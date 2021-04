NABO: Pål-Erik Eidsvig (52) bor i det aktuelle boligområdet på Røa i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Mann død etter skyteepisode: − Det er fullstendig tragisk

RØA (VG) En mann er bekreftet død etter skyting på Røa i Oslo. Nabo Pål-Erik Eidsvig (52) forteller at han hørte flere skudd mandag kveld.

Publisert: Nå nettopp

Politiet er natt til tirsdag på stedet med flere politibiler. Krimteknikere er også på stedet, og boligområdet er sperret av. VGs reporter på stedet har sett politifolk gå fra dør til dør i rekkehusene for å snakke med naboer.

Det var like før klokken 21 mandag at politiet fikk melding om skyteepisoden på en adresse på Røa i Oslo. Den mistenkte gjerningsmannen er pågrepet og siktet for drap.







Pål-André Eidsvig sier til VG at han kjenner personen som bor i den avsperrede boligen.

– Det er et veldig rolig strøk. Det er fullstendig tragisk. Fyren er jovial som det holder, han er en utrolig hyggelig, sier han.

Eidsvig forteller at han og familien selv hørte skudd mandag kveld.

– Da vi hørte skuddene, tenkte jeg at vi måtte gå i dekning.

– Det er skremmende, sier datteren.

VG har også vært i kontakt med en mor som forteller at hennes 18 år gamle sønn var vitne til deler av selve hendelsen. Hun forteller at han så aktivitet i den aktuelle døråpningen, og at han hørte skyting.

– Han ser da en mann stå i døråpningen, og er usikker på hva som skjer. Skytingen opphører så, forteller moren.

Hun forteller at sønnen så en person løpe fra stedet, og en annen person som fulgte sakte etter. Den siste personen skal så ha gått tilbake inn i den aktuelle boligen, forteller moren.

– Han innså alvoret og trakk seg bort fra vinduet, sier hun om sønnen.