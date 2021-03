SENTRUM: Næringslivet i Kristiansand rammes hardt av tiltakene som nå er innført. Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix

Kommuneoverlege i Kristiansand: − Situasjonen er alvorlig

Smitten sprer seg i Kristiansand, der det er innført en rekke strenge tiltak, som skjenkestopp, stengte treningssentre og rødt nivå ved videregående skoler. Nå vurderes ytterligere tiltak.

Publisert: Nå nettopp

Kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik, sier til VG at situasjonen er alvorlig og at kontakten i befolkningen derfor må begrenses.

– Det nye er at vi de siste to ukene har hatt en større andel smittede med ukjent smittevei.

Vik forteller at det er en kontinuerlig vurdering av smittesituasjonen og at tiltakene også blir vurdert fortløpende.

– Det er en ny forskrift til behandling hos formannskapet for Kristiansand i dag. Her er flere inngripende tiltak, blant annet forbud mot arrangementer, stenging av serveringssteder og skjenkesteder og forbud mot mer enn fem gjester hjemme. Forskriften skal i første omgang vedtas for to uker, sier han.

KOMMUNEOVERLEGE: Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand Foto: Tor Erik Schrøder

Utelivsbransjen sliter

Daglig leder for utestedene Håndverkeren og Harveys i Kristiansand, Erik Wikstøl forklarer VG at det er en omfattende prosess å stenge ned og åpne.

Forrige onsdag stengte de alt, og 70 ansatte ble permittert.

– Vi fikk skjenkestopp også i januar, men valgte å ikke stenge utestedene da fordi smittetrykket var langt lavere. Men nå er smittetallene så høye, at vi ikke ser en snar løsning og blir nødt til å stoppe helt opp, sier han.

Wikstøl sier at det tærer på både økonomisk og psykisk slik situasjonen er nå, og at det er umulig å opprettholde driften.

– Nå er vi forberedt på at vi må holde stengt lenge, kanskje frem til mai, sier han.

UTELIVSSJEF: Erik Wikstøl driver utestedene Håndverkeren og Harveys i Kristiansand. Foto: Vegard Damsgaard, Fædrelandsvennen

Flere permitteringer siden jul

– Vi blir nødt til å permittere alle ansatte. Det vil si at 22 personer blir stående uten jobb, og alle arrangement hos oss avlyses i to uker, sier daglig leder, Amir Fard for Teateret i Kristiansand til VG.

Teatersjefen sier at de har blitt nødt til å gjøre to permitteringsrunder siden nyttår. Da hadde det gått over seks måneder siden sist.

Fard sier de nå vurderer å holde teateret stengt i en lengre periode, selv om tiltakene i kommunen skulle lette om noen uker.

– For oss hadde det vært enklere med mer langsiktige planer for tiltak. Det er umulig å drive arrangement-virksomhet i dagens situasjon. Så nå velger vi å holde stengt til ting er mer forutsigbart, sier Fard.

Rødt nivå på videregående skoler

Direktør for utdanning i Agder fylkeskommune, Arly Hauge sier til VG at kommunen og FHI sammen besluttet å innføre rødt nivå ved videregående skoler.

– Vennesla kommune har gjort det samme og dermed er det rødt nivå på de seks offentlige skolene i de to kommunene, sier han.

Dette er tiltakene i Kristiansand Fra midnatt 24. februar blir det forbudt å servere alkohol. Alle gjester må registrere seg som gjest når de går inn et sted, holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme ved sykdom. De ansatte må bruke munnbind der en-meters-regelen ikke kan praktiseres. Treningssentre er nå i utgangspunktet stengt, med følgende unntak: Åpning for rehabilitering/ behandling i grupper på inntil 6 deltakere. Åpning for innendørs forhåndsbooket individuell trening der medlemmet veiledes av personlig trener. Åpning for utendørs gruppetrening for inntil 20 deltakere. Alltid minst to meters avstand mellom alle inne og ute. All annen trening i innendørsgrupper og drop-in er stengt. Alle som oppholder seg i treningssentre eller deres organiserte utetrening skal til enhver tid holde minst to meters avstand til alle andre. Svømmehaller, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og lignende er nå i utgangspunktet stengt med unntak av: Organisert rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper. Skolesvømming og svømmekurs for barn og unge. Organisert trening for elitesvømmere (definert som profesjonelle utøvere) og organisert trening for barn og unge under 20 år i regi av idrettslag. Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter skal være stengt. Antall deltakere på arrangement innendørs: Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale. Maks 10 deltakere på offentlig arrangement uten faste tilviste plasser innendørs. Maks 100 deltakere på offentlige arrangement med faste tilviste plasser innendørs. Antall deltakere på arrangementer utendørs: Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs. Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten faste tilviste plasser utendørs. Maks 3 x 200 deltakere på offentlige arrangement med faste tilviste plasser utendørs. Krav til registrering av gjester. Krav til 1 meter mellom gjester og personell. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meters avstand. Barn under 12 år skal ikke bruke munnbind. Vis mer

Rektor ved Kvadraturen videregående skole, Morten Torkelsen sier til VG at elevene får hjemmeundervisning mandag. Dette er første gang skolen holder stengt etter nyttår.

– De møter som vanlig på skolen i morgen.

Torkelsen opplyser at elvene og ansatte takler situasjonen godt, men at han ser en økende tiltakstrøtthet.

– Vi må bruke mer tid på å forklare hvorfor de må være nøye med avstand og håndvask. Flere er oppgitt, og spør om hvorfor vi ikke stenger skolen til sommeren istedenfor å åpne i rykk og napp.