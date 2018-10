INTERNASJONALT ETTERLYST: 20 år gamle Makaveli Lindén fra Uppsala siktet for drapet på Heikki Paltto og etterlyst gjennom Interpol. Foto: Mattis Sandblad

Drapsmistenkte Makaveli Lindén: Skal ha blitt løslatt for to måneder siden

INNENRIKS 2018-10-21T18:16:07Z

UPPSALA (VG) 20-åringen som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto skal ha vært etterlyst i Sverige siden 18. oktober.

Publisert: 21.10.18 20:16 Oppdatert: 21.10.18 20:43

Det skriver Aftonbladet , og viser til anonyme kilder.

Ifølge avisen ble han etterlyst av svensk politi sist torsdag fordi han ikke hadde fulgt opp sine forpliktelser overfor kriminalomsorgen.

Videre skriver de at han i tillegg til å være siktet for drap og ran i Norge, er mistenkt for lovbrudd i Sverige etter at han ble løs latt for to måneder siden.

Da hadde han sonet ferdig en dom på 18 måneders fengsel som han fikk etter å ha tatt seg inn gjennom vinduet i et kollektiv i Uppsala og ranet og truet beboerne med kniv.

Vet du noe om denne saken? Tips VGs journalister her

Dømt for knivran i kollektiv

Tidligere søndag fortalte en av beboerne i kollektivet til VG at han spurte dem om penger, og brukte om lag 45 minutter på å ta seg gjennom alle soverommene i leiligheten.

– Vi ga ham alle pengene vi kunne finne. Men jeg hadde ikke inntrykk av at han kunne komme til å gjøre oss noe med kniven. Jeg hadde aldri forventet at han kunne drepe noen, sier den ransutsatte mannen til VG.

Søndag kveld gikk Oslopolitiet ut med identiteten til mannen som er siktet og internasjonalt etterlyst for det brutale knivdrapet på Heikki Paltto (24) på Majorstuen.

Den mistenkte er 20 år gamle Makaveli Lindén. Han het tidligere Christian Bo Lindén.

I nabolaget Gränby i Uppsala der Lindén har sin registrerte adresse er det søndag kveld rolig. Leiligheten der 20-åringen tidligere har bodd sammen med sin far er mørklagt, og persiennene er trukket ned.

Naboer som VG har snakket med forteller at politiet rykket ut med store styrker til adressen i helgen. Etter det VG kjenner til skal Lindén ha blitt etterlyst internt i politiet allerede fredag.

Kan ha rømt utenlands

Nå, nærmere én uke etter at Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen ble funnet brutalt drept, jakter politiet fortsatt på gjerningsmannen.

Oslo-politiet uttalte søndag at de tror han kan ha rømt til Sverige, og åpner også for at han kan forlatt hjemlandet igjen etter det.

Fredag gikk politiet ut med overvåkningsbilder fra Skøyen stasjon vest i Oslo.

På bildene har uthevet en tatovering som Lindén har på hånden. Det er et symbol som ligner på det angolske flagget.

20-åringen er tidligere straffedømt i Sverige en rekke ganger, både for vold, ran og narkotikakriminalitet.