Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

INNENRIKS 2018-10-14T07:33:44Z

Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinnene ansatt på samme sted.

VG har fått innsyn i lønnsdata for samtlige ansatte i alle departementene. De har et omfattende avtaleverk og personalpolitikk som skal sikre lik lønn mellom kjønnene og halvparten menn og kvinner i ledelsen.

Likevel:

VGs analyser viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner på det som er en av Norges mest likestilte arbeidsplasser.

Menn tjener 40.000 kroner mer enn kvinnene når man regner alle heltidsansatte, og ser på median årslønn for hvert kjønn.

40.000 kroner er gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinnelige ansatte i Norge i fjor, ifølge SSB .



Mæland ber om gjennomgang

Konfrontert med VGs analyser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som styrer arbeidsgiveransvaret i staten, at hun nå vil ta saken opp med lederne for samtlige departement for å forsikre seg om at det blir tatt tilstrekkelige grep for å sikre likelønn.

Hva er median? Median årslønn er årslønnen til personen som står i midten, dersom alle ansatte i departementene blir stilt opp på en linje etter stigende lønn. Dersom vi isteden hadde regnet med gjennomsnitt, ville ansatte med svært høy lønn, trekke opp snittet for flertallet av de ansatte. Median blir ikke påvirket av få svært høye eller svært lave verdier, og er derfor vanligere å bruke når man regner med lønn. Les mer om median og gjennomsnitt hos SSB .

Tallene avslører også at menn i hovedsak tjener mer enn kvinner i alle departementer. Størst er forskjellene i Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet, hvor de mannlige ansatte tjener over 100.000 kroner mer enn de kvinnelige, regnet med median.

I begge disse departementene er over halvparten av de ansatte menn.

Men også i departementet hvor det er størst andel kvinnelige ansatte; Helse- og omsorgsdepartementet, er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Forklarer effektene

Forskjellene mellom departementene er større enn forventet, sier Bård Jordfald, forsker hos Fafo.

– En forklaring kan være at kvinner og menn er å finne i ulike stillinger i de forskjellige departementene. Dersom menn dominerer i lederstillinger eller i høyere stillinger, mens kvinner dominerer i lavere saksbehandlerstillinger, kan en slik effekt oppstå. Det som er interessant er at departementene er nokså likt organisatorisk bygd opp – og man kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Jordfald til VG.

Menn er i flertall i stillingene med høyest lønn: Av de ansatte i departementene som har årslønn over en million kroner, er 35 prosent kvinner, ifølge lønnsdata departementene har gitt VG innsyn i.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) styrer departementet som har arbeidsgiveransvar i staten.

– Med VGs tall er det nå helt naturlig at vi følger opp dette med våre ledere i departementene, slik at dette blir sett nøye på, og vi er helt sikre på at det ikke er skjevheter der, sier Mæland til VG.

Hun viser til at det nå er flere kvinner enn menn som er ledere i staten samlet.

– Jeg tror at mye av forklaringen på disse forskjellene er at det frem til nylig var flere menn med høy ansiennitet, og dermed høyere lønn, i lederstillinger i departementene. Men det er nå i ferd med å endre seg ved at det blir flere kvinnelige ledere, sier Mæland.

Kvinne tjener mest

Statsministerens kontor (SMK) har regjeringens høyest lønnede administrative ansatt – og det er en kvinne.

Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo har en årslønn på 1.85 millioner kroner, ifølge lønnsdata fra SMK.

Rett under henne styres hvert departement av en departementsråd. Departementsrådene kan få en årslønn på opptil to millioner kroner, og får lønnen fastsatt i forhandlinger med sin statsråd. En sammenligning av departementssjefene viser at menn med denne stillingstittelen har en årslønn som er nær 70.000 kroner høyere enn kvinnene, regnet med median, altså å ta den midterste lønnen til de mannlige departementsrådene og sammenligne den med den midterste verdien for de kvinnelige departementsrådene.

