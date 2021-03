Slik blir de skjerpede tiltakene i Oslo

OSLO RÅDHUS (VG) Oslo forbyr mer enn to besøkende i private hjem, og innfører nye tiltak i skoler og barnehager.

– Forrige uke ble 1967 oslofolk registrert smittet av coronaviruset. Vi har aldri vært i nærheten å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste uken, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Han sier at smittesporingsteamet gjør en enorm innsats, men at kommunen er bekymret for deres kapasitet.

– Hvis smitten blir for høy over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sier Johansen.

Oslo kommune innfører nå et forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

Kommunen innfører også heldigital undervisning og hjemmeskole i ungdomsskoler og videregående skoler.

Barnehagene i hovedstaden blir stengt i påskeuken.

Det blir også hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april. Øvrige tiltak gjelder til 9. april. Det gjelder også de eksisterende tiltakene.

– Vi skjermer de yngste barna, og viderefører rødt nivå i barnehager og 1.–4. trinn i hele byen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun understreker samtidig:

– Det vil alltid være et tilbud til de barna som har foreldre i samfunnskritiske yrker, eller de barna som er i særlig sårbare livssituasjoner.

Byrådsleder Johansen beskriver avgjørelsen om å stramme inn ytterligere som en «krevende avveining».

– Tiltakene kommer på toppen av alle eksisterende tiltak og vil samlet sett være de mest inngripende tiltakene i Oslo til nå i pandemien. Men som jeg tidligere har sagt: Vi er villige til å gjøre alt vi kan, gjort det tidligere og skal også lykkes nå.

– Selv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar. Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge. Tiltakene vi har brukt til å slå ned tidligere topper, som vi har klart flere ganger, ikke nok til å slå ned smitten, sier Johansen.

– Det som skiller fra tidligere smittebølger, fordi den er drevet av muterte og langt med smittsomme virusvarianter. Spesielt den britiske varianten av viruset som dominerer i Oslo, den sprer seg mer blant barn og unge og har vist seg vanskeligere å slå ned, sier byrådslederen.

– Tiltakene vi har brukt til å slå ned tidligere topper, som vi har klart flere ganger i Oslo, er ikke nok til å slå ned smitten.

– Hvis nå alle bidrar i et krafttak de neste ukene, følger aller regler, møter færrest mulig, så kan vi sammen slå ned smitten og bidra til å åpne opp samfunnet vårt igjen, sier Johansen.

Alle skoler og barnehager i hovedstaden har vært på rødt nivå i Oslo siden 10. mars.

Alle innendørs aktiviteter for barn og unge har også vært stengt, mens utendørs aktiviteter for barn og unge under 20 år har vært og forblir tillatt i grupper på inntil 10 personer, så lenge de holder én meters avstand.

I tillegg videreføres eksisterende tiltak som:

Alt annet enn essensielle butikker forblir stengt i hovedstaden, slik de har vært siden slutten av januar.

Serveringssteder, treningssentre og kulturtilbud forblir stengt.

Arrangementer forblir forbudt, men noen unntak som begravelser.

De nye tiltakene innføres etter at Oslo har hatt en kraftig vekst i coronasmitten de siste ukene.

463,7 pr. 100.000 innbyggere i hovedstaden er registrert smittet de siste 14 dagene, ifølge VGs coronaspesial.

Nær 3 av 4 smitteprøver fra Oslo som Folkehelseinstituttet (FHI) har analysert mellom 8. februar og 7. mars, har blitt påvist å være den mer smittsomme engelske virusvarianten B.1.1.7, ifølge FHIs siste ukesrapport.

Stovner, Grorud og Alna er bydelene som er hardest rammet av ny smitte.

For Alna er smittetallet 921,7 pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, for Grorud 1046,7, mens Stovner har 1089,6, ifølge Oslo kommunes statistikk.

Antallet coronasmittede som er innlagt på sykehusene tilknyttet Oslo kommune har også økt kraftig de siste ukene.

119 coronapasienter er for øyeblikket innlagt på disse sykehusene, ifølge VGs coronaspesial.

Da antallet innlagte coronapasienter på disse sykehusene toppet seg så langt i pandemien i overgangen mellom mars og april i fjor, var på det meste 142 personer innlagt.

Reproduksjonstallet (R-tallet) i Oslo ble i forrige uke beregnet til å være 1,54 siden 5. februar.

Det kommer frem i FHIs modelleringsrapport for uke 9, som ble publisert forrige onsdag.

Det reelle R-tallet er med 95 prosents sikkerhet mellom 1,34 og 1,75, ifølge FHIs tallknusere.

R-tallet viser hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre.

Hvis R=1, vil hver smittede person i gjennomsnitt smitte én annen person, og smittetallene vil holde seg stabil.

R-tallet må altså under 1 for at smitten i samfunnet skal avta.

Det har også vært en økning i smitten i flere kommuner rundt hovedstaden og ellers på det sentrale Østlandet.

R-tallet i Viken ble i forrige uke beregnet til å være 1,2 siden 5. februar.

Det reelle R-tallet er med 95 prosents sikkerhet mellom 1,04 og 1,36, ifølge FHIs tallknusere.

Statsforvalteren varslet tidligere mandag at Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av det nærmeste døgnet skal vurdere strenge, tiltak for hele Viken, skriver NTB.

Kommunene i Viken, helsemyndighetene og Statsforvalteren drøftet spørsmålet på et møte mandag ettermiddag.

– Det er stor smitte i Oslo og store deler av Viken, og vi er bekymret blant annet for sykehuskapasiteten, sa statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Hun understreker at påsken står for døren, noe som kan innebære mye reising mellom kommunene.

En eventuell beslutning om nye, strenge tiltak i regionen vil bli tatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Denne beslutningen kan ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken ventes i løpet av det nærmeste døgnet.