2009: Knut Arild Hareide og Inger Lise Hansen var nære samarbeidspartnere. Her er de avbildet i 2009, under presentasjon av KrFs programforslag forut for landsmøtet. Foto: Morten Hol/ NTB SCANPIX

Inger Lise Hansen vil ikke stemme på et KrF på venstresiden

INNENRIKS 2018-10-01T04:16:28Z

Den tidligere KrF-toppen Inger Lise Hansen sier at dersom partiet velger å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, får ikke partiet hennes stemme ved neste stortingsvalg.

Publisert: 01.10.18 06:16

Fredag ettermiddag kom nyheten det politiske Norge har ventet lenge på: KrF-lederen rådet partiet til å velge side, og han pekte til venstre.

På spørsmål om hva Inger Lise Hansen vil stemme ved neste stortingsvalg, dersom de søker regjeringsmakt med partiene på venstresiden, svarer hun følgende:

– Da får ikke partiet min stemme, nei. Det er et parti jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg er glad i KrF og har brukt mye tid på å kjempe for det verdigrunnlaget partiet står for. For meg blir partiet noe annet ved å søke regjeringsmakt på venstresiden, sier Hansen til VG.

Overrasket

Hun var andrenestleder i partiet fra 2007 til 2011.

Før det var hun leder i KrFU. Hun ble valgt inn på Stortinget som KrFs førstekandidat i Vestfold ved stortingsvalget i 2009.

– Ble du overrasket over Hareides valg?

– Jeg ble overrasket over at han gikk så langt. Jeg tenker han har stått i mye som partileder de siste årene som gjør at han velger som han velger. Det handler om politiske saker og personlige relasjoner, hva han tror er rett for partiet, sier hun.

– Å tro at et retningsskifte er like naturlig som å endre ståsted i en enkeltsak, og slik kunne samle alle i og utenfor partiet som før, er å bagatellisere en stor ideologisk og politisk endring i partiet.

– Det tror jeg ikke KrF er tjent med, sier hun.

– Veldig feil

Hansen var en av Hareides nære støttespillere i den perioden.

Nå har det gått åtte år siden valgkomiteen i KrF vraket henne som partiets nestleder etter at hun hadde tatt til orde for å myke opp KrFs politikk på områder som Israel, plikten for partimedlemmene til å bekjenne seg til den kristne tro og homoekteskap .

Hareide støttet henne hele veien.

I dag jobber hun i Horten kommune.

– Hva mener du om Hareides veivalg om å gå til venstre?

– Jeg forstår ikke helt hvorfor han velger å ta en så dramatisk retningsendring. Jeg forstår at partiet har noen krevende år bak seg, men dette er for meg veldig feil. Det partiet jeg kjenner er kristendemokratisk parti som er forankret på den borgerlige siden. For meg er det helt utenkelig at partiet skal gå mot venstre, sier Hansen.

– Hvorfor det?

– Jeg tror ikke at det sosiale hjertet kun skal uttrykkes gjennom en stat hvordan den forholder seg til ting. Jeg tror på at politikere bare skal styre det som er nødvendig å styre, og begrense den politiske makten. Skape rammer som det kan skapes verdier i og hvor sosial engasjement kan utføres uten at det styres politisk. Jeg tror ikke at et samfunn blir varmere, selv om man styrer det politisk.

Heller Frp

– Hva tenker du om å fortsette samarbeidet med Frp, eller å gå i regjering med dem?

– Jeg synes KrF burde fått til et Frp-samarbeid, fremfor å kaste en sittende regjering og gå til Ap og Sp. Samarbeid er krevende uansett partner. Det betyr ikke at jeg setter pris på alt Frp-politikere sier og gjør, men det handler om fundamentet man kan danne et regjeringsgrunnlag på. For KrF er det riktigere å gjøre det på borgerlig side. Det er for jeg mener KrF er et borgerlig parti.

Hun etterspør en større ideologisk debatt innad i partiet, og at man ikke bare tenker at vi «bytter side, for da blir alt så mye enklere».

– Sakene som Knut Arild nevner i talen sin, er ikke nye KrF-saker. Det er saker de har samarbeidet med den sittende regjering om, og med de partiene i Stortinget. Jeg tror at folk og velgerne ikke vet helt hvor de har KrF. Partiet bør tenke på hvordan vi skal bygge samfunnet, og ikke bare enkeltsaker. For meg er det lite forståelig å samarbeide med SV, Ap og Sp, fordi jeg opplever at de har et annen forståelse av hvordan man bygger samfunnet.