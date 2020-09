TETTBODD: Arbeiderne fra Portugal bor i camping-lignende hytter ved jordet i grupper på fire til seks personer. Foto: Tore Kristiansen, VG

Underbetalte arbeidsinnvandrere bekymret for familien hjemme: – Jeg er redd og har angst

LIER (VG) Arbeidsinnvandrere fra Portugal ble betalt halvparten av den lovpålagte minstelønnen i norsk jordbruk, og har ennå ikke mottatt hele lønnen. De bor trangt, med lite mat, og nå frykter Abdul Hannan (43) for familien hjemme.

– Jeg har tre døtre, kone og foreldre hjemme. Alle er avhengig av min inntekt, sier Abdul Hannan (43).

Torsdag skrev VG om 45 bangladeshiske arbeidsinnvandrere bosatt i Portugal, som kom til en gård i Lier utenfor Drammen for å jobbe med å plukke jordbær og epler denne sommeren.

Da VG først snakket med dem, ønsket mennene å være anonyme av frykt for represalier fra arbeidsgiveren. Nå ønsker de å stå frem med sin historie under fullt navn.

De jobber for et portugisisk firma som igjen er leid inn av Egge frukt og bær, driftet av bonde Marius Egge.

Her ble de betalt 63 kroner timen, til tross for at den laveste lovlige lønnen i norsk jordbruk er 123 kroner.

Arbeiderne har heller ennå ikke fått utbetalt alt av den ulovlig lave lønnen.

FRYKT: Abdul Hannan (t.v), Isamail Hossain og Mohammad Fazlul Karim Khan er frustrerte over situasjonen, og tør ikke forlate landet i frykt for å ikke få betalt det de har krav på. Foto: Tore Kristiansen

Nå sitter Hannan sammen med de andre arbeiderne rundt et stort bord på området de er innlosjert i, rett ved siden av jordet de jobber på. Frustrasjonen er stor blant de rundt 35 mennene som er igjen. De lever under svært enkle kår og med lite mat, forklarer de.

De forteller at de ikke tør å forlate landet i frykt for å ikke få betalt det de har krav på.

– Jeg er veldig nervøs og tenker altfor mye. Jeg kan ikke beskrive det med ord hva jeg føler nå for familien og fremtiden, sier Hannan.

– Får ikke sove

I Portugal jobbet Hannan som restaurantmedarbeider, og forsørget hele familien. Da corona kom ble restauranten stengt, og han sto igjen uten noen ting. Han takket dermed ja da tilbudet om å jobbe på gård i Norge kom, og sammen med de andre skrev han under på kontrakten med den ulovlig lave lønnen.

I slutten av august fikk flere av de ansatte oppsigelsesbrev de ble bedt om å signere, selv om kontraktene deres slo fast at de skulle ha arbeid lenger. I oppsigelsesbrevet står det at de ved å signere aksepterer at all lønn er utbetalt og at det portugisiske firmaet ikke skylder dem noen penger.

– Jeg får ikke sove fordi jeg er redd og har angst. Vi risikerer å miste rettigheter i Portugal, og ikke få betalt. Psyken er ikke bra, sier Mohammad Fazlul Karim Khan (45).

SLITER: Mohammad Fazlul Karim Khan bor på et lite rom med tre andre. Han forteller at han er svært bekymret over situasjonen, og får ikke sove om natten. Foto: Tore Kristiansen

Har tre krav

Khan viser vei inn i en av de mange campinghyttene, hvor han bor sammen med tre andre. Her er det to køyesenger og klær hengende rundt i den lille hytta.

– På natten blir det veldig kaldt. Vi visste ikke så mye om Norge, og har ikke så mye varmt sengetøy, sier Khan.

I kontrakten, som VG har fått se, står det at kost og losji er inkludert, men arbeiderne sier at de må betale 15 euro dagen for å bo her. Flere av dem forteller at de har sendt det lille de har igjen av penger hjem til familiene sine. Kirkens bymisjon i Drammen ga arbeiderne mat sist uke. Da VG møtte arbeiderne tror de den rakk rundt tre dager til.

