FILMSTUNT: I forbindelse med innspillingen av en Netflix-serie ble dette merkverdige kunstverket satt opp i rundkjøringen i sentrum av Skarnes. Foto: Siw Grindaker

Rundkjøringskunst vekker oppsikt: – En snakkis

Over natten dukket det uortodokse kunstverket «Herr Potet Gull» opp i rundkjøringen på Skarnes. – Jeg ser at det skaper engasjement, sier ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal til VG.

Potet-statuen med bart og hatt ble satt opp lørdag og rakk å bli både diskusjonstema og utsatt for tagging før den ble fjernet igjen dagen etter.

Rundkjøringskunst har nemlig også tidligere vært gjenstand for debatt i Sør-Odal, der kommunen har investert i å utsmykke rundkjøringen der riksvei 24 og E16 møtes med en rypeflokk.

Ordfører Knut Hvithammer er på et møte i Kongsvinger da VG kontakter ham lørdag, men han har fått med seg at kunstverket har vekket engasjement i sosiale medier.

– Jeg var ikke klar over at denne statuen kom jeg heller, men for tiden er det et filmcrew fra selskapet Motion Blur som skal spille inn en humorserie for Netflix, så den er satt opp i forbindelse med dette, forklarer ordføreren.

– Både innspillingen og statuen har vært en snakkis på bygda her. Det er et litt humoristisk innslag. Litt artig. Jeg har sett en del aktivitet på Facebook med morsomme kommentarer, sier ordføreren.

Det var Glåmdalen som først omtalte saken.

Ikke permanent

Poteten står sentralt i Sør-Odals jordbruksvirksomhet og nyere historie. Her ligger nemlig fabrikken til potetgullprodusenten Maarud, en av Norges største snacksprodusenter.

Innbyggere i kommunen har tidligere etterlyst at man har potet-tema i rundkjøringskunsten, nettopp på grunn av dens betydning for bygda.

Hvithammer opplyser at det foreligger planer om å utvikle området i Skarnes der potet-statuen sto, men forsikrer at det ikke blir akkurat denne statuen.

– Det kan hende det gir inspirasjon til kunst av en litt annen karakter. Poteter har vi mye av, så det er ikke helt utafor, ler ordføreren.

– Så du vil ikke ha potet-statuen der permanent?

– Hehehe. Jeg er ingen kunstkjenner, men jeg liker kunst og utsmykking. Det er viktig i det offentlige rom. Noen ganger skal kunst få deg til å le og smile litt, andre ganger skal det provosere, andre ganger skal man undre litt, svarer ordføreren diplomatisk.

Omstridt i bygda

Kunsten i rundkjøringen på Skarnes der riksvei 24 og E16 møtes, som kom på plass i juni 2019, har også vært gjenstand for debatt. I den ene rundkjøringen er det satt opp statuer av fjellrever, mens i den andre er det 22 ryper.

Kunstverkene er basert på den lokale kunsthelten Kåre Tveter og hans mange turer til Svalbard. Men lokalbefolkningen ser ikke helt koblingen til Sør-Odal.

– Fælt at vi skal slite med at Tveter tok feil fly fra Gardermoen, har en lokalbeboer tidligere uttalt til Glåmdalen om kunstverket.

Publisert: 27.09.20 kl. 15:53

