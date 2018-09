FORTSETTER KAMPEN: MDGs listetopper Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen vil gire opp tempoet når det kommer til det utbyggingen av veinettet. Foto: Krister Sørbø, VG

MDG-topper: Varsler fortsatt kamp for bilfritt sentrum

INNENRIKS 2018-09-14T09:07:30Z

MDGs listetopper Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen varsler at miljøkampen i Oslo bare er ved begynnelsen.

Etter at nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne (MDG) har samlet innspill til partiets listeplassering, er det klart at miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen er så populære at de allerede innstilles som listetopper.

Berg slår fast at det som nå gjelder for partiet videre, er å fortsette arbeidet de har startet, samtidig som de skal stille til valg med friske ideer.

– Vi er på ingen måte i mål. Blant annet vet vi at vi fortsatt må gjøre mye for å gjennomføre det grønne prosjektet vi har lovet. Oslo er et av de få stedene i verden som har klimamål som er i tråd med Parisavtalen. Vi har kuttet klimagassutslipp som bare det, men det er mye jobb igjen, sier Berg når VG setter seg ned med henne og Marcussen utenfor Rådhuset i Oslo.

Vil være pådrivere

Marcussen trekker frem utbyggingen av sykkelveinettet som et område partiet vil fortsette å løfte i årene som kommer.

– Vi har tidoblet tempoet i utbyggingen kraftig, men det er masse igjen før Oslo har et så bra sykkelveinett som de blant annet har i København, sier byutviklingsbyråden.

I tillegg trekker hun frem forbedring av kollektivtransport og arbeidet for å bytte ut bilen med byliv i sentrum, som skal handle om å skape en grønnere by med flere gågater, grøntområder og lekeplasser.

– Man må i noen tilfeller prioritere bort parkeringsplasser og andre ting. Vi har satt i gang en skikkelig snuoperasjon bort fra en bilbasert byutvikling, med oppmerksomhet rettet mot å virkelig sette fotgjengerne i sentrum og legge til rette for at alle kan bevege seg lett i sentrum, sier Marcussen.

– Det må være effektivt å reise kollektivt i hele byen. Målet fremover er å gjøre kollektivtransporten enda mer skreddersydd for folk, så det er lettere å klare seg uten bil i hverdagen. Dette vil vi være pådrivere for, sier Berg.

Har troen

MDG har regjert i Oslo sammen med Arbeiderpartiet og SV siden 2015. På VGs meningsmåling i mai ramlet Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johansen ned 10 prosentpoeng etter valget i 2015.

På VGs siste måling klatret de noe tilbake, men ligger fremdeles 6,5 prosentpoeng bak valgresultatet.

Foran neste års kommunevalg har de to troen på at partiet kan befeste posisjonen som en maktfaktor i landets hovedstad.

– Vi drev en veldig god valgkamp i 2015. Det vi jobber med nå, er å få ut historien om alt vi har gjort. I tillegg har vi et Oslo-program som programkomiteen har på høring nå, som er bygd opp rundt FNs bærekraftsmål. Det kommer til å være spekket med grønn politikk som vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Vi tror det vil gi et godt grunnlag for en god valgkamp, sier Berg.

Trosser hetsen

MDGs gjennomslagskraft i Oslo har også fått noen negative konsekvenser. Særlig Berg har blitt utsatt for omfattende hets og stygge karakteristikker.

– Har dette spilt inn i avgjørelsen om å på ny stille til valg?

– Det er folk der ute som ønsker å skremme vekk enkelte fra politikken. Vi skal ikke la dem vinne, for da når de frem med dette. Sånn kan vi ikke ha det i et demokratisk land som Norge, sier Berg.