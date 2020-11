Mens VG er hos barnevernvakten skjer det noe. En akuttsak må avgjøres her og nå. Er situasjonen så skadelig at barnet må hentes ut?

Akutt barnevern

Da Norge stengte ned, økte antall nye bekymringsmeldinger hos landets barnevernsvakter kraftig. De jobber med sakene som ikke kan vente.

Avdelingsleder Ane Fjellanger fra barnevernsvakten småløper opp trappen til møterommene i andre etasje på barnevernstjenestens lokaler i Bærum.

Det er innkalt til akuttdrøfting. Hun lukker døren bak seg.

VG har fått være til stede på barnevernsvakten i Asker og Bærum gjennom en hel dag. Alle navn og saker er blitt anonymisert for journalistene, men alt som skjer er ekte.

Det er ikke sikkert det skjer så mye mens dere er der, advarer barnevernssjefen på forhånd.

Men det skal skje noe som bare hender noen få ganger i året.

Samme morgen får barnevernet en rapport som krever at de må vurdere en omsorgsovertakelse. Her og nå.

I hele 2019 skjedde det 15 ganger.

Inne på akuttdrøftingen sitter barnevernkonsulenter og ledere fra barnevernvakten og avdeling Barn i coronaavstand langs veggene på møterommet.

Ane Fjellanger leser opp rapporten som har kommet fra en samarbeidspartner.

Barnevernkonsulentene forteller om dialogen med familien. Alle hjelpetiltakene som er forsøkt de siste ukene og månedene. Hvordan barnets tilstand er forverret. Et beredskapshjem står klare til å ta imot barnet.

Nå henter de inn barnevernssjefen. Det er hun som må fatte det endelige vedtaket om omsorgsovertagelse.

– Nå blir jeg ganske formell her, sier barnevernssjef Mari Hagve:

– Dette er det mest inngripende vi kan gjøre, så nå må vi ha alt det formelle på plass.

Hun går gjennom listen med momenter som skal være vurdert faglig og juridisk:

Hva blir konsekvensen for foreldrene? Har vi forsøkt alle andre utveier? Hva er konsekvensen for barnet dersom vi ikke gjøre noe?

– Er vilkårene for omsorgsovertagelse til stede? spør Hagve.

Barnevernssjefen ser seg rundt i rommet.

– Det er lov å være uenig, legger hun til.

En setning blir gjentatt flere ganger når de ansatte svarer: «Det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli vesentlig skadelidende».

Akuttvedtaket fattes. Det skal iverksettes så raskt som mulig.

På overlappingsmøtet gir Ane Fjellanger beskjed til kveldsteamet som nettopp har kommet på jobb i barnevernsvakten. De skal hente barnet og kjøre til beredskapshjemmet.

– Vi skal få montert barnesetet før dere kommer, nikker barnevernspedagog Brita Mølmen på dataskjermen.

Om en drøy time skal de møtes på politihuset i Sandvika.

Barnevernsvakten er barnevernets akuttjeneste og tar seg av de hendelsesstyrte sakene.

Det er barnevernsvakten som svarer på alarmtelefoner og blir med på politiets utrykninger når det er barn til stede.

VG har undersøkt hvordan bekymringsmeldingene til barnevernet endret seg da skoler, barnehager og offentlige tilbud ble stengt i mars.

Ved å analysere 18.000 meldinger fra 217 barnevernstjenester har VG fått et unikt innsyn i hvordan ansvaret for å oppdage omsorgssvikt ble flyttet fra det offentlige til private.

VG har undersøkt hvordan bekymringsmeldingene til barnevernet endret seg da skoler, barnehager og offentlige tilbud ble stengt i mars.

Ved å analysere 18.000 meldinger fra 217 barnevernstjenester har VG fått et unikt innsyn i hvordan ansvaret for å oppdage omsorgssvikt ble flyttet fra det offentlige til private.

Nå kan VG avsløre at selv om det totale antallet bekymringsmeldinger gikk ned, var det en kraftig økning i meldinger fra barnevernsvakt.

– Det tyder på at flere barn ble utsatt for alvorlige akutte situasjoner, sier jusprofessor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i barnerett og er tidligere leder i FNs barnekomité.

– Det er et svært bekymringsfullt funn at det har vært en økning i meldinger til barnevernsvakt. Det kan bety at flere barn har opplevd situasjoner som har utsatt dem for alvorlig risiko, sier Sandberg.

På barnevernsvakten i Bærum har det vært full drift under hele pandemien. Fra det ble satt krisestab 11. mars og gjennom nye smitterekorder i høst.

Døgnet rundt, syv dager i uken, er barnevernsvakten på jobb.

Krisestaben holder fortsatt daglige møter. For noen uker siden hadde Bærum det høyeste antall coronasmittede på et døgn. Men fortsatt er det ingen av de ansatte i barnevernstjenesten som har fått påvist corona.

Ane Fjellanger (53) gnir hendene med antibac før hun setter seg.

– Vi har øvd på skrekkscenarioene. Hva gjør vi dersom veldig mange blir smittet samtidig? Eller dersom vi må inn i et hus der hele familien er slått ut av corona? sier hun.

