Erna Solberg varsler mulige innstramninger: Vi står på svært utrygg grunn

Regjeringen vurderer å stramme inn igjen, men risikoen for et nytt nasjonalt utbrudd er fortsatt lav.

Oppdatert nå nettopp

FHI mener smittespredningen i Norge generelt er på et lavt nivå. Men samtidig ser Norge akkurat nå to av de største lokale utbruddene siden starten av pandemien: Bergen og Sarpsborg/Fredrikstad.

– Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

– Vi kan ikke åpne mer nå, understreker hun.

Hun påpeker derimot at det kan bli aktuelt å stramme inn igjen.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, skriver statsministeren i en pressemelding.

Skjer ikke nå

Solberg sier at regjeringen har laget en liste med tiltak som kan iverksettes nasjonalt eller lokalt, hvis det blir nødvendig. Men de har ikke satt en konkret tallgrense for når det eventuelt kan skje.

Forutsetningen er dog en mer generell smitte i samfunnet, utover isolerte lokale utbrudd.

– Det er ikke nødvendig å innføre dette på steder som ikke har utbrudd, sier Erna Solberg på pressekonferansen.

FHI sier til VG at de fortsatt vurderer risikoen for et nytt nasjonalt utbrudd som lav.

– Men det er viktig å huske at det kan endre seg relativt raskt. Nå har vi ingen indikasjon på at det ikke vil være mulig å få kontroll, og enda bedre kontroll enn vi har i dag, på de store lokale utbruddene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Dette er de mulige tiltakene:

Redusere maksantallet som kan samles på offentlige arrangementer til 50 personer.

Skjerpe anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster. Kan reduseres til maksimalt 5–10 personer avhengig av situasjon.

Begrense tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer midlertidig til for eksempel midnatt. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak, avhengig av situasjonen.

Erna Solberg sier det også kan bli aktuelt å fraråde reiser til spesielt utsatte områder i Norge.

Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte.

Flere forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper

Forsterke oppfordringen om hjemmekontor og å unngå kollektivtransport.

Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid.

Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs.

Det jobbes også med et nasjonalt rundskriv om kommunale forbud mot private sammenkomster.

Samtidig jobber de med en plan for hva som kan åpnes opp dersom tallene faller igjen.

Hold deg oppdatert: Få de siste smittetallene, reiserådene og vaksinenyhetene i VGs talloversikt

Publisert: 10.09.20 kl. 14:02 Oppdatert: 10.09.20 kl. 14:38

Mer om Coronaviruset