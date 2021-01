PUKK OVER DUK: Den lokale entreprenøren Huser fylte på med singel og pukk etter at gravemaskinen hadde gravd i gangvei-traseen i november i 2020. I bakgrunnen: Boligfeltet i Nystulia. Foto: Gjerdrum golfklubbs Facebook-side

Gjerdrum: Utgraving av gangvei sist høst kjent for kommunen først etter skredet

Utgraving, utfylling og forbedring av en gangsti til Gjerdrum golfbane ved skredområdet i november, var ikke kjent for kommunen før etter at skredet gikk.

Det bekrefter Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og byggesaker i Gjerdrum kommune.

– Det jeg kan si er at kommunen ble kjent med at denne gangstien ble opparbeidet og anlagt først etter at skredet hadde gått, sier Adriansen til VG.

Hun ønsker ikke å gå inn i den pågående granskingen av årsaken til at det enorme leirskredet på Ask i Gjerdrum ble utløst.

Plan- og bygningslederen stadfester likevel at det lenge har vært kjent at golfbaneområdet, inkludert der gangsti-traseen går, er følsomt med ustabile grunnforhold og kvikkleire.

Det var Nettavisen som først omtalte selve gravearbeidet i gangveien mellom det delvis skredrammede boligfeltet Nystulia og Gjerdrum golfbane.

– Golfbaneområdet er omfattet av rasfaresone der det foreligger geotekniske vurderinger som viser dette – også fra før golfbanen åpnet. Men jeg kan ikke gi noen vurdering fra kommunens side om denne gangstien, presiserer Adriansen.

HER LIGGER TURSTIEN: Sirkelen viser hvor turstien ved golfbanen ligger i forhold til skredområdet, som er markert i gult. Foto: NVE

Det skal ha vært store nedbørsmengder og «krevende» arbeidsforhold i anleggsperioden i høst, ifølge golfklubben. Klubben ville forbedre gangveien og blant annet flytte veien slik at den krysset Tistilbekken 60 meter lenger oppe enn tidligere trasé. Hensikten var bedre flyt i spillet for golferne og økt sikkerhet for turgåere, går det frem av klubbens Facebook-side.

– Kan store nedbørsmengder spille inn på grunnforholdene i det ustabile området der den utgravde og utfylte gangstien går ca. 100 meter fra skredområdet?

– Kommunen er kjent med at det var store nedbørsmengder og mye fuktighet i denne perioden. Det er ikke nødvendigvis slik at dette i seg selv er noen utløsende faktor. Men erosjon (undergraving) over tid kan nok i større grad påvirke grunnforhold. Det har vært visse erosjonsproblemer i forhold til bekkefar og oppstuing av vann i dette området, svarer Adriansen.

OVERSIKTSBILDE: Dette dronebildet viser en del av skredområdet på Ask med boliger i Nystulia i bakkant mot venstre. Helt til venstre på bildet går Tistilbekken som en svart stripe i snøen. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool

Hun legger til:

– Dette er jo en del av de bitene som nå skal settes sammen til et helhetlig bilde. Vi vet jo ennå ikke hvor skredet startet. Dette er det Politiet og NVE som undersøker for tiden.

Den aktuelle gangveien krysser bekkefaret til Tistilbekken som renner mellom Nystulia og golfbanen.

Ble ikke kontaktet av golfklubben

På spørsmål om kommunen var kjent med denne gravingen og utvidelsen av gangstien, svarer hun:

– Nei, vi var ikke kjent med det. Kommunen var heller ikke i dialog med golfklubben om arbeidet som skulle utføres på gangstien.

GRAVING OG UTFYLLING: Mye av arbeidet med gangveien ble utført med denne gravemaskinen fra Huser Entreprenør. Foto: Gjerdrum golfklubbs Facebook-side

Arbeidet ble igangsatt uten kommunal godkjenning på grunn av at det ble ansett som mindre vesentlig arbeid av golfklubben. De presiserer at gravingen ikke var dypere enn 30 centimeter. Virksomhetsleder Adriansen i kommunen kan ikke på stående fot svare på om arbeidet var søknadspliktig.

– Det er vanskelig å vurdere om arbeidet og utvidelsen av gangstien var søknadspliktig all den tid vi ikke kjenner omfanget av arbeidene og utvidelsen av gangstien. Det som spiller inn i forhold til søknadsplikt er blant annet plassering i forhold til eiendomsgrenser og grunnforholdene i området, forklarer Adriansen.

PLANSJEF: Berit Adriansen er virksomhetsleder for plan, oppmåling og byggesaker i Gjerdrum kommune. Foto: Heiko Junge, NTB

Golfklubben: – Bare en liten justering

Styreleder Ove Silkoset og Gjerdrum golfklubb er innstilt på at gravearbeidene på gangveien blir en del av granskingen for å finne årsaken til skredet.

– Granskingen av ulykken vil naturlig nok også omfatte dette arbeidet, skriver styret i golfklubben på sin Facebook-side.

Men Silkoset mener arbeidet var så lite omfattende at det ikke har påvirket grunnen i området.

