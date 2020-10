VIL HA SLUTT PÅ DETTE: Her fra utsiktspunktet på Ekeberg i Oslo hvor folk feirer nyttårsaften 2015, mange med egne effektbatterier. Foto: Stella Bugge

Vil forby privat fyrverkeri i Oslo

SV og MDG foreslår å forby privat fyrverkeri i hele Oslo, ikke bare innenfor ring 2 slik det er i dag. Men de får neppe flertall.

På lengre sikt vil de to partiene at det også blir slutt på alt kommunalt fyrverkeri og at dette erstattes med lysshow eller lignende.

– Skal dere ta fra folk all glede og moro?

– Nei, det skal vi ikke. Men vi har lyst til at nyttårsaften skal markeres på en annen måte. Dagens regelverk ekskluderer veldig mange folk. Har du husdyr og bor, som flertallet i Oslo gjør, utenfor ring 2, er ikke denne dagen noe du nødvendigvis gleder deg til, sier Ola Wolff Elvevold (SV) som står bak forslaget sammen med Sirin Hellvin Stav fra MDG.

HUNDEEIERE: Både Ola Wolff Elvevold (SV) og Sirin Hellvin Stav (MDG) har hund. Her leker de i Torshovparken med blandingshunden Peanut til v. og Elvevolds italienske vannhund Lyra. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Innenfor Ring 2 er all bruk av privat fyrverkeri forbudt. Dette forbudet gjelder også i den gamle trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Elvevold og Stav mener det bør være slik i hele hovedstaden.

– Jeg tror det er flere enn de som stemmer SV og MDG som ikke ser poenget med å holde på med den galskapen vi gjør nå, sier Elvevold og viser til en undersøkelse gjort av Norstat i fjor hvor 67 prosent av de spurte var enige eller noe enig i at det

er riktig å forby privat fyrverkeri nyttårsaften. Andre undersøkelser er ikke like entydige.

Ola Wolff Elvevold (SV) mener det er på tide å forby privat fyrverkeri i Oslo nyttårsaften. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Det finnes mange tettbygde områder utenfor ring 2 og der gjør man som man vil. Dette er en sak som fortjener bli debattert i Oslo bystyre, mener Elvevold som bor på Veitvet sammen med familien og hunden Lyra på seks år.

Møter motstand

Men bikkja må nok leve med smell i fremtiden også, for det blir neppe flertall for forbud. Både Ap, Høyre og Frp er negative.

– Vi har ikke lyst til å utvide det forbudet vi har i dag og som vi synes fungerer godt med hensyn til brannvern. Mange koser seg og har det gøy med fyrverkeri på nyttårsaften og nå som vi har ryddet bort raketter med styrepinner så synes vi det er en tradisjon folk skal få fortsette med i byen, sier bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) til VG.

Raketter med styrepinne ble forbudt i Norge 2008.

Også Høyre er i mot.

– Vi vil heller legge til rette for en trygg måte å fyre dette opp på, sier Nicolai Øyen Langfeldt som synes det er interessant at byrådspartiene fremmer egne saker som ikke er forankret i byrådet.

Camilla Wilhelmsen fra FrP mener forbud er feil.

– Det er å ta fra folk gleden ved å fyre opp fyrverkieri under ansvarlige forhold, det synes jeg ikke noe om.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil ikke ha totalforbud.

– Vi ønsker ikke et totalforbud mot fyrverkeri, men vi vil hele tiden vurdere tiltak for å redusere skader og uønskede hendelser ved bruk av fyrverkeri, blant annet når vi skal revidere forskriftene om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og pyrotekniske artikler, skriver hun i en epost formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

– Det er opp til kommunene selv å fastsette lokale forskrifter om begrensninger av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Vil ikke ha kommunalt fyrverkeri

SV og MDG vil med tiden også ha slutt på kommunalt fyrverkeri.

– Vi ber byrådet utrede hvilke alternativer finnes, hva det koster og kreves for å gi en opplevelse for hele byen, men dette får vi ikke gjort over natten. Men jeg tror ikke eksplosivene er et poeng for folk, sier Elvevold.

Sirin Hellvin Stav sitter for MDG i bystyret i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Hans makker Sirin Hellvin Stav, som representerer MDG i bystyret, mener tiden hvor privatpersoner kan kjøpe sprengstoff og skyte det opp ukontrollert er forbi.

– Dette er den ene dagen i året hvor det er lov å skyte opp fyrverkeri og det er den dagen hvor folk inntar alkohol og er feststemte. På kjøpet kommer branner, forsøpling, skader, mennesker som mister synet og dyr som blir livredde, sier Stav.

Publisert: 13.10.20 kl. 15:37

