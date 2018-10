HASJ OG PILLER: Tre personer ble pågrepet da dette flyet landet på Kjeller flyplass med narkotika ombord. Piloten hevder han ikke visste hva han fraktet. Foto: TOLLETATEN

Hasj-siktet pilots advokat: Trodde han skulle frakte DJ som vennetjeneste

Piloten som landet med 50 kilo hasj ombord sier han trodde passasjeren hadde et hasteoppdrag i Oslo.

Mandag kveld landet et småfly på Kjeller flyplass med tre menn ombord. Da tollerne fattet interesse fant de 50 kilo hasj og en større mengde piller.

– Det ble funnet i to kofferter inne i flyet. Beslaget er ikke ferdig veid opp ennå, men det ligger an til et betydelig beslag. Det er veldig mange år siden vi har vært borti et større beslag i småfly, sa seksjonssjef Tor Fredriksen i Tolletaten til VG.

Så langt er seks siktet i saken, deriblant en norsk utelivsprofil .

Hevder det var vennetjeneste

Patrick Lundevall-Unger forsvarer en av de tyske pilotene.

Han eier selv flyet som fraktet hasjen, og hevder han gjorde den andre piloten en vennetjeneste for den andre piloten som skal være medlem av samme flyklubb.

– Der deler man blant annet på fly. Den andre tyskeren skulle egentlig ha et fly som sto på verksted, men det ble ikke klart tidsnok, så han forhørte seg med resten av klubben for å høre om noen kunne stille ett til disposisjon. Min klient jobber i et norsk selskap, hadde ferie, og skulle uansett til Oslo for å møte sin arbeidsgiver. Han fløy selv av hensyn til forsikringen, sier Lundevall-Unger til VG.

I tillegg til dette skal flyglede ha bidratt til å motivere turen, ifølge advokaten, som understreker at han ikke vet hva de andre involverte har forklart om saken. Hans klient hevder han ble fortalt at passasjeren de skulle frakte var en DJ med spillejobb i Oslo. Denne mannen har erkjent straffskyld for smuglingen.

– Min klient har erkjent straffeskyld og gitt en forklaring som knytter han til forholdet han er siktet for, innførsel av narkotika. Ønsker ikke å kommentere mer, sier denne mannens forsvarer, Jørund Lægland.

HASJKOFFERT: Denne kofferten, som var full av hasj, ble funnet i flyet. TOLLETATEN

Militær flyplass

Kjeller er en militær flyplass og brukes hyppig av småfly. For å lande her kreves det forhåndstillatelse, såkalt PPR - Prior Permission Required. VG forstår at det er dette piloten manglet da han landet.

Piloten meldte heller ikke fra til Tollvesenet fire timer før grensepassering, slik han var pliktig til. Det var disse tingene som fikk politi og tollvesen til å aksjonere. Advokaten sier piloten trodde at Schengens regler for småfly også gjaldt Norge.

– Min klient burde ha sjekket dette bedre og det beklager han. Det kan min klient klandres for. Skulle han få en bot på dette er det nok riktig. Min klient og også hans tyske flyvenn har blitt dratt inn i et mareritt. Som sagt forstår min klient at politiet må se på en slik sak og at det tar litt tid, sier Lundevall-Unger.

Han er imidlertid redd for at politiet tegner et bilde av at hans klient har forsøkt å skjule sin ankomst til Norge.

– Det er en utrolig farlig misforståelse, for det setter min klient i et annet lys. Han har altså ikke forsøkt å skjule noe, og har vært i kontakt med luftfartsmyndighetene i alle landene han har passert siden han lettet fra Bremer flyplass, helt fram til landing på Kjeller. Min klient meldte ifra til Oslo hvor han skulle lande. Oslo meldte tilbake: «Shall we close the flight plan?», da min klient svarer ja, sier forsvareren.

Politiet har ikke ønsket å kommentere advokatens påstander.