Forhandlinger øker forskjellene

Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, forklarer effekten individuelle forhandlinger har på lønn for menn og kvinner:

– I virksomheter der lønningene forhandles individuelt, så er også forskjellene størst mellom kvinner og menn. Vi mistenker vel at det skjer ting i de individuelle forhandlingene, sier Østbakken VG.

– Så kvinner er dårligere til å forhandle lønn enn menn?

– Det er vanskelig å si, det er litt motstridende funn i forskningen på akkurat dette området. Noen hevder at dette er et stort problem, men jeg kjenner ikke til forskning som entydig støtte det, sier Østbakken.

Lønnsforskjeller i departementene VG har ikke ettergått utdanning og erfaring fra arbeidslivet hos alle topplederne i departementene. Dataene departementene har gitt innsyn i, inkluderer alder og år med erfaring fra departementet, i tillegg til årslønn. Lønnslistene gir et øyeblikksbilde av lønnen til de ansatte i departementene ved utgangen av mai i år. Et flertall av de mannlige departementsrådene, er eldre enn de kvinnelige, og har lengre fartstid i departementet de styrer, noe som kan indikere at de er mer erfarne enn kvinnene. Mennene styrer også jevnt over departementer med flere ansatte, enn de kvinnelige departementstoppene.

Ekspedisjonssjefene er derimot noe yngre, er tilnærmet like gamle og har nær like lang erfaring fra departementene. Her tjener kvinnene nær like mye som mennene.

Dersom en sammenligner alle menn under 60 år med alle kvinnene under 60, minker lønnsforskjellen, men menn er fortsatt langt bedre betalt enn kvinnelige departementsansatte.

Jo høyere stillingstittel med tilhørende høy lønn, jo høyere er sjansen for at lønnsforskjellen er i favør mannlige ansatte, viser VGs gjennomgang. Kun stillingstitlene seniorkonsulent, førstekonsulent og rådgiver av stillingene med mange ansatte, har lønnsforskjeller hvor kvinnelige ansatte jevnt over tjener mest.

Når alle sektorer i arbeidslivet sammenlignes, har en kvinne en månedslønn på 87 prosent av det en mann har i gjennomsnittlig månedslønn, ifølge tall fra SSB.

Det står langt bedre til i departementene, dersom kvinners andel av menns årslønn sammenlignes: Kvinner ansatt i departementene, har en gjennomsnittlig årslønn som er 94 prosent av mannens årslønn, ifølge beregninger gjort på dataene VG har fått innsyn i.

Lønn er markedsverdi

Menn og kvinner skal gis de samme mulighetene for karriere og lønnsutvikling, sier personaldirektør i Staten, Gisle Norheim.

– Men det er fortsatt større andel menn i de høyere lønnede stillingene, sier Norheim til VG.

Han sier det er to måter å få høyere lønn på som ansatt i departementene: Når man starter i stillingen, og i lokale forhandlinger med organisasjonene.

– Hver enkelt ansatt sin lønn er et uttrykk blant annet for vedkommendes markedsverdi, sier Norheim.

Forhandler nå

Lokale lønnsforhandlinger i hvert enkelt departement pågår nå og utover i oktober, får VG opplyst.

– Det ser ut til at det er systematiske forskjeller ved at menn er ansatt i høyere lønnede stillinger. Staten burde gå foran og virkelig jobbe for jevn lønnsfordeling. Vi kan ikke ha systematiske forskjeller der, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne, til VG.

Når man ser på lønnsutviklingen til alle kvinner og menn samlet, ser man at det først er ved rundt 50 år at de store forskjellene oppstår.

Både Mæland og Sollien mener null i forskjell både er ønskelig og mulig.

– Det er ingen grunn til at det skal være forskjeller, sier lederen i Akademikerne.

– Det skal være lik lønn for likt arbeid og halvparten menn og kvinner i lederstillinger. Kun slik får vi de beste fra hele samfunnet, og ikke bare halve, sier Mæland.