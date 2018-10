PÅ PARTI MED HAREIDE: KrFU-nestleder Nikolai Berglund Skogan (bildet) vil ikke trekke seg fra KrF-landsmøtet, tross hard intern kritikk. Foto: Helge Mikalsen

KrFU-topper svarer: Nekter å la seg binde i regjerings-striden

Nestlederne i KrFs ungdomsorganisasjon nekter å bøye av for press, og sier at de vil stemme etter egen overbevisning når KrF-landsmøtet avgjør retningsvalget 2.november.

– Jeg vurderer ikke min stilling, sier Edel-Marie Haukland, andre nestleder i KrFU, til VG.

– Jeg trekker meg ikke fra delegasjonen, skriver Nikolai Berglund Skogan, første nestleder, i en SMS til VG.

VG avslørte tidligere tirsdag et internt opprør mot de to nestlederne i ungdomspartiet.

Stemmer med Hareide

Både Haukland og Skogan har sagt at de vil stemme med KrF-leder Knut Arild Hareide og støtte hans forslag om at KrF skal søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

E-posten med tittelen «Et grovt tillitsbrudd», som ble sendt klokken 10.39 tirsdag formiddag, blottlegger en svært dramatisk situasjon i ungdomspartiet.

«(..) situasjonen nå er at vi er inne i en tillitskrise. Før valget av nytt sentralstyre var alle enige om at vi ikke skulle blande mening i retningsvalget og valget av tillitsvalgte. Det forholdt vi oss lojale til, med den konsekvens at dere nå dolker oss i ryggen ved første veikryss», står det i brevet, som 23 tillitsvalgte i ungdomspartiet har signert.

Trist

KrFU-nestleder Nikolai Berglund Skogan går langt i å beklage situasjonen:

– Det er trist når det ikke er respekt for at det er forskjellige syn i et spørsmål som er så vanskelig for så mange. Jeg håper vi kan lære av den rause måten KrFs ledelse håndterer at det er ulike synspunkt. Jeg mener det er viktig at vi i alle prosesser også viser respekt for at et mindretall kan tenke annerledes, slik vi alltid har gjort i KrF og KrFU, skriver Skogan i en skriftlig kommentar til VG.

Flertall for Solberg-regjeringen

Som VGs oversikt viser, planlegger nær halvparten av KrFUs landsmøtedelegater å stemme for at KrF skal gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister.

Landsmøtet i KrFU 28. september gikk med klart flertall gikk inn for at KrF skal bli en del av dagens Solberg-regjering.

Brevskriverne reagerer på at noen i KrFUs 12 utsendinger til KrFs landsmøte 2.november vil stemme for å felle Erna Solberg.

– Vi er uenige

– Dette handler om en sak vi er uenige om, og det er helt fair at den andre siden signaliserer det. Det er ikke noe artig å stå i en slik storm av harde beskyldninger, men jeg har snakket med de fleste av de som undertegnet oppropet, og jeg legger til grunn at dette er deres overbevisning, sier Edel-Marie Haukland, andre nestleder i KrFU.

– Går det inn på deg at de bruker så harde ord?

– Nei, jeg sover godt om natten, og jeg står støtt i mitt syn. Jeg hadde opprinnelig ønsket at denne debatten kom opp mot neste stortingsvalg, og det er riktig at det ikke ble votert over alternativet med å gå i regjering med Ap og Sp på vårt landsmøte, sier hun.

Speiler landsmøtedebatten

Begge nestlederne viser til at tilhengerne av å gå inn i Solberg-regjeringen tross alt er i flertall blant KrFU-utsendingene:

– KrFUs utsendte speiler debatten fra landsmøtet godt: Det er syv som vil inn i en borgerlig regjering, mens vi er fem som ønsker et rødgrønt samarbeid, sier Haukland.

– Jeg har aldri hørt om en KrFU-delegasjon der noen har blitt tvunget til å stemme på den ene eller den andre måten. Ingen av de andre delegasjonene på KrF sitt landsmøte vil bli bundet. Det flertallet som var på KrFU sitt landsmøte for å gå inn i regjering med V, H og FrP blir og reflektert i vår delegasjon, skriver Skogan.