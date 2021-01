VAKSINEN: Til nå er det hovedsakelig Pfizer-vaksinen som har blitt brukt i Norge, i tillegg til at det er satt noen doser av Modernas vaksine. Foto: Lise Åserud, NTB

Vaksineringen: Derfor henger Norge etter

Norge har en annen vaksinestrategi enn våre naboland. Det gjør at befolkningen vaksineres tregere.

Blant de europeiske landene Norge har kjøpt vaksine sammen med, lå Norge på 22. plass i tempo onsdag formiddag. Våre naboland Sverige og Danmark var henholdsvis på 14. og førsteplass.

Onsdag hadde det norske helsevesenet vaksinert 1,04 personer per 100 innbyggere med første dose. 965 personer har fått begge dosene og er dermed fullvaksinerte:

Norge har fordelt 143 864 vaksinedoser i landet, og satt totalt 55 662 doser.

Danmark har på sin side mottatt totalt 165.780 doser, og onsdag var tallet på satte doser i Danmark 182.032. Grunnen til at tallet er høyere enn antall fordelte doser, er at det er mulig å hente ut minst én ekstra dose fra restene i hetteglassene for Pfizer-vaksinen.

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI svarer slik på hvorfor vaksineringen i Norge går sakte.

– Det er summen av grunner - så vil jeg si at vi har et solid trygt og godt system som skal vaksinere befolkingen vår på en god måte. At det nå i starten betyr at vi ligger litt langt ned på en sånn lites er i den store sammenhengen ikke det viktigste

Dette er grunnene som i sum gjør at Norge vaksinerer saktere nå:

– Mer krevende logistikk

I Sverige er det de 21 regionene som har ansvar for vaksineringen. I Danmark er det også landets fem regioner som har denne oppgaven. I Norge er det våre 356 kommuner.

– Vi tar oss tiden til å bruke det systemet som vi kjenner og har og får dette helt ut til befolkningen, sier Berg.

Han påpeker også at Danmark er veldig geografisk ulikt fra Norge. Sverige likner mer geografisk, men er langt mer sentralisert. I Norge bor vi spredt.

Om vi hadde endret vaksinasjonssystemet i retning det våre naboland gjør, er det dermed ikke sagt at det ville gjort vaksineringsjobben enklere, ifølge Berg.

– Ville det betydd at mange måtte reist langt for å få vaksine?

– Det kunne vært konsekvensen. Det ville vært mye mer krevende å få særlig de syke og gamle til å reise et stykke for å få disse dosene.

Selv om konsekvensen av det norske systemet er at nabolandene får rullet vaksinene raskere ut, mener Berg det også har fordeler:

– Det å få vaksinen ut til alle der de faktisk er og bor, er et gode. Og det er noe som gjør at vi kan lykkes godt med en høy dekningsgrad, håper vi, sier han.

FEM DAGER: Når Pfizer-vaksinen er opptint for å sendes ut til kommunene, holder den i fem dager. Bildet viser vaksiner som kjøres ut i Oslo. Foto: Gorm Kallestad

– Har man vurdert noen sentrale vaksinasjonssentre etter at sykehjemsbeboere og de som ville hatt det vanskeligst for å reise er vaksinert?

– Det har vært vurdert forskjellige scenarioer, men kommunene har også en forskriftsfestet plikt så det ville krevd en forskriftsendring, sier Berg.

Og hvis man skulle laget sentraliserte løsninger, måtte noen andre tatt over det ansvaret, sier han.

– Én mulighet kunne være spesialisthelsetjenesten, men de har også andre oppgaver. Da måtte man finne alternativer som i utgangspunktet ikke finnes - det ville også krevd et godt stykke arbeid. Så vi har hatt som et utgangspunkt, selv om andre ting har vært vurdert, at vaksiner måtte reise til personer i stedet for at personer reiser til vaksiner. Nå vil spesialisthelsetjenesten også vaksinere egne ansatte og noen lagtidsinnlagte

Av alle land i verden er det Israel som ligger desidert best an i vaksinasjonstempo. De hadde onsdag ettermiddag klart å gi 32,38 personer per 100 innbyggere minst én dose. De forente arabiske emirater, Bahrain og Seychellene ligger på andre- til fjerdeplass.

