STØTTER FHI: Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet mener FHIs anbefaling burde bli gjeldende. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Støtter FHI-anbefaling: − Beslutningen krever ikke et ekspertutvalg

Sykepleierforbundet hadde helst sett at FHIs anbefaling om å ta AstraZeneca-vaksinen tut av vaksinasjonsprogrammet ble fulgt.

Det sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til VG.

– Det betyr at det er ikke noe problem med et ekspertutvalg, men vi tenker at akkurat den vurderingen om AstraZeneca skal være med i vaksinasjonsprogrammet, den beslutningen krever ikke et ekspertutvalg. Den kunne de bare tatt i dag, mener hun.

For en rekke helsearbeidere er det nå sånn at de har fått første dose med AstraZeneca – men ikke den andre nettopp fordi vaksinen ble satt på pause som følge av alvorlige bivirkninger hos fem pasienter. Av de 130.000 personene som har fått vaksinen her til lands, er flesteparten helsepersonell.

Torsdag har regjeringen besluttet at vaksinen fortsatt skal pauses – minst til 10. juni, da et ekspertutvalg har fått frist til å vurdere om den bør tas ut vaksineprogrammet eller ikke. Fem pasienter under 50 år har vært innlagt ved Rikshospitalet med alvorlig blodpropp etter ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Tre av dem er døde.

Sverresdatter Larsen sier at det både har vært og er en uro for dem som kun har fått en dose om hva som skal skje videre på veien mot å bli fullvaksinert.

– Det er klart at vi setter pris på en dose fra Pfizer hvis det er nødvendig. Samtidig er det lite forskning på akkurat det å krysse vaksiner, så vi avventer forskningsresultatene fra det.

Krever sikkerhet for å bli fullvaksinert

En sikkerhet for at halvvaksinerte kan bli fullvaksinerte er viktig, understreker president Marit Hermansen i Legeforeningen. Hun er glad for at vaksinen fortsatt er pauset.

– Ekspertutvalget må også vurdere hvordan de som har fått én dose skal bli fullvaksinert. Foreløpig har de god immunitet etter første dose, men de må ha en sikkerhet for at de blir fullvaksinerte. Effekten av AstraZeneca er ganske langvarig, så for mine medlemmer er det viktigste at de blir fullvaksinerte på en trygg måte.

– Vi er glade for at vaksinen fortsatt er pauset, og at vurderingen skal være kunnskapsbasert, sier hun om den fortsatte stansen.

GLAD FOR FORTSATT STANS: President Marit Hermansen i Legemiddelforeningen. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

– Fornuftig

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG at det nå skjer så mye forskning på både AstraZeneca og Johnson og Johnsons vaksiner, at det er fornuftig at et ekspertutvalg skal gjøre grundige utredninger av nytte og risiko ved å bruke disse vaksinene.

Han peker på at Legemiddelverket allerede vet en god del om hva som skjer med dem som får de alvorlige AstraZeneca-bivirkningene.

– Hva det er som gjør at noen blir rammet er jo det vi håper vi kan finne svar på, for da kan vi eventuelt forebygge det, og det hadde jo vært fantastisk om vi fikk til det, sier han.

VIL HA FLERE SVAR: Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier de er særlig opptatt av å finne ut hvorfor noen ha bli rammet av AstraZeneca-bivirkninger. Foto: Mattis Sandblad, VG

Mens vaksinen er satt på pause, er det uaktuelt å tilby den til dem som eventuelt måtte ønske å ta den frivillig ifølge helseminister Bent Høie – men det kan bli aktuelt etter at ekspertutvalget har gjort sine vurderinger.

– Vi legger oss ikke opp i om denne skal tilbys frivillig eller ikke, sier Madsen i Legemiddelverket om en eventuell frivillighet til VG.

Men han forklarer at det for alle godkjente legemidler i Norge, er nytte/risiko-vurderinger som ligger til grunn når pasienten til slutt skal gjøre et eget valg.

– All legemiddelbehandling i Norge er frivillig. Pasienter får informasjon fra lege eller annet helsepersonell, og får vite om fordeler og ulemper ved legemiddelet, sier han.