TO OMKOM: Lørdagens snøskred på Jan Mayen krevde to liv. De omkomne er en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene, begge er sivilt ansatte i Forsvaret. Foto: Stian Lysberg Solum

Forsvaret om snøskredet: Overlevende var begravd i to timer

Mannen som overlevde snøskredet på Jan Mayen, skal ha brukt to timer på å kjempe seg løs fra snømassene.

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i Forsvarets driftsjournal om den dramatiske hendelsen.

– Skredet på Jan Mayen gikk rundt klokken 13.45 lørdag ettermiddag. Tre sivilt ansatte i Forsvaret ble tatt av skredet. Den ene av dem klarte å komme seg løs etter å ha vært begravd i skredet i to timer. Han fikk deretter varslet om hendelsen, sier kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Grandhagen, til VG.







Redningsmannskaper rykket straks ut fra Forsvarets base på Jan Mayen til åstedet i Borgdalen på vestsiden av øya.

Ved 17.30-tiden ble de to savnede funnet i skredet, som er anslått til å være om lag 100 meter bredt.

To døde

De savnede ble bekreftet omkommet klokken 19 lørdag.

De omkomne er kvinne i 50-årene og en mann i 30-årene, som kommer fra henholdsvis Vestland og Nordland fylke. Pårørende er varslet.

Begge var en del av vinterbesetningen på Jan Mayen, som består av kun 18 personer. Vinterbesetningen har vært på øya i Norskehavet, som ligger om lag 1000 kilometer vest for Norge, siden slutten av september, ifølge Grandhagen.

Forsvaret kjenner ikke til detaljer rundt hendelsesforløpet, ut over at de tre som ble tatt av skredet var ute på en privat tur. Ifølge politiet trente de til en ekspedisjon.

FORBLÅST: Jan Mayen ligger i Norskehavet, om lag 1000 kilometer vest for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Rydder flystripen

Søndag skal det gjennomføres et avhør av mannen som overlevde snøskredet, opplyser politiet. Den overlevende skal være lettere skadet etter hendelsen.

Personellet på Jan Mayen er svært preget av dødsfallene. VG har vært i kontakt med stasjonssjefen, men han henviser til Forsvarets kommunikasjonsapparat.

– Stasjonssjefens hovedoppgave nå er å ta vare på folkene sine. Videre har han et praktisk gjøremål; og det er at flystripen må ryddes slik at den kan ta imot et Hercules-fly. Forsvaret vil sende opp støttepersonell til basen så fort det lar seg gjøre, sier Grandhagen.

SORG: Søndag formiddag sendte statsminister Erna Solberg (H) sine kondolanser. Foto: Terje Pedersen

Helsepersonell og traumeteam har digital kontakt med personellet på basen frem til støttepersonellet ankommer. Trolig vil ikke Hercules-flyet ha mulighet til å lande på Jan Mayen før mandag.

Grandhagen opplyser at det har vært kraftig vær på den arktiske øya den siste tiden. Det tar derfor noe tid å rydde flystripen.

Statsministeren: – Dyp sorg

Søndag formiddag sender statsminister Erna Solberg (H) sine kondolanser til de som er rammet.

Tidligere har forsvarsministeren uttalt seg om den tragiske ulykken:

– Nå går mine tanker og medfølelse først og fremst til de pårørende, det tette, lille fellesskapet på Jan Mayen – men også til venner og kolleger i Forsvaret. Det smerter når vi treffes av slike tragedier, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en uttalelse.

Også forsvarssjef Eirik Kristoffersen har uttalt seg:

– Folkene våre gjør en viktig jobb der hver dag, på norsk territorium, men likevel langt hjemmefra. Mine tanker går til de pårørende og venner av de omkomne og til deres nærmeste kolleger. Alle vi i Forsvaret tenker på dere og føler med dere i denne triste tiden, sier han.