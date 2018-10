NATUROPPLEVELSE: Bjørnemøtet fant sted i Ljørdalen i Trysil i Hedmark for to uker siden. Foto: Skjermdump fra privat video

Her står Renè 15 meter unna bjørnen

INNENRIKS 2018-10-11T07:13:30Z

Da han var på elgjakt i Trysil, fikk Renè Huth Gangestad oppleve bjørn på nært hold. – Jeg fikk ganske høy puls.

Publisert: 11.10.18 09:13

– Jeg skvatt litt med en gang jeg så den. Jeg har jaktet i området i 14 år, men aldri sett bjørn. Endelig fikk jeg oppleve det, sier Renè Huth Gangestad fra Sarpsborg.

Det var fredag morgen for to uker siden, da han var på vei til jaktpost i Ljørdalen i Trysil , at han møtte på det han beskriver som en stor hannbjørn.

– Jeg kom over en liten knaus, rundt 150 meter fra posten jeg skulle sitte på, og så bjørnen foran meg. Den var helt lydløs der den gikk og beitet blåbær. Den oppdaget meg ikke først, så jeg fikk studert den ordentlig.

– Jeg ble ikke redd, men kjente at hjertet banket litt fortere. Jeg forsøkte å holde meg rolig og fokusert, og filmet bjørnen da jeg først hadde mulighet.

Sto 15 meter unna

Gangestad ga beskjed til jaktlaget om at han hadde møtt på en bjørn, og at han skulle forsøke å få den ut av jaktområdet.

– Plutselig kom den nærmere og nærmere. Da den var rundt 15 meter unna meg, snudde vinden og bjørnen fikk ferten av meg. Jeg sto så nærme at jeg kunne se neseborene utvide seg da den luktet meg. Så stakk den oppover i skogen.

– Jeg ble litt skeptisk da den kom såpass nærme. Hvis den hadde bestemt seg for å angripe, hadde jeg fått dårlig tid.

Bjørnen sprang opp mot jaktposten, men Gangestad så ikke noe mer til den.

– Det som derimot skjedde et kvarters tid senere, var at jeg holdt på å bli løpt ned av en ku med to kalver. Det var skumlere enn bjørnemøtet.

Fikk du med deg? Dylan (19) våknet da en bjørn glefset over hodet hans

– Kjempeopplevelse

Gangestad har ikke møtt på bjørn tidligere, men sier han har vært veldig nærme flere ganger.

– Jeg har sett helt ferske spor i snøen og ventet på at den skulle dukke opp, men det har aldri skjedd. Dette er smarte rovdyr med god luktesans, som ofte har full kontroll på hva som rører seg i skogen, sier han.

– Det var en kjempeopplevelse som jeg kommer til å huske resten av livet. Jeg er heldig som fikk komme så nærme en bjørn. Det var spennende å se et så stort rovdyr rett foran meg, avslutter Gangestad.