KOMMET LANGT: Bildet viser et vaksinesenter satt opp i parkeringshuset til et kjøpesenter i Tel Aviv i Israel. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Fordeler til alle kommunene samtidig

Når en vaksineforsendelse kommer til Norge blir den liggende i fryserne til uken etter. FHI har forklart at de venter en uke fordi ting som ompakking, distribusjon og å avtale mottak i kommunene tar tid.

Alle kommunene får vaksiner hver uke, fordelt på befolkning i risikogruppene.

– Det er en politisk beslutning at vi fordeler det likt og ikke basert på smittetrykk. Vi har sagt at det er en mulighet å differensiere utfra smittetrykk, selv om det har sine problemer det også. Det er beskrevet blant våre rapporter, sier Berg.

– Men kunne det uavhengig av det gått raskere og vært mindre komplisert hvis man sendte vaksiner til noen kommuner av gangen?

– Det høres kanskje enklere ut, men det blir en uregelmessighet i systemet. Selv om det er komplisert å sende og kjøre ut med lange kjøreveier, så er selve systemet enklere når det er «one size fits all». Vi har prøvd å granske det ganske godt, og det gjør vi kontinuerlig.

Noen små kommuner har fått svært få doser når de har blitt jevnt fordelt. Det er 73 kommuner som får fem doser, altså ett hetteglass, i uken. 68 kommuner får ti doser og 43 får 15.

– Noen små kommuner har selv sagt at det hadde vært bedre om de får mer sjeldnere, mens andre sier det motsatte, sier Berg.

Båtsfjord kommune takket nei til da de fikk tilbud om fem doser, fordi de mener det ikke monner. Sokndal takket på sin sidde ja til ti doser, og er helt uenige i at det er meningsløst.

ISKALD LAGRING: Pfizer-dosene må lagres i minus 70 grader. De lagres derfor i sentrale fryselagre frem til de pakkes ut og sendes ut til kommunene. Foto: Helge Mikalsen

Doser ligger i fryseren

Når en pakke Pfizer-doser kommer til Norge blir de liggende en uke i fryseren før de sendes ut (transittlager). FHI har også holdt halvparten av de første leveransene Norge fikk i fryseren for å være sikre på at Norge har nok vaksiner til å gi dose to til de som har fått sin første dose (beredskapslager).

Tidligere har FHI sagt at de ville sende ut 40.000 av de 60.000 dosene fra beredskapslageret i slutten av januar, fordi leveransene har blitt sikrere.

Men like etter dette opplyste Pfizer at de ville redusere leveransene i en periode på grunn av omlegging i produksjon.

Berg sier det fortsatt vurderes hvilke konsekvenser det vil ha for hvor mye Norge kan sende ut av dosene fra beredskapslageret. De vil fortsatt ha en andel doser i beredskapslager, men spørsmålet er hvor mye.

– Det ser vi på fortløpende. Å ha lagret nok til dose to til alle som har fått første dose skal jo veldig mye til på lang sikt når det blir store leveranser, men vi vurderer dette fra vaksine til vaksine.

HELSEMINISTER: Bent Høie får råd fra FHI, men det er regjeringen som bestemmer hvilke råd de vil følge. Foto: Helge Mikalsen

Høie: - Kommunene har god trening

Når det kommer til vurderingen av at Norge ikke fordeler vaksiner etter smittetrykk, svarer helseminister Bent Høie at regjeringen basert på FHIs råd mener smittesituasjonen ikke rettferdiggjør å endre på fordelingen. Regjeringen har tidligere trukket frem at et lokalt smitteutbrudd kan komme hvor som helst.

– Det handler også om kunnskapen vi har - vi vet at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, men ikke om den beskytter mot smittespredning.

– Vaksinestrategien er en politisk beslutning til slutt. Hvorfor har man valgt å bruke systemet vi har fra før med kommunene? Var andre alternativer oppriktig vurdert noe på noe tidspunkt?

– Den enkle forklaringen er at år du skal gjøre ting som er vanskelig så er det ofte lurt å gjøre det med de som har gjort det før. Kommunene har god trening i dette, og når en da skulle gjøre noe som var mer komplisert ville det etter min og fagmyndighetenes vurdering økt risikoen hvis vi skulle organisert på en helt ny måte