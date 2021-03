MISTET FAREN: Ida Bang mistet faren sin etter corona-utbruddet ved Sykehuset Telemark i desember. Foto: Gisle Oddstad

Vil ha konsekvenser etter sykehus-smitte

En intern rapport fra Sykehuset Telemark konkluderer med at det har vært svikt i flere ledd da både pasienter og ansatte ble smittet av corona i desember. Pårørende mener det bør få konsekvenser for ledelsen.

VG har tidligere skrevet om Ida Bang, som mistet faren Einar Bang (69) etter corona-smitte på Sykehuset Telemark.

Hun synes det er vanskelig å forstå at rapporten fra sykehuset ikke får konsekvenser for ledelsen. Jobben deres er å være forutseende, sier hun.

– Jeg synes det er provoserende at de gjemmer seg bak en politisk korrekt og pedagogisk frase om at de er en lærende organisasjon, sier Bang.

Hun opplever det hele som en mediestrategi for å komme unna uten å ta ansvar.

– Jeg opplevde også at mellomlederne gikk i forsvar i etterkant av pappas død, og sa at det var i pandemiens natur at folk døde. Min pappa hadde levd om han ikke ble smittet da han var innlagt ved sykehuset, sier Bang.

KRITIKK: Sykehuset Telemark får kritikk av politiker Bård Hoksrud, som mener dette er en sak som må tas på alvor. Foto: Gisle Oddstad

Analysen viser at 17 pasienter sannsynligvis ble smittet internt på sykehuset, og 25 ansatte ble sannsynligvis smittet på jobb. Fem pasienter døde knyttet til utbruddet i desember.

– I dette tilfellet holder det ikke å bare beklage. Her kommer det frem mange feil, og det er så massivt. Det er veldig alvorlig, så her mener jeg noen i ledelsen må ta ansvar å gå, sier Bård Hoksrud (Frp), som mener rapporten er knusende.

ALVORLIG: Bård Hoksrud mener noen i ledelsen må ta ansvar å gå. Foto: Tore Kristiansen

Han forventer at helsetilsynet oppretter tilsynssak.

– Her må vi se på hva som har foregått. Slike ting bør ikke skje på et sykehus. Det er veldig viktig for tilliten til sykehuset fremover at dette blir tatt ordentlig på alvor, sier Hoksrud.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning er blitt forelagt kritikken i denne saken. I en e-post til VG skriver han:

«Vi er kjent med denne kritikken, vi har svart på den flere ganger, og kritikken er en del av vår interne hendelsesanalyse. Vi har offentliggjort en selvkritisk hendelsesanalyse. Nå tar vi ansvar ved å iverksette flere tiltak.»

Vil ikke ta personalet

Moren til Evy Ellingvåg ble utskrevet uten erkjent covid, ifølge rapporten. I senere tid viste det seg at hun likevel var smittet. Da ville ikke moren tilbake til sykehuset.

– Hun var bevisstløs i en måned, men det slo ikke ut på lungene, så under sterk tvil var det forsvarlig å behandle henne hjemme, sier Ellingvåg, som selv er vernepleierutdannet.

VILLE IKKE TILBAKE: Moren til Evy Ellingvåg ville ikke tilbake til sykehuset etter hun ble smittet av corona. Foto: Orjan F. Ellingvag

Under pressebrifingen ble det ifølge Ellingvåg stilt spørsmål til sykehusdirektør Tom Helge Rønning om hvorvidt dette fikk noen konsekvenser, utover endring av rutiner og igangsetting av tiltak.

– Da var Rønning raskt på ballen med å snakke om læringspunkter og fine ting. Han snakket mest om personalet, og at ingen skulle ta dem. Det er det heller ingen som på noe tidspunkt har ønsket å gjøre. Han får ekstra betalt for å være sjef, og må ta dette ansvaret, sier Ellingvåg.

Hun mener dette ikke skal defineres som et avdelingsansvar, men et ledelsesansvar.

– Mitt ønske er at han erkjenner helt og fullt ansvar og stiller sin plass til disposisjon, så får styret ta en avgjørelse, sier Ellingvåg.

Kommunikasjonssvikt

Ellingvåg har sammen med sin mor vært innom flere ulike sykehus på grunn av hennes sykdomshistorie. Hun mener Sykehuset Telemark skiller seg klart ut i negativ forstand, når det gjelder kommunikasjon. Hun forteller at familien først ble kontaktet av sykehuset da de intervjues til rapporten.

– Jeg fikk vite at det hadde vært utbrudd på sykehuset gjennom en venn, som også hadde et familiemedlem på samme avdeling i samme tidsperiode, sier Ellingvåg.

Hoksrud mener det som fremkommer i rapporten er knallhard selvkritikk.

– At dette blir tatt på alvor handler om tilliten folk har til sykehuset fremover, sier Hoksrud.