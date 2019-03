FARLIG BY: Hammerfest har flest voldsepisoder per innbygger. Foto: AP

Her er Norges farligste by

Hammerfest er den byen i Norge med flest voldsepisoder i forhold til folketallet. Svelvik er tryggest i landet.

Publisert: 21.04.07 07:11 Oppdatert: 21.04.07 08:21







En voldskultur, et oversiktlig festmiljø og rusproblemer oppgis som noen av årsakene til at Hammerfest troner øverst på listen over Norges farligste byer.

Hammerfest hadde 11,4 voldstilfeller per 1.000 innbygger, ifølge oversikten som Dagbladet har utarbeidet etter å ha gått gjennom Statistisk sentralbyrås voldsstatistikk fra 2004 til 2005.

Ifølge politiet i byen har antall voldssaker økt både i 2006 og så langt i 2007.

Også Finnmark-kommunene Kirkenes, Vadsø og Alta ligger høyt på listen, noe voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen forklarer med at det lenge har vært en kultur for å bruke vold i fylket.

Oslo er ifølge statistikken landets niende farligste by med 8,3 voldstilfeller per 1.000 innbygger, mens Svelvik i Vestfold er tryggest med to voldstilfeller per 1.000 innbygger.