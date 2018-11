HULL: Tankskipet «Sola TS» har fått et hull i skutesiden etter sammenstøtet med KNM «Helge Ingstad». Foto: Helge Mikalsen, VG

Milliardfregatt med massive skader etter kollisjon: – Som en rambukk

I møtet med det massive tankskipet «Sola TS» hadde fregatten KNM «Helge Ingstad» dårlige kort. Bulben, altså utstikket foran på tankskipet, kan ha fungert som en rambukk mot fregatten, mener professor.

Følgene ble store da den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS». Kollisjonen skjedde i utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden klokken 04.03 torsdag morgen.

Fregatten ligger med kraftig slagside på et grunt område rett ved land, mens tankskipet kom nesten uskadet fra hendelsen.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Jørgen Amdahl, er ikke forbauset over de store skadene fregatten fikk.

– I forhold til tankskipet vil ikke en slik fregatt være særlig robust. Den er bygd for å være kjapp og vanskelig å oppdage på radar, ikke for å tåle et slikt sammenstøt. Jeg antar at fregatten ikke er bygd av stål, men et lettere materiale, som en komposittblanding, sier Amdahl.

Boksåpner

Ankerfestet som stikker ut foran på styrbord side på «Sola TS» har tydelige skader, som ikke var der fra bilder tatt av skipet 4. oktober. I cirka samme høyde som ankerfestet, ser KNM «Helge Ingstad» side ut som om den er kuttet opp av en boksåpner.

Amdahl tviler på at flengen på siden av fregatten var skyld i at den tok inn såpass mye vann, før den la seg helt på siden.

– På den annen side er den flere meter over vannivå og skulle i utgangspunktet ikke føre til lekkasje og stabilitetsproblemer, sier han.

«Helge Ingstad» sin besetning på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Torill Herland, pressetalskvinne i Sjøforsvaret for fregattulykken, bekrefter overfor BT at flengen nådde helt inn til lugarer i fartøyet.

– Rambukk

Amdahl mener en sannsynlig årsak til at fregatten tok inn mye vann og la seg på siden, er at bulben, altså utstikket helt fremme på tankskipet, har truffet fregatten under vannlinjen.

– Bulben, som de fleste skip har for å redusere motstanden i vannet, blir som en god gammeldags rambukk. Det er klart at det blir en ganske solid sak på et slikt tankskip. Ut fra bildene å dømme mener han det er godt mulig at det er to skader på KNM «Helge Ingstad», sier han, og viser til den enorme flengen på fregattens høyre side og skrapemerken foran på tankskipet.

Skrapemerkene på tankskipet styrker Amdahls mistanke om mindre skader på bulben.

– Da bulben er plassert ved og under vannlinjen, vil en penetrasjon av siden på «Helge Ingstad» føre til vannfylling. Denne eventuelle skaden er ikke synlig på «Helge Ingstad» på grunn av krengingen.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.

Tviler på fare for oljelekkasje

Prislappen på fregatten er trolig nesten fire milliarder kroner . Fregatten er om en modulær konstruksjon, som gjør at de ulike delene er bygd først, før de så er montert sammen til det ferdige skipet. Om dette gjør det lettere eller vanskeligere å reparere skipet, sier Amdahl at er vanskelig å si.

– Om det er mulig å reparere fregatten kan jeg ikke si så mye om, men det er en betydelig skade.

Det 250 meter lange tankskipet var lastet med 625.000 fat råolje, som tilsvarer rundt 100 millioner liter. Amdahl mener at lasten på oljetankeren trolig aldri var i fare.

– Oljetankere har ikke olje lagret i området ved baugen. Selv om tankbåten ble truffet på siden, så ville nok fregatten tatt det meste av skaden, siden baugen til fregatten neppe ville greid å trenge gjennom siden på tankskipet. I tillegg har moderne tankskip som regel dobbel side.