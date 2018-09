«BLI MED»-DAGEN: Da Trine Skei Grande, Siv Jensen og Erna Solberg besøkte Espira Torshovdalen barnehage i Oslo fredag måtte de slenge seg med på årets «Bli med»-dans. Foto: Gøran Bohlin, VG

Regjeringen vil gi 46 millioner til utvidet kjernetid for toåringer

Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) vil bekjempe barnefattigdom ved å utvide tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde toåringer.

21.09.18

Både lyd og aktivitetsnivå var høyt da førskolebarna ved Espira Torshovdalen barnehage på Sagene i Oslo nettopp hadde avsluttet dagens opptreden av «Bli med»-dansen.

Publikum er ikke hvem som helst, men det var dog bare statsminister Erna Solberg som faktisk «ble med».

Sammen med finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande har Solberg kommet til barnehagen for å lansere regjeringens nye tiltak for bekjempelse av barnefattigdom.

Som med den første mime-dansen om dyrene i Afrika, er dette noe de alle er med på.

Fakta om regjeringens tiltak mot barnefattigdom: Regjeringen og Venstre foreslår å bevilge mer penger til barn i lavinntektsfamilier. Totalt skal det fordeles 181 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. Pengene fordeles slik: * Utvidet kjernetid : 46 millioner kroner skal gå til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. * Bostøtteordningen : 60 millioner kroner skal gå til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander. * Områdesatsing og rekrutteringstiltak: Om lag 40 millioner kroner skal gå til områdesatsing, et videreført tiltak for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byer i Norge. Det blir samlet bevilget om lag 220 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019. Satsingen omfatter også rekrutteringstiltak til barnehager i utsatte byområder. * Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom: 20 millioner kroner er satt av til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. * Fritidsaktiviteter: 10 millioner kroner settes av til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. * Ferietiltak: 5 millioner kroner er foreslått satt av til ferietiltak i regi av Røde kors og DNT for barn fra lavinntektsfamilier.

Totalt 181 millioner kroner fra neste års statsbudsjett er satt av (se faktaboks), der 46 millioner kroner skal gå til å utvide ordningen med gratis kjernetid til også å omfatte toåringer fra lavinntektsfamilier.

– En viktig del av regjeringens politikk for å bekjempe fattigdom handler om å hjelpe foreldrene ut i jobb, enten det er innvandrerfamilier som trenger å bli integrert eller foreldre som står utenfor arbeidslivet som får muligheten til å komme tilbake i jobb igjen, sier Solberg til VG.

– Det er viktig at fattigdom ikke går i arv, og da er det mange tiltak vi må gjøre; også slike målrettede tiltak som vi presenterer i dag, sier Solberg.

– En kraftsatsing

I dag kan kun barn mellom tre og fem år få gratis kjernetid, som gir et barn 20 timer gratis opphold i barnehagen i uken.

Inntektsgrensen for å få rett til gratis kjernetid ble i januar 2018 hevet til å gjelde familier med en inntekt på under 533.500 kroner.

Med det nye forslaget ønsker regjeringen at kjernetiden utvides fra 1. august 2019.

– Med den samlede bevilgningen vi foreslår i budsjettet neste år, vil det bli 900 millioner til målrettede tiltak for å hjelpe familier med lav inntekt. Det vil jeg si er en kraftsatsing i bekjempelsen av barnefattigdom, og det er kanskje noe av det viktigste vi gjør på lang sikt for å redusere forskjellene i samfunnet vårt, sier Jensen til VG.

Tiltaket skal finansieres gjennom å heve maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen med 50 kroner fra 1. august neste år.

– Jeg tror dette er et spleiselag alle vil være med på, legger Skei Grande til.

Vil besøke foreldre

Blant de foreslåtte tiltakene er det også satt av 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak som skal sikre at foreldre som ikke har barn i barnehage får vite om tilbudet.

– Barnehagedeltakelse blant toåringer med innvandrerbakgrunn er lavere enn for andre barn. Barnehage er viktig for språk og for integrering. Forskning viser at barn som kommer tidlig i barnehage gjør det bedre på skolen, er lengre på skolebenken og lykkes mer i livet:

– Ved å videreføre tilskuddsordningen for rekruttering av minoritetsspråklige barn, og kommunenes rammetilskudd for aktivt informasjon- og rekrutteringsarbeid, sørger vi for at flere barnefamilier får vite om dette tilbudet, sier Skei Grande til VG.

– Tror dere foreldre med minoritetsbakgrunn vil benytte seg av det utvidede tilbudet?

– Den lærdommen vi har gjort fra vi begynte med oppsøkende virksomhet i Oslo er at det er få foreldre som sier; «nei, jeg vil ikke at ungene mine skal gå i barnehage». Men man må bruke tid på å forklare systemet, forventninger til deltakelse og informasjon om hva barna trenger i barnehagen, spesielt hvis du kommer fra en kultur der barnehage ikke er vanlig, sier Skei Grande.