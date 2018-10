TØRT: Karin Vange tar bilde av huset sitt i Bismo i Skjåk. Hun var blant de første som ble rammet av flommen. Hun takker Gud for at det er tørt inne. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

NVE: Milliardbehov til flomforebygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har regnet ut at det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak. I statsbudsjettet får de 250 millioner.

NTB

Publisert: 16.10.18 08:01

I regjeringens forslag til statsbudsjett fra forrige uke får NVE rundt 250 millioner kroner til skred- og flomsikringer, som bare er 10 prosent av det de selv mener det er behov for. I tillegg er det satt av 45 millioner kroner ekstra til sikring i Longyearbyen på Svalbard og åtte millioner kroner til forebygging av overvann, oversvømmelser i boligområder.

– Det lønner seg heller å forebygge enn å reparere, påpeker Grethe Helgås, fungerende direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, overfor Nationen.

Utregningene til NVE viser at til sammen 69 steder i Norge har behov for tiltak i størrelsesorden 5 millioner kroner eller mer, til sammen rundt 2,5 milliarder kroner.

I utkastet, som ble laget før flommen i helga, har NVE blant annet nevnt flomsikring av områdene som ble rammet: Elvene Otta og Lågen i Oppland for 45 millioner kroner, samt flom- og skredsikring i Stryn i Sogn og Fjordane for 30 millioner kroner.

– Lista gir en indikasjon på behovet for flom- og skredsikringstiltak som bør løses over tid. Etter en hendelse som helgas flom vil det også kunne være behov for hastetiltak, sier Helgås.

– Nylig sikret vi Odda sentrum mot flom, og det viser seg at denne sikringen har kommet til nytte, sier Helgås, som mener skadene der ville vært større uten.