– Dette var bare en liten justering av en godkjent gangvei. Det ble skrapet av noe mose og blåbærlyng. Jeg vil hevde at et nesten er utenkelig at dette arbeidet kan ha hatt noe med skredet å gjøre, sier Silkoset til VG.

STYRELEDER: Ove Silkoset er styreleder i Gjerdrum golfklubb, som eier og driver golfbanen som ligger ved skredområdet på Ask. Foto: Gjerdrum golfklubb

– Hvorfor varslet eller søkte dere ikke kommunen før igangsetting?

– Vi anså ikke arbeidene så store at dette var varslingspliktig.

– Er du sikker på at gravingen ikke gikk dypere enn 30 centimeter? Det høres veldig lite ut?

– Det er lite, ja. Men entreprenøren fulgte opp dette.

– Har golfklubben fått spørsmål fra kommunen eller annen myndighet om å rapportere hva som virkelig ble gjort med gangstien?

– Nei, det har vi ikke fått, svarer Ove Silkoset.

FERDIG GANGVEI: Slik så gangveien ut etter at gravemaskin og lastebiler med masse hadde avsluttet arbeidet ved golfbanen i Gjerdrum i november. Veien går videre over et bekkefar og opp til boligfeltet i bakgrunnen. Foto: Gjerdrum golfklubbs Facebook-side

Han anslår at en del av gangstien ligger cirka 100 meter fra skredgropen ved Nystulia på Ask. Gangveien går inn til golfbanen fra Nystulia eller fra veien Fjellinna vest for skredområdet.

Virksomhetsleder Berit Adriansen i Gjerdrum kommune sier på sin side at det er aktuelt å se nærmere på om golfklubben burde ha søkt- eller varslet om gravearbeidet.

Det ble også fylt på en del pukk i gangveien som en del av arbeidet, men Silkoset er usikker på mengden.

– Det kjenner jeg ikke til helt presist, men det var nok noen lastebillass. Det er også tidligere opparbeidet noen skråninger i dette området – mot Nystulia-boligfeltet. Dette tror jeg har hatt en gunstig effekt med sikte på å forebygge bevegelse i grunnen i akkurat dette området, sier han.

Granskingen av ulykken vil naturlig nok også omfatte arbeidet med gangveien, regner Silkoset med.

OPPTATT AV BEKKENE: Johan Petter Nystuen er en erfaren geolog. Tidligere har han sagt til VG at svaret på utløsningen av skred ofte ligger i bekker i- eller nær rasområdet. Foto: Privat

Geolog: En tilsynelatende ubetydelig endring kan være nok

Johan Petter Nystuen er professor emeritus og geolog ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo. Han understreker at han ikke har vært på befaring i området, og svarer derfor på generelt grunnlag.

– Det er mye som tyder på at kvikkleiren i Nystulia var meget nært sitt kritiske stabilitetsnivå da skredet ble utløst. I en slik situasjon vil selv en tilsynelatende ubetydelig endring i stabilitetsforholdet kunne være nok til at det kunne skje et initialskred. Det vil si et lite førsteskred, som så utløste kollaps i leirstrukturen, slik at hele skråningen gjennomgikk et tilbakeskridende skred. Omtrent som dominobrikker som faller, når den første brikken faller.

Den lokale entreprenøren Huser utførte arbeidet på gangveien for Gjerdrum golfklubb. Men mest på dugnadsbasis, ifølge daglig leder Haakon Huser.

Han nærmest utelukker at arbeidene på gangveien kan ha skapt bevegelse i grunnen.

– Vi skrapte av torv og lyng – og fylte på singel og pukk på den gangveien, beskriver Huser. Han anslår at gravearbeidene ikke gikk mer enn 15 centimeter i dybden, og at golfklubbens anslag på 30 cm er et maks-anslag.

– Det høres lite ut?

– Ja, men det trengs ikke skrapes dypere i et slikt arbeid, svarer Huser.

– Gangveien går over Tistilbekken. Tok dere hensyn til det i arbeidet med gangveien?

– Vi skal alltid være forsiktige ved bekker og vann i dette området. Vi skal stort sett la det være som det er fra før, svarer Huser.

Han er usikker på hvor mange lastebillass med masse som ble kjørt på, men bekrefter at det ble brukt både lastebil og en gravemaskin på rundt 13 tonn i arbeidet.

– Kan et slikt arbeid føre til at et skred blir utløst?

– Nei, det vi gjorde på denne gangveien var bare småtterier. Jeg er trygg på at dette ikke har hatt noen innvirkning. Dette arbeidet foregikk et stykke på oversiden av selve rasområdet nordvest for Nystulia. Det har nok vært større belastninger i området enn dette, sier Huser uten å ville gå i detalj om det.

Dokumenter Gjerdrum kommune har publisert på sine sider viser at NGI i 2003 og 2007 uttalte at nærmere geotekniske vurderinger må påregnes ved utgravinger/oppfyllinger ved golfbanen på mer enn én meter.

På spørsmål om NGI mener at golfklubben burde ha kontaktet dem før arbeidet startet, svarer de:

– NGI avsluttet vårt arbeid for Gjerdrum golfklubb i april 2010. Vi kan derfor ikke uttale oss om arbeid som er gjort i etterkant av vårt engasjement, men avventer vurderingene fra den eksterne gjennomgangen.