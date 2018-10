KOMMER KRF I MØTE: VG møtte torsdag ettermiddag statsminister Erna Solberg (H) i Brussel. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Erna Solberg klar for å endre abortloven - kaster seg inn i kampen om KrFs veivalg

INNENRIKS 2018-10-18T15:59:08Z

BRUSSEL/OSLO (VG) Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering.

Høyre-lederen er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort.

Men hun er også åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

– Dette er temaer som er krevende i Høyre, presiserer hun.

– Men vi er klar over at dette er viktige saker for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem, sier Solberg til VG.

TIlbyr forhandlinger

Mens KrF-leder Knut Arild Hareide forsøker å samle støtte for sitt forslag om å forhandle med Sp og Ap om regjeringssamarbeid, legger Erna Solberg nå et betydelig offer på bordet for å vinne KrF vil sin side i politikken.

Over en kopp sterk kaffe i en hotellresepsjon i Brussel, mellom møter med europeiske og asiatiske kolleger, forklarer hun VG hva slags endringer som KrF kan innrømmes om de kommer til hennes regjering først:

– I Høyre deler vi KrFs sterke bekymring for en utvikling mot sorteringssamfunnet. Vi må legge til rette for et samfunn som tar godt vare på de med utviklings- eller funksjonshemninger, og at familiene får hjelp, sier hun.

Mener loven diskriminerer

– Hva slags endringer er du villig til å innrømme KrF i forhandlinger?

– Jeg vet at KrF er spesielt opptatt av den bestemmelsen som gir rett til abort ved stor fare for utviklingsavvik eller alvorlig sykdom. Det er en diskriminerende del i loven, slik den er formulert i dag, sier hun.

Men et krav om endringer må også balanseres, presiserer Erna Solberg:

– Skal vi gjøre endringer i abortloven, må vi samtidig sørge for at kvinner får abort der fosteret ikke er levedyktig, og at det fortsatt skal legges vekt på kvinnens livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Disse hensynene må veies opp mot hverandre.

Endre ubetinget rett

Så kommer hun KrF i møte, der KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i VG tidligere torsdag krevde svar fra både Ap og Høyre om viljen til å åpne opp abortloven for forhandlinger:

– Der er mulig for oss å gjøre endringer i denne diskriminerende bestemmelsen, den ubetingede retten, dersom vi setter oss ned ved et bord og finner løsninger hvor vi også tar vare på familienes situasjon og kvinnens rettigheter, sier hun.

– Hvorfor er den diskriminerende?

– Fordi det gir en ubetinget rett til abort i disse tilfellene, hvor barnets egenskaper legges til grunn, og der er etter 12. svangerskapsuke vi snakker om. Slik jeg leser KrF, er det denne ubetingede retten de ønsker endret.

Vil fjerne tvillingabort

Men på et punkt er hun klar til å utkvittere KrFs krav fullt ut:

Erna Solberg sier hun er enig med KrF i at den juridiske betenkningen som åpnet for tvillingabort, ikke bør bli stående.

I 2016 var Høyre med og stemte ned et forslag fra KrF og Sp om å endre loven, etter at en juridisk utredning åpnet for tvillingabort.

Men nå er situasjonen annerledes, mener hun:

– På det tidspunktet ønsket ikke vi å åpne en stor diskusjon om endringer i abortloven, Men mange i vårt parti følte oss ikke bekvem med at Norge som et av få land i Nord-Europa skal tillate fosterreduksjon av friske fostre, der det ikke er helsemessige begrunnelser., sier hun.

Høyre snudde

Inntil i 2013 var Høyre enig med KrF at den omstridte paragraf 2c i abortloven burde endres. Så snudde Høyre-landsmøtet. Erna Solberg tilhørte mindretallet som stemte imot.

– Jeg mener at det er mulig å finne en balanse som er bra i forhandlinger. Kvinners rett til å bestemme selv innen 12 uker, og den familiemessige vurderingen senere mener jeg må ligge til grunn. Men det er noen elementer som vi er åpne for å diskutere, sier Solberg nå.

– Snakker du nå på vegne av hele regjeringen?

– Dette er et budskap fra meg som Høyre-leder. Man kan ikke forhandle med de andre partiene før man setter seg ned. Det vil eventuelt ikke være en regjering som forhandler med KrF, men fire partier - Høyre, Frp, Venstre og KrF - som forhandler.

– Hvordan tror du din egen partiorganisasjon vil reagere på dette utspillet?

– Mange i Høyre har sterke meninger om dette. Men å endre retten til tvillingabort oppfatter jeg ikke som veldig omstridt, sier Solberg.

Ap sier nei

Arbeiderpartiet avviser imidlertid KrF-nestlederens krav om endringer i abortloven. Ap-nestleder Hadia Tajik sier at partiets politikk på dette området er godt kjent:

«Vi er mot å innskrenke kvinners rett til abort. Så vidt meg bekjent, er det ikke flertall for å fjerne denne paragrafen på noen side i politikken. For øvrig forholder vi oss til at det nå foregår en intern prosess i KrF, og at vi sitter i opposisjon. Det er ikke naturlig for Arbeiderpartiet å ha en hypotetisk regjeringsforhandling parallelt med KrFs interne diskusjon», svarer Tajik i en epost til VG.