SKAL BYGGES GRØNT: Bildet viser hvordan det nye regjeringskvartalet blir seende ut, sett fra Akersgata/VG. Foto: Statsbygg

Klimajubel for omstridt bygg

Etter krangel og stadige gigantiske prishopp jubles det nå over en grønn nyhet knyttet til det nye regjeringskvartalet.

Publisert: Nå nettopp

Prisen for den nye regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 har skapt harme. Den har steget og steget og siste anslåtte pris har kommet opp i 36,5 milliarder kroner.

Men nå jubles det - grønn jubel:

– Det at staten nå starter med fossilfritt regjeringskvartal er veldig bra, og det sender et kraftig signal til verden at det er mulig å bygge stort uten klimautslipp, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) til VG.

Bekrefter i brev

Hennes sjeldne skryt av høyre-regjeringen skyldes et svar kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mandag ga skriftlig til Bergs partikollega på Stortinget, MDG-leder Une Bastholm.

Hun spurt hadde spurt om regjeringen vil stille krav om fossilfri eller utslippsfri bygge- og anleggsplass for det nye regjeringskvartalet.

Det bekrefter Astrup.

«Krav om fossilfri byggeplass er implementert i byggetrinn 1 i prosjektet nytt regjeringskvartal, og vil gjelde alle kontrakter», skriver Astrup i sitt svarbrev.

Selv om Berg er fornøyd med svaret, håper hun det bare er begynnelsen.

– Dette burde regjeringen har krevd fra alle statlige byggeprosjekter for lenge siden. I Oslo har vi gjort dette for våre egne prosjekter siden 2017.

Ber staten ta enda mer ansvar

Hun viser til at staten skal bygge mange store bygg i hovedstaden fremover og krever at også de skal bygges uten utslipp.

les også Dette blir trolig Norges dyreste vei

– De neste 10-15 årene skal staten bygge ekstremt mye, som nytt regjeringskvartal, utvidelse av Universitet i Oslo, og ny togtunnel. Hele 4 av 5 byggeprosjekter er statlige eller private. Det vil gi store klimautslipp og forurense byluften, om ikke også disse byggene blir fossil- eller utslippsfrie, sier Berg.

Det nye regjeringskvartalet er et av de største norske byggeprosjektene noensinne. Det skal bygges 125 000 kvadratmeter nybygg i flere etapper fram til 2029. Første etappe har en prislapp på over 20 milliarder kroner.

Statsråd Astrup sier staten skal være med å vise den grønne veien.

KVARTAL TIL BESVÆR: Nikolai Astrup sier det er sikkerhetskrav, ikke fossilfritt krav, som har drevet kostnadene opp. Foto: Krister Sørbø

– Vi er opptatt av at staten går foran og utvikler leverandørmarkedet; når Norges største byggeprosjekt skal være fossilfritt, tar vi et viktig steg mot at vi skal nå det målet innen 2025, slik det er nedfelt i vår regjeringsplattform.

– Risikerer vi at regjeringskvartalet blir enda dyrere når utbyggingen skal være fossilfritt?

– Nei, vi er opptatt å realisere det så rimelig som mulig og innenfor de rammene som ligger der. Det er ikke å gjøre utbyggingen fossilfritt som koster; det er sikkerhetskrav som dessverre gjør det vesentlig dyrere enn andre bygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Astrup.