– Etter dette vet vi ikke hva vi gjør, sier Khan.

På området har alle arbeiderne måttet dele på ett kjøkken. Dette har ført til lange køer for å lage mat, forteller de.

Rundt ti av arbeiderne har reist tilbake til Portugal, ifølge de gjenværende mennene. Omtrent to tredjedeler av de som er igjen har fortsatt arbeid.

Khan forteller at de er helt avhengig av å få korrekt dokumentasjon fra arbeidsgiver på arbeidet de har utført, som skal leveres til UD i Portugal, for å få fornyet ID-kortene sine i landet.

– Vi har tre krav før vi drar tilbake: Utbetalt full lønn, få betale skatt og få lønnsslipp, da reiser vi gjerne hjem. Det har vi ikke fått, og vi vil bare ha rettferdighet.

Bonden sier han skal betale direkte til de ansatte

Bonde Marius Egge sier at han føler med arbeiderne.

– Egge frukt og bær inngikk avtalen med Carlos Teixeira Nogueira Unipessoal på helt andre forutsetninger enn det som etter hvert har kommet for dagen, skriver han via sin advokat i en e-post til VG.

Egge kaller det «for dårlig» at de ansatte ikke har fått utbetalt lønnen de har krav på fra det portugisiske selskapet. Han er nå i dialog med arbeidernes advokat for å finne ut hva den enkelte ansatte har krav på. Bonden vil så betale dem direkte heller enn å gå via det portugisiske firmaet de er ansatt i.

– Når vi er enige om oppsettet, vil beløpet bli utbetalt til arbeidstakerne. Egge frukt og bær får deretter ta diskusjonen med Carlos Teixeira Nogueira Unipessoal, skriver han.

VIL BETALE: Bonde Marius Egge sier han skal betale de ansatte det de har krav på. Her fra en reportasje i 2017. Foto: Therese Alice Sanne

Arbeidernes advokat: – Ikke enige om beløp

– Jeg kan bekrefte at vi er i dialog. Egge har sagt at han skal betale arbeiderne, men vi er ikke blitt enige om noe beløp ennå, sier arbeidernes advokat Preben Askø til VG.

Det portugisiske firmaet som har kontrakt med arbeiderne, sier til VG at de kommer til å få augustlønningen neste uke.

– Grunnen til at de ikke har fått det ennå, er at bonden ikke har betalt oss for august, sier Rui Silva, firmaets representant i Norge.

Egge sier at han over lengre tid har etterlyst dokumentasjon for at portugiserne har betalt korrekt lønn i henhold til de allmenngjorte lønnsbestemmelsene.

STORT: Egge frukt og grønt i Lier dyrker på store områder. Foto: Privat

– De har lovet at dette skal oversendes, men vi har foreløpig ikke mottatt dokumentasjonen. Vi har heller ikke mottatt faktura fra firmaet, bare en forespørsel om overføring av en større sum penger. Av disse grunnene har Egge frukt og bær valgt å holde tilbake pengene inntil faktura og tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt, skriver Egge.

Bonden synes det er trist at de bangladeshiske arbeiderne ikke tør å forlate landet, selv om de ikke har arbeid lenger, i frykt for å ikke få betalt.

Vil kjøpe inn mat

Egge peker på at det er det portugisiske firmaet som er arbeidsgiver, og har ansvar for kost og losji.

– Jeg synes likevel det er uverdig. Vi arbeider sammen med arbeidstakernes advokat for å få til en snarlig utbetaling av lønn. Jeg skal uansett kjøpe inn mat, så får jeg heller sende regningen til arbeidsgiver, sier Egge.

Han understreker videre at Arbeidstilsynet tidligere har vært på inspeksjon på gården og ikke har påpekt mangler ved boforholdene.

Det portugisiske firmaets representant Silva sier at firmaet har anbefalt arbeiderne som ikke lenger har kontrakt om å reise hjem til Portugal. Det er kun de som ikke lenger har kontrakt som betaler husleie til bonden, sier Silva.

Publisert: 14.09.20 kl. 17:08 Oppdatert: 14.09.20 kl. 17:28

