP og SV mener at EU-direktivet vil gjøre det umulig å snu.

– Konsekvensen av det er at en veldig omstridt privatisering av jernbanen vår, som det er knapt flertall for i Stortinget, vil bli lovfestet for fremtiden, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Går ut mot KrF

Venstre, Frp og Høyre skal etter planen legge frem EU-reglene for Stortinget før jul. Det er KrF som kan gi dem avgjørende flertall. Og KrF har ikke bestemt seg – selv om de har stemt for privatisering av jernbanen tidligere .

Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken går derfor nå, en drøy uke før Stortinget åpner, ut i felles utspill ut og ber KrF stemme imot og velte EU-direktivet.

– Vi vil sikre noe så enkelt som at det er Stortinget som skal bestemme organiseringen av jernbanen, også i fremtiden. Ikke at et knapt flertall i Stortinget bestemmer noe nå, og vedtar at det skal være slik i all fremtid, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Historisk Ap-avgjørelse

Det er andre gang i Arbeiderpartiets historie at de går imot et EU-direktiv. Og første gang de gjør det med partiledelsens velsignelse.

Da det ble flertall for å gå imot postdirektivet på Ap-landsmøtet i 2011, var det mot partiledelsens anbefaling.

– Vi mener at EØS-avtalen er en viktig ramme rundt norsk økonomi, her er SV og vi klart uenige. Jeg mener den avtalen er verdt å slå ring rundt og forsvare. Men vi har hele tiden sagt at det ikke betyr at alt som kommer gjennom den avtalen, er positivt, sier Støre til VG.

– Det er mye rot med det NSB-tilbudet som er på Østlandet i dag. Vil de ikke ha godt av litt konkurranse?

– Jeg tror de passasjerene som blir stående og vente, blir forsinket og ikke kommer frem, de står ikke og sier «bare dette hadde vært privatisert og konkurranseutsatt, så hadde toget gått». Det er altfor enkelt, svarer Støre.

– Men Norge har innført en rekke andre EU-direktiv. Så det er ikke kontrollen over organiseringen dere egentlig reagerer på, men at organiseringen betyr privatisering?

– Ja, og at det låses, og sånn sett blir vanskeligere å endre på. Regjeringen har allerede, med et knapt flertall i Stortinget, lagt løpet for konkurranseutsetting av all persontransport, svarer Støre.

Samferdselsministeren er EU-motstander, men ...

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier han ikke skjønner hvorfor KrF skulle stemme imot dette, når de allerede har stemt for en norsk jernbanereform som sier det samme.

– Jeg er EU-motstander selv, men at dette blir en stor diskusjon, ser jeg virkelig ikke grunnlag for. Med jernbanepakke fire vil vi fortsatt ha stor selvråderett på viktige områder på jernbanen, sier samferdselsministeren til VG.

KrF vil ikke gi noe signal om hva de lander på.

– Vi innhenter nå informasjon for å skaffe oss et grunnlag for beslutning, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.