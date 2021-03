FEMTE GENERASJON: Johannes Nermo (52) driver Nermo Hotell på Øyer. Foto: Helge Mikalsen

Familien Nermo åpnet hotellet i 1877 – nå er de redd for å miste det

ØYER (VG) I fem generasjoner har familien Nermo drevet hotell i Øyer like ved Hafjell. Nå frykter familien at det ikke blir en sjette generasjon.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det er vanskelig, sier Anne Gunn Nermo (79).

Hun ser bort. Det er tydelig at hun kjenner dette på kroppen.

– Det er vanskelig å tenke på.

Tårene kommer brått. Hun blir taus i noen sekunder.

– Det er litt tungt, sier 79-åringen unnskyldende da hun får samlet seg litt.

Sønnen Johannes Nermo (52) ser på moren. Det er han som driver Nermo Hotell nå. Det har vært i familiens eie siden 1877.

PREGET: Anne Gunn Nermo (79) synes det er tungt å tenke på at familiehotellets fremtid er usikker. Foto: Helge Mikalsen

– Ingen god følelse

Etter at regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp i den nyeste runden med coronatiltak, frykter Johannes at han blir den siste generasjonen som drifter det prisvinnende boutiquehotellet, et mindre hotell med personlig preg.

– Det er en reell fare for det.

– Det er ikke sikkert at det er coronaen som er utslagsgivende, men ungene mine ser jo hva vi har kjempet mot i over et år. Det gir dem ikke akkurat lyst til å ta over. Det kjenner jeg på kroppen. Ingen god følelse, utdyper han.

FAMILIEBEDRIFT: Veggene hos Nermo Hotell prydes av historiske bilder. Foto: Helge Mikalsen

Helseminister Bent Høie sa tirsdag også at myndighetene ber om at alle nordmenn utsetter unødvendige reiser, samt anbefaler at avstanden mellom oss økes fra én meter til to meter og at man bør bruke munnbind alle steder hvor tometersgrensen ikke er oppnåelig.

Onsdag våknet Johannes Nermo til en bråte med avbestillinger.

– Summen av alle restriksjoner og tiltak gjorde at vi – som veldig mange andre – fikk massivt med avbestillinger. Da ble det bedre økonomi å stenge hotellet. Det er tungt.

Rundt 35 ansatte er permittert. Det inkluderer ansatte ved restauranten Vidsyn, som han også eier.

– Vi har vel i praksis fått næringsforbud, men myndighetene har ikke ryggrad til å fortelle oss det. Det er dette som kanskje frustrerer oss mest nå.

NERMO: Hotellet ligger like ved alpinanlegget på Hafjell. Foto: Helge Mikalsen

– Blodig urettferdig

– Jeg tror ikke at det er noen som ikke mener at liv og helse er viktigst. Jeg har både en mor og en far i risikosonen og vi passer på dem som noen smeder, understreker Nermo.

Han mener likevel at bransjen deres allerede var pålagt gode nok tiltak, med avstand mellom bordene, kontroll på smittesporing, alkoholservering kun til mat og kun frem til klokken 22.

– Det føles blodig urettferdig.

– Samtidig står køen på Vinmonopolet ut døra og folk handler kassevis med øl på butikken. Hvor skal dette konsumeres hen? Ikke kom og fortell meg at det ikke skal være fester og fyll på hytter og hjem i påsken. Garantert!

OPPGITT: Johannes Nermo skulle gjerne ha servert alkohol under kontrollerte rammer i påsken. I stedet er hotellet hans stengt. Foto: Helge Mikalsen

Nermo har ikke glemt at regjeringen gjorde et poeng ut av at sunne bedrifter skulle tas vare på.

– For et år siden var jeg veldig sunn og god, og hadde vært det i generasjoner. Det er jeg ikke i dag. Jeg er overhodet ikke sunn og god.

Hjelpen fra myndighetene har ikke fungert, konstaterer Nermo.

– Jeg har fått 1,3 millioner i støtte og brukt 3,7 millioner av egne penger. Cirka fem millioner kroner har jeg tapt. Det er harde fakta.

Han så fram til en oppløftende påske fram til skjenkestoppen ble kunngjort.

– Vi lå an til å få en god påske, som kunne gitt oss likviditet til å rusle gjennom april og mai, som tradisjonelt sett er veldig rolige måneder her i distriktet, men det ble borte på en dag.

TAKKER BESTEMOR: Johannes Nermo peker på bestemor Gudrun, som kom med det rådet som har reddet hotellet i dag. Foto: Helge Mikalsen

Fulgte bestemors råd

Hotelleieren er bare glad for at situasjonen ikke er enda verre.

– Jeg lærte et mantra av bestemor: at man skulle sørge for å ha penger på bok for å kunne tåle et uår.

52-åringen har fulgt denne oppfordringen, noe han i dag er svært takknemlig for.

– Den eneste agendaen vår nå, er å redde bedriften og å redde arbeidsplasser.

Samt å finne tilbake til en hotellhverdag som kan friste et av barna – John Theodor (16), Agnethe (19) eller Mathea (24) – til å overta i fremtiden.

– Det er helt frivillig om noen av dem vil ta over her. Det har jeg vært veldig tydelig på. Det er ingen som kan gå inn i dette her med tvang.