Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen utvider samarbeidet mellom de hemmelige tjenestene i Felles kontraterrorsenter. Foto: Mattis Sandblad

PST og Etterretningstjenesten skjerper anti-terrorkampen

Etter åtte års samarbeid om kontraterror, skal PST og E-tjenesten nå også samarbeide om fremmed etterretning.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Etterretnings- og påvirkningstrusselen mot Norge øker, ifølge Etterretningstjenestens sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

– Vi ser at cyber-angrep øker, og at stormaktene bruker veldig mange andre virkemidler, som oppkjøp og så videre.

Han sier at sakene har til felles at de gjerne begynner i utlandet. Deretter krysser de grensen til Norge og har effekt her.

Politiets sikkerhetstjeneste driver innenlandsetterretning, mens Etterretningstjenesten driver utenlandsetterretning. Flere og flere av sakene treffer begges samfunnsoppdrag.

Utvider samarbeidet

De hemmelige tjenestene har siden 2013 samarbeidet i det de har kalt Felles kontraterrorsenter, som ligger i Nydalen. Nå utvides senteret til også å favne om etterretning, og skifter med det navn til Felles etterretning- og kontraterrorsenter (FEKTS).

Årsaken er at trusselbildet har utviklet seg i takt med den rivende teknologiske utviklingen.

– Vi ser det at truslene mot statssikkerheten og samfunnssikkerheten i mye større grad glir over i hverandre. Teknologien gjør at truslene kommer på andre måter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les også: Trusselvurderingen 2021- trusselen fra ekstreme islamister skjerpet

Etterretning rundt spredning av masseødeleggelsesvåpen, er også en av feltene de skal konsentrere seg om.

– Kunnskap om produksjon eller distribusjon av masseødeleggelsesvåpen er en del av E-tjenesten sitt oppdrag og det er også sånn at masseødeleggelsesvåpen på avveier er åpenbart en terrortrussel.

STANSET KJØP: I mars gikk regjeringen inn og stanset kjøpet av Bergen Engines av nasjonale sikkerhetshensyn. Foto: Bjørnar Morønning, NTB

Bergen Engines

Forsvarsministeren peker på Bergen Engines som en sak som viser nødvendigheten av samarbeid mellom tjenestene. Saken handler om at salget av motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset ble stanset av regjeringen med hensyn til nasjonal sikkerhet. Kjøperen er et russisk-kontrollert selskap.

E24 har laget podkast om saken: Lytt til den her

– Der PST gjorde vurderinger i forhold til geografi, områdene og de punktene i Bergen det lå på, og der E-tjenesten hjalp oss med kunnskap om det bakenforliggende eierskapet til det fondet som skulle kjøpe hos oss, sier forsvarsministeren.

les også Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte

Hans regjeringskollega, justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad for at samarbeidet tjenestene imellom styrkes. Hun sier det blir en mer helhetlig tilnærming til trusler og trusselaktører, som vil styrke det eksisterende kontraterrorsamarbeidet.

– I tillegg samarbeider tjenestene om andre prioriterte forhold som berører norske interesser, som påvirkningsoperasjoner fra statlige aktører og eierskapsutfordringer i et grenseoverskridende trusselperspektiv, sier Mæland.

FØLGER MED: Etterretnings- og påvirkningstrusselen mot Norge øker, sier sjefen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes. Her er han avbildet på Lutvann i februar. Foto: Tore Kristiansen, VG

Fremmedkrigere, valgpåvirkning og spionasje

E-sjef Stensønes sier at han tror det nye senteret vil øke informasjonsflyten, redusere beslutningstider og sikre at tjenestene ikke «snubler over hverandre».

Han legger frem tre eksempler på saker som er aktuelle for senteret:

Fremmedkrigere: PST arbeider med saken i Norge, mens E-tjenesten har forståelse av hva som skjer ute og hva PST arbeider med saken i Norge, mens E-tjenesten har forståelse av hva som skjer ute og hva fremmedkrigerne har drevet med når de har vært utenfor Norges grenser.

Påvirkning mot valget: Både Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har i sine iverksettingsbrev fått beskjed om å se etter Både Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har i sine iverksettingsbrev fått beskjed om å se etter trusler mot valget . Det er naturlig å koordinere med PST.

Spionasje: Fremmede stater har personer som kommer til Norge og henter informasjon på forskjellige måter. Da er det E-tjenestens jobb å se på utsiden, forstå hvem aktørene er og hvorfor de er interessert i å spionere i Norge, og å prøve å identifisere de før de kommer inn i Norge. Det er PST som skal håndtere det når de er i Norge.

Husker du denne spionasjesaken fra sommeren 2020: Nordmann pågrepet for å ha delt statshemmeligheter

De to tjenestene har imidlertid ulikt juridisk grunnlag og må sørge for at de holder seg innenfor lovverket når de samarbeider.

Aller viktigst: Etterretningstjenesten skal ikke samle informasjon om personer i Norge.

les også Kan gi ti års straff: Vil straffe samarbeid om valgpåvirkning

– Nødvendig og positivt

I boken Strategisk ledelse i krise og krig. Det norske systemet, fra 2020, foreslo seniorforsker Karsten Friis og seniorrådgiver Vegard Valther Hansen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) at PST kunne skille ut politi- og påtalemyndighet, og heller rendyrke sin etterretnings- og sikkerhetsfaglige profil.

Friis sier til VG at utvidelsen som nå gjøres for å samarbeide tettere om etterretning er «nødvendig og positiv». Men han peker på at PST fortsatt i stor grad konsentrerer seg om å gjøre politiarbeid og ta ut påtale, mens Etterretningstjenesten henter inn strategisk informasjon til beslutningstagere.

– Så det som gjøres nå er bedre enn ingenting – men ikke en så grundig reform som vi foreslo etter å ha snakket med mesteparten av ledelsen og mellomledelsen i de to tjenestene, sier Friis.