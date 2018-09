KrFU-STRID: Martine Tønnessen er leder i Kristelig Folkepartis Ungdom. Hun spår jevn kamp mellom tilhengere og motstandere av regjeringsdeltagelse på deres landsmøte i helgen. Foto: KrFU

KrFU splittet: Full strid om regjeringsdeltakelse

INNENRIKS 2018-09-21

Kristelig Folkepartis Ungdom er delt på midten i partistriden, om KrF skal gå i regjering med Frp eller fortsette i opposisjon som nå. KrFU-leder Martine Tønnessen vil ha partiet inn i regjering.

Publisert: 21.09.18

KrFU åpner sitt landsmøte på Gardermoen fredag, og Tønnessen tør ikke å gjette hvilken side ungdomspartiet faller ned på:

– Det blir jevnt, spår Tønnessen overfor VG.

I august var det knapt flertall i KrF-ungdommens landsstyre for å fortsette som nå, i opposisjon og utenfor regjeringen med Høyre, Frp og Venstre. Det er anbefalingen til helgens landsmøte.

Men mindretallet har varslet omkamp:

De tapte med et par stemmers overvekt og vil kjempe på KrFU-landsmøtet for det motsatte synet: At KrF, slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag for sin politikk i regjering sammen med Høyre, Venstre og FrP.

Tunge fylkeslag på Sørlandet og Vestlandet fronter dette synet.

Nestlederne: Ja til regjering

På NRKs Politisk kvarter fredag morgen sier Martine Tønnessen at hun mener partiet bør ha «hånden på rattet» og «være med på dag-til-dag-avgjørelser».

– Jeg mener at KrF vil få mest igjen i regjering. Det er der vi vil få mest gjennomslag for politikken vår, sier hun.

Tønnesen mener partiet ville fått mer gjennomslag for egen politikk ved å være med i regjeringen.

– Vi må helt klart ha en regjeringsplattform, og vi må helt klart få noen gjennomslag for å kunne gå inn i regjering. Men KrF har samarbeidet med denne regjeringen i fem år, vi har klart å få til veldig mye bra med regjeringen, og vi har også klart det til tross for at Frp sitter i denne regjeringen, sier hun.

Begge nestlederne i ungdomspartiet er ute med et klart ja til regjeringssamarbeid:

– KrFs velgere er lei av ørkenvandring. De ønsker en tydeligere retning for partiet, sa Olaus Trygve Bjuland, nestleder i KrFU, til Vårt Land torsdag.

Bondevik sier nei

Simen Bondevik, leder i Akershus KrFU, har offentlig markert det motsatte synet. Barnebarnet til tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik vil at KrF skal fortsette i opposisjon.

Ungdomspartiets landsmøte kommer bare en uke før KrF-leder Knut Arild Hareide samler landsstyret for første gang i høst.

Skjebneuker for KrF

KrF går straks inn for landing i diskusjonen om fremtidig veivalg, som har splittet partiet helt siden det elendige resultatet i stortingsvalget i fjor. I november skal landsstyret møtes igjen for å avgjøre samarbeidsspørsmålet.

I februar la Hareide og KrF-ledelsen en plan for å klargjøre partiets politiske prosjekt etter valgnederlaget.

Noen blir skuffet

KrF engasjerte Lars Kristian Øren fra konsulentselskapet Sprint Consulting som ekstern rådgiver. Han skulle hjelpe partiorganisasjonen til å holde en omfattende strategiprosess effektiv, fokusert og innenfor på forhånd fastsatte tidsfrister.

Allerede da sa Hareide at noen ville bli skuffet over veivalget.

Det er ventet at KrF-lederen vil gi de første signalene om hvor han mener KrF skal gå, når han taler til KrFs landsstyre fredag om en uke.