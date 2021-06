ET STIKK: En sykepleier sjekker ferdig fylte sprøyter med Pzifer på vaksinesenter i Bærum i februar. Foto: Heiko Junge, NTB

Så syke kan vaksinerte bli av Delta-varianten

Vi vet at vaksinerte er mindre beskyttet mot Delta-varianten av viruset enn mot alfa, men hvor syk er du egentlig ved «mild sykdom»?

Av Ingvill Dybfest Dahl , Vibeke Cederkvist og Line Fausko

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Deltavarianten av coronaviruset utgjør mindre enn én prosent av alle smittetilfellene i Norge, og tilfellene er knyttet til få utbruddssteder med lite spredning videre.

Per 15. juni var det 139 tilfeller påvist i Norge.

Studier fra Storbritannia tyder på at én dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot deltavarianten – men betydelig bedre beskyttelse etter to.

BESKYTTER: Vaksinen beskytter også mot deltavarianten, men du kan bli syk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vaksinen gir rundt 33 prosent beskyttelse mot symptomatisk sykdom, men veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse etter første stikk, sier seniorforsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO.

– Og hva er egentlig symptomatisk sykdom?

– Det er jo ganske variabelt, for disse definisjonene er relativt flytende. Symptomatisk mild dekker alt fra at du knapt merker du blir syk – kanskje med litt kiling i halsen og i mild forkjølelse – til at du ligger én til to uker rett ut. Tenk deg en sterk influensa der du har feber, smerter og kanskje er litt tungpustet, forklarer Grødeland og utdyper:

– Så lite syk at du ikke trenger lege eller sykehus, men det betyr jo ikke at du har det hyggelig.

FORHINDRER ALVORLIG SYKDOM: Vaksinesenteret på Rud i Bærum i mars. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Alvorlig sykdom defineres i flere risikoanalyser som sykdom som fører til sykehusinnleggelse eller er livstruende.

– Alt under det er moderat eller mild sykdom. Moderat er når du er såpass syk at du bør vurdere å kontakte lege for å få behandling eller oppfølging, sier Grødeland.

Kan føle deg skikkelig syk ved mild sykdom

Vaksineforskeren sier hun tror mange av oss vil anta at vi er moderat syke om vi er slått ut i to uker, men at dette fremdeles kan være mild sykdom.

– Det er veldig brede definisjoner, og jeg tror veldig mange har en antagelse av at grensene kanskje er litt lavere enn de faktisk er, påpeker Grødeland.

– Du kan føle deg skikkelig syk, og så er den bare mild. Det er ubehagelig, men på ingen måte truende i et lengre perspektiv, fortsetter hun.

Hun understreker også at samme sett med symptomer vil oppleves helt ulikt og ha ulik risiko på en frisk person og en med underliggende sykdommer.

– Er man i tvil, er det alltid greit å sjekke med fastlegen om det er grunn til ytterligere oppfølging, sier hun.

FHI har foretatt risikoanalyser av deltavarianten og er klar over at den kan bli dominerende. Men de er ikke bekymret.

Varianten ikke avgjørende

I et intervju med VG tirsdag, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad at det ikke er overraskende at også fullvaksinerte ble syke i utbruddet av delta-smitte i Færder kommune.

– Det er helt som forventet. Vi vet fra studier at ca 90 prosent av fullvaksinerte ikke vil få symptomer om de kommer i kontakt med deltavarianten. 10 prosent vil få symptomer, men er likevel beskyttet fra å bli alvorlig syke. Problemet er om varianten begynner å spre seg blant uvaksinerte og gi alvorlig sykdom, sier han.

Nakstad understreker at langt over 90 prosent av de positive prøvene som sekvenseres fremdeles er den britiske varianten.

– Men dette kan endre seg fort, påpeker han.

Han mener hvorvidt deltavarianten dominerer eller ei ikke er det største problemet.

– Det er antallet smittetilfeller som eventuelt gir utbrudd og sprer seg videre som er utfordrende. Det viktigste er at vi fortsatt har kontroll, sier Nakstad.