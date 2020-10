VG-Peil-Logo Slik blir eksamen Studenter over hele landet reagerer på at utdanningsstedene vil avholde skriftlige skoleeksamener på campus i høst. Sveip videre for å se hvordan de ulike universitetene løser det. Ingvild Vik Av Publisert 23. oktober, kl. 10:45 Thomas Brun Universitetet i Oslo Studiedirektør Hanna Ekeli ved UiO sier det er opp til fakultetene hvordan de løser eksamen, men at det i hovedsak blir hjemmeeksamen i høst. – Vi estimerer at det er i underkant av 1000 kandidater som skal gjennomføre skoleeksamen i Silurveien dette semesteret, men det kan komme endringer. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix – Opprinnelig var det estimert at ca. 15.000 kandidater skulle gjennomføre skoleeksamen i november og desember, men flere fakulteter gjør nå om alle eller en stor del av sine skoleeksamener til hjemmeeksamener, sier Ekeli. Heiko Junge / NTB scanpix BI Av totalt cirka 450 eksamener dette semesteret, er 22 skoleeksamen. – Det er gjort noen få unntak etter ulike interne vurderinger, for at vi skal kunne gi en god vurdering ut fra læringsutbytte, sier kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite. Audun Braastad / NTB scanpix Universitetet i Bergen Mens de fleste skriftlige saleksamener fikk endret eksamensform i vårsemesteret, har UiB planlagt å gjennomføre flere slike eksamener på campus i høst. Det er likevel redusert kapasitet på grunn av smitteverntiltak. Eivind Senneset UiB har oppfordret fagmiljøene til å bruke andre vurderingsformer der det er mulig for å dokumentere studentenes læringsutbytte, ifølge Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. I fjor høst holdt universitetet 570 skriftlige skoleeksamener, mens det i år er planlagt cirka 180. Marit Hommedal NTNU – Vi har oppfordret fagmiljøene til å endre eksamensform fra skoleeksamen til hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig. Det vil si: Der det er mulig å gjøre en reell vurdering av studentens faglige nivå når eksamen gjennomføres uten tilsyn, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan. Ole Martin Wold – Da alle eksamenene ble gjort om til hjemmeeksamen i vår, var det ikke alle emner det var faglig forsvarlig å gi karaktervurdering i. I stedet ble studentenes besvarelse vurdert med bestått/ikke-bestått. Dette kan gi utfordringer for studenter som skal søke seg videre til master- eller ph.d.-nivå. Det kan også gi problemer for studenter som ønsker utveksling ved utenlandske universitet, ifølge Reitan. Gorm Kallestad Universitetet i Tromsø Omtrent 35 prosent av vurderingene som ordinært skulle vært gjennomført som skriftlig skoleeksamen, er omgjort. – Hjemmeeksamen er en mer robust eksamensform i en situasjon med pandemi. Studentene kan ta eksamen også hvis de er i karantene, eller av ulike årsaker ikke kommer seg til eksamenslokalet, sier avdelingsdirektør for forskning, utdanning og formidling Heidi Adolfsen. Helge Hansen På spørsmål om hvorfor universitetet gjør andre vurderinger rundt å avholde skoleeksamen i høst enn i vår, svarer de: – I høst er situasjonen mer avklart enn den var i vår, og vi kan derfor arrangere skoleeksamener. Helge Hansen Utdanningsstedene VG har vært i kontakt, med forteller at de har løsninger for studenter som er i karantene eller får symptomer før eksamen. Alle gir muligheten til å få utsatt eksamen hvis man leverer egenmelding, uansett eksamensform. Til vanlig må man som regel ha legeerklæring for å få utsatt eksamen. Thomas Brun

Derfor dropper de skoleeksamen

Foto: Berit Roald / NTB

Alle de store studiestedene kutter i antall skoleeksamener i høst. På OsloMet vurderer de å gjøre det permanent.

På OsloMet har nesten alle skoleeksamener fått endret eksamensform i høst. Hovedårsaken er risikoen ved å ta kollektivtransport, samt rådene fra FHI om å holde seg hjemme ved symptomer, forteller prorektor Nina Waaler.

– Vi har sett et sterkt ønske om dette fra våre studenter. De har vært utrygge og usikre med tanke på å ha eksamen i store lokaler med medstudenter. Det har vært viktig for oss å sikre at de føler seg trygge, sier hun til VG.

Waaler sier at det også har vært viktig å gi studenter og ansatte en forutsigbarhet rundt eksamenssituasjonen. Per nå har universitetet planlagt skoleeksamen som vurdering i 33 emner. Høsten 2019 avholdt de rundt 250 skoleeksamener.

I liket med UiO, avholder også OsloMet til vanlig flere eksamener i store saler i Silurvegen i Oslo. Waaler understreker at smitteverntiltakene i lokalene er grundige, og at de gjør alt de kan for å ivareta studentene.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Men så er det ting vi ikke rår over. Mange studenter frykter for eksempel å bli smittet i kollektivtransporten, så vi jobber med å endre eksamensstart på de få skoleeksamenene vi skal avholde til klokken 10–11 for å redusere trykket.

I løpet av de siste dagene har også flere fakulteter på UiO varslet at de omgjør alle skoleeksamener til hjemmeeksamen. Det har Universitas skrevet om.

Diskuterer skoleeksamen

Waaler forteller at det uavhengig av pandemien er en diskusjon på universitetet knyttet til vurderingsformer, og i hvor stor grad man skal bruke skoleeksamen.

– Vi skal fortsatt ha det, men spørsmålet er om det er den beste vurderingsformen i dagens studiesituasjon.

– Hvorfor tror du deres vurderinger skiller seg fra de vurderingene andre utdanningsinstitusjoner i Norge har gjort?

– Det har jeg ikke diskutert med kollegene mine på andre utdanningsinstitusjoner, men vi har en rekke tiltak knyttet til den digitale transformasjonen av universitetet. Å bruke ulike digitale verktøy er en stor del av det, både i undervisningen og i vurderinger.

Mer fusk i 2020

Tidligere i høst skrev Universitas at det så langt i 2020 er nesten dobbelt så mange som er tatt i fusk på OsloMet, sammenlignet med hele 2019. Det er altså før høstens eksamensperiode er ordentlig i gang. Waaler kaller utviklingen for alvorlig.

– Ser dere en sammenheng mellom økt bruk av hjemmeeksamen og mer fusk?

– Vi tror det kan være en sammenheng fordi det opprinnelig var planlagt skoleeksamener, som på kort tid ble endret til hjemmeeksamen. Da er det et spørsmål om eksamener var egnet til den vurderingsformen, sier Waaler.

Hun påpeker at det også er enklere å fuske når man sitter hjemme, enn når man sitter i en eksamenssal med vakter.

– Og ikke minst er det enklere å snakke med medstudenter under eksamen. Den enkelte underviser, som lager eksamensoppgavene, må ha det i mente, slik at de lager oppgaver som er egnet som hjemmeeksamen.