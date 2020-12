OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Etter pågripelsen av Tom Hagen har politiet gjort en rekke beslag i boligen hans i Sloraveien. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Lørenskog-saken: Tom Hagen skrev om hevn i private notater

I private notater skrev Tom Hagen at han hadde fortalt en person at han ville drepe vedkommende sakte, men sikkert. Vedkommende var involvert i ekteskapskonflikten i 1993.

Notatene er fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2018, og er noen av politiets bevis mot den drapssiktede milliardæren fra Lørenskog. En del av dette materialet ble lagt frem for Nedre Romerike tingrett i juni.

Domstolen slo da igjen fast at det er sannsynlighetsovervekt for at Tom Hagen er involvert i et drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Strategi, taktikk og gjennomføring

I avhør har Hagen forklart seg om sine egne notatbøker hvor han skriver ned detaljerte planer og notater om det han gjør. Spesielt har bøkene vært viktige for ham som forretningsmann.

VG får opplyst at han selv betegner bøkene som STG-bøker, som står for strategi, taktikk og gjennomføring.

VG får opplyst at det i notatene blant annet er nedtegnet eksempler på hevntanker, slik politiet ser det.

Etter det VG får opplyst er det skrevet om en person som var involvert i ekteskapskonflikten som oppsto mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen i 1993. I notatene står det at Tom Hagen har fortalt personen at vedkommende skal drepes «sakte, men sikkert». Disse notatene er fra de siste åtte årene.

Politiet har funnet et dokument hvor Tom Hagen har kartlagt flere personer i parets omgangskrets, deriblant ovennevnte. Bosted, arbeid, og biler er blant opplysningene som er nedtegnet.

Personen Tom Hagen skrev han ønsket å ta livet av, forklarte selv politiet hvordan hen opplevde seg drapstruet i august i 1994. Det skjedde ved at Tom Hagen oppsøkte vedkommende ved to anledninger; en gang på kontoret og en gang hjemme samme år.

Anmeldelsen fra 1994 ble henlagt, men Lørenskog-etterforskerne har viet den interesse etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning: Personen som følte seg truet er avhørt i forsvinningssaken senest i sommer.

Politiets beviser som falt: Nokia-tabben og skjortesporet

VG har stilt en rekke spørsmål til Tom Hagen og hans forsvarer, advokat Svein Holden. I en e-post skriver forsvareren blant annet at Tom Hagen frivillig har lagt frem nærmere 20.000 sider med private notater for politiet:

– Han kan ikke huske at det i de aktuelle dokumentene skal fremkomme noe som skulle gi grunnlag for å mene at han skal ha hatt «hevntanker» slik det påstås. Hvis noen mener det, må det i så fall bero på en misforståelse der noen prøver å trekke ut enkeltstående setninger av sin sammenheng.

Les hele svaret lenger ned i saken.

Hagen: Jeg var redd i 1993

I avhør har Tom Hagen kategorisk avvist hevn eller sjalusi som et mulig motiv - heller ikke som følge av konflikten i 1993. Tom Hagen har hevdet at han aldri har vært et menneske som hevner seg eller tenker hevn.

– Sannheten er så enkel, fremholdt han i avhør.

Da milliardæren inviterte NRK inn i sin egen stue i slutten av oktober, snakket han varmt om kona, omtalte henne som veldig snill og hevdet de – tross utfordringer – levde i et godt ekteskap.

Slik var forsvinningsdagen: Mystisk lys før siste samtale

SAVNET: Tom Hagen er siktet for å ha drept eller medvirket på drapet til sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Hun har snart vært borte i to år. Foto: Privat

Samtidig bekreftet han at turbulensen i 1993 var av en slik karakter at han fryktet den kunne lede til en skilsmisse:

– Da var situasjonen den at vi hadde vært inne i en liten bølgedal, og da var situasjonen den at jeg var litt redd, sa Hagen i intervjuet.

– Hva var du redd for?

– Nei, det kunne jo hende at, for eksempel, hvis det ble en skilsmisse, da ... For å ta det, var svaret han ga NRK.

I 1993 inngikk ekteparet en tilleggsavtale til ektepakten. Anne-Elisabeth fraskrev seg da deres felles hjem i Sloraveien 4 som sitt særeie.

Les mer: Tom Hagen om hvorfor ektepakten ble forandret

– Høres merkelig ut

Hagen, som siden juni har nektet å la seg avhøre av politiet, har de siste ukene stilt opp i to NRK-intervjuer. Der har han kommentert noen av politiets bevis – blant annet noen av sine private notater.

I 2016 skrev han ifølge NRK at paret sto overfor en potensiell skilsmisse og at han kunne tape mye penger.

– Jeg synes dette høres merkelig ut. Notatbøkene lå lett tilgjengelig, rundt 17.000 sider, jeg har ikke noe å skjule. Jeg kan ha skrevet at skilsmisse alltid er en utvei, men hvem skiller seg etter 49 år? Når jeg skriver om utfordringer og problemer, tar jeg med alt, både gode og vonde ting. Samtlige scenarioer, uttalte milliardæren til NRK.

Hagen påpekte at han rett etter forsvinningen, og på eget initiativ, ga politiet tilgang til de personlige notatene og nedtegnelsene.

– Det virker som de har sett bort fra alt det positive på disse sidene når de forsøker å tegne et negativt bilde av meg, sa Hagen til NRK.

Fikk du med deg? Politiet legger bort «Åsted Norge»-spor

I en e-post til VG skriver forsvarer Svein Holden at notatene det henvises til er gamle, og at dette er «dokumenter som Tom Hagen frivillig har gitt politiet tilgang til for å se om de kunne finne forklaringen på hva som har skjedd med hans kone».

– Det er altså ikke dokumenter som han har forsøkt å skjule overfor politiets etterforskningsteam, eller som politiet gjennom nitidig etterforskning har funnet frem til.

Støttespiller ut mot politiet: Derfor er Tom Hagen uskyldig

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Frode Hansen

Forsvareren skriver også:

– I e-posten fremsettes det flere påstander som åpenbart er fremsatt i den hensikt å skade Tom Hages navn og rykte, og hvis innhold dessverre synes å være basert på selektive lekkasjer fra politiets saksdokumenter.

Ifølge Holden er de omtalte opplysningene, slik de ser det, hverken er relevante for saken eller gir noen forklaring på hvorfor Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Forsvareren mener «det hele synes å være fremsatt i den hensikt å legge sten til byrden, eventuelt forsøke å skape splid og uro internt i en familie i sorg.»

– Tom Hagen kan bare nok en gang gjenta det samme som han tidligere har uttalt til NRK. Han har ikke drept sin kone, og han har ikke medvirket til at hun er bortført, skriver Holden.

VG har også lagt frem opplysningene i denne saken for politiet.

– Politiet ønsker ikke å bidra til VGs omtale av private notater. Vi har derfor ingen kommentar til spørsmålene, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post.

Hun har tidligere uttalt til Nettavisen at politiets bevis i øyeblikket ikke er sterke nok til en tiltale

Publisert: 09.12.20 kl. 20:51

