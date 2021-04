SPESIALENHETEN: Politimannen har blitt etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som har sine kontorer her i Triangelgården på Hamar. Foto: Jo E. Brenden / NTB

Omfattende tiltale mot politimann: Hadde sex med rusmiljø-kilde

En politimann fra Sør-Øst politidistrikt er tiltalt for omfattende misbruk av sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre kvinner. Han skal ha prøvd å true en av dem til taushet.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Han er videre tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten og for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot seg selv, blant annet ved trusler mot en fornærmet.

Da politiet ransaket hjemmet til politimannen fant de en revolver han ikke hadde tillatelse til å ha, samt større mengder ammunisjon i et ulåst garderobeskap.







– Det er en alvorlig tiltale, der de alvorligste tiltalepunktene er misbruk av stilling til å oppnå seksuell omgang. Det vil bli en omfattende bevisførsel i retten, sier Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker til VG.

Politimannen forsvares av advokat Steinar Thomassen. Han opplyser at politimannen nekter straffskyld.

Ifølge tiltalen skal politimannen i perioden oktober 2015 til våren 2019 ha hatt samleier med en av kvinnene i hans hjem og på en politistasjon.

Denne kvinnen, som ifølge tiltalen hadde et rusproblem, skal i samme periode ha gitt opplysninger om et narkotikamiljø. Politimannen hadde vært etterforsker i en rekke saker der kvinnen hadde status som fornærmet, vitne, siktet og mistenkt eller domfelt.

I tiltalen går det frem at politimannen kjente til hennes problematiske samlivsforhold og avhengighet av rusmidler, hvilket gjorde det lettere å utnytte posisjonen som polititjenesteperson for å oppnå den seksuelle kontakten.

Politimannen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten ved at han skal ha advart kvinnen om en ransaking politiet skulle foreta hjemme hos henne.

Han skal også ha brutt tjenesteplikten da han høsten 2018, etter forutgående avtale med kvinnen han hadde et forhold til, skal ha stoppet en annen kvinne med 1,5 gram amfetamin. Bakgrunnen for at hun ble stoppet, var at kvinnen som politimannen hadde et forhold til, hadde en uoverensstemmelse med kvinnen.

Ifølge tiltalen brukte kvinnen som politimannen var i et forhold med et fiktivt videoopptak, som skulle vise seksuell omgang mellom henne og politimannen, som pressmiddel for at politimannen skulle stoppe kvinnen hun var i konflikt med.

Høsten 2019, da politimannen visste at han var under etterforskning av Spesialenheten, kontaktet han ifølge tiltalen kvinnen på telefon. Han sa da at de skulle samkjøre forklaringer om at de ikke hadde hatt seksuell omgang, og at kvinnen ikke hadde gitt ham opplysninger om narkotikamiljøet.

Ifølge tiltalen truet politimannen kvinnen med at han ville tyste til det kriminelle miljøet om kvinnens kontakt med politiet.

Kvinnens bistandsadvokat, Espen Refstie, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Ifølge tiltalen skal politimannen fra perioden høsten 2017 til høsten 2018 hatt seksuell samleie med en annen kvinne i hennes hjem.

I samme periode var han etterforsker i kvinnens sak, og han var deriblant hjemme hos kvinnen for å gjennomføre avhør.

Tilbake til høsten 2016, inviterte han seg hjem til en tredje kvinne som hadde vært til stede på politistasjonen i forbindelse med et avhør av en annen fornærmet kvinne.

Der hadde han samleie med kvinne, ifølge tiltalen.

Vinteren 2019 skal politimannen ifølge tiltalen ha oppsøkt den samme kvinnen. Da hadde hun blitt skadet i en trafikkulykke, og i anledning straffesaken skulle politimannen foreta et avhør av henne. Ifølge tiltalen dro han hjem til kvinnen for å snakke om det kommende avhøret, og gjennomførte et samleie med henne.

Høsten 2019, da Spesialenheten hadde startet sin etterforskning, oppsøkte han kvinnen på ny. Da skal han ifølge tiltalen ha bedt kvinnen, dersom hun skulle bli kontaktet av Spesialenheten for et avhør, gi en uriktig forklaring om hvor de to hadde møtt hverandre.

Torunn Haug er bistandsadvokat for de to sistnevnte kvinnene.

– Dette er en svært belastende sak og situasjon for begge, sier Haug til VG.