– Vi er de siste som kan legge ned arbeidet. Vi er nødt til å dra hjem til folk, sier Hege Lund Berntsen (51).

Hege har jobbet ved barnevernvakten i 21 år. Ane har bare vært der i 18 år. Nesten alle kollegene deres er kvinner. Sosionomer og barnevernspedagoger som trives med turnus og dager som aldri er like.

– Du vet aldri hva som vil skje når du kommer på jobb, sier Hege.

De siste årene har det vært arrangert demonstrasjoner mot norsk barnevern i Polen, India og USA, men Hege Lund Berntsen forteller at hun har opplevd veldig lite trusler og sinne rettet mot henne.

– Selvsagt er det fortvilte situasjoner der det er mye frustrasjon, men jeg prøver alltid å møte folk ærlig – fortelle grunnen til at vi er der og hva vi er bekymret for. Også voksne som har gjort noe de ikke burde, skal bli møtt med respekt, sier hun.

– I situasjoner som kan føles voldsomme, må vi alltid huske på hvem dette er er mest akutt for. Det er ikke oss.

– Hva synes du er det vanskeligste med jobben?

– Tvilstilfellene, sier Hege bestemt: – Mange tenker nok at akuttplasseringene er det vanskeligste vi gjør. Men da er det så grundige vurderinger som ligger bak at vi er trygge på at det er barnas beste.

På kvelden og i helgene har barnevernsvakten kontorer på politihuset i Sandvika. Herfra skal de dekke Norges femte og åttende største kommuner, Bærum og Asker.

På dagtid jobber barnevernsvakten sammen med resten av barnevernstjenesten i Bærum.

Nå er klokken 13 og det er tid for mottaksmøte, som holdes to ganger i uken. Siden forrige møte har det kommet inn 24 nye bekymringsmeldinger.

På møtet sitter det ledere fra avdeling Undersøkelse, Barn, Ungdom og Mottak. Målet er at alle skal kjenne hvilke saker de jobber med.

Ane Fjellanger leser meldingene ord for ord.

Det er bekymringer fra politi, helsesykepleiere, foreldre og anonyme. Noen barn kjenner de til fra før, andre hører de om for første gang.

«Barnet blir utsatt for psykisk og fysisk vold»

«… forteller at barnet tilbringer kvelder og helger i et skap»

«...fant cannabis i en snusboks ...»

«Foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser»

«Har dårlig samvittighet, men ønsker å være død ...»

For hver melding skal de ta en vurdering. Er det en sak som skal undersøkes eller henlegges? Er det en akuttsak? Skal den merkes med alvorlighetsgrad grønn, gul eller rød?

– I dag var det mange triste skjebner, bemerker Mira Coucheron som er avdelingsleder Ungdom.

Ane Fjellanger nikker.

– Men det er jo sjelden vi har gladsaker.

VGs analyser av bekymringsmeldingene til barnevernet viser at offentlige tjenester sendte 1300 færre meldinger i mars og april i år.

Barnevernsvaktene var den eneste offentlige tjenesten som fikk flere nye meldinger da samfunnet stengte ned.

I Asker og Bærum hadde barnevernsvakten en liten økning på tre meldinger sammenlignet med fjoråret. For hele barnevernstjenesten i Bærum var det en sammenlagt nedgang på 21 bekymringsmeldinger.

– Det er en kort periode og vi har mellom 800 og 900 meldinger om nye barn i året, så det kan dreie seg om tilfeldige svingninger, sier Mari Hagve.

– Men det er klart at hverdagen til veldig mange barn var veldig annerledes i denne perioden.

– Hva tror dere skjedde med de barna som ikke har det så bra hjemme?

– Mange barn mistet et viktig pustehull i hverdagen. Heldigvis var barnehagene og skolene i Bærum tidlig ute med å holde åpent for de utsatte barna. Men dette har vært et år der veldig mange av oss synes det har vært tøffere, og da er det ofte enda tøffere for dem som allerede strever.

I starten under pandemien fikk barnevernsvakten noen flere henvendelser, særlig fra skoler og barnehager som lurte på hvordan de skulle følge opp barn de var bekymret for.

– På barnevernsvakten var det business as usual, sier Hege Lund Berntsen.

– Men vi var litt mer forsiktige med å dra på hjemmebesøk på de sakene som ikke var akutte. Og så holder vi fortsatt to meters avstand til alle vi besøker. Men det er klart ...

Hun strekker ut armene foran seg.

– ... du kan ikke si nei dersom et barn trenger trøst.

Innsyn VG har gjort hos Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker viser at det var en kraftig nedgang i antall akuttplasseringer da samfunnet stengte i mars og april. Fra 257 akuttvedtak i fjor, til 181 akuttvedtak i år.

De siste årene er antall akuttvedtak i barnevernet blitt redusert år for år.

– Vi gjør alt for å unngå omplassering og tvang. Det skal være siste utvei, sier Ane Fjellanger.

Men denne dagen mener de det ikke er til å unngå.

Ane, Hege og Mari haster over den regnvåte parkeringsplassen utenfor politihuset i Sandvika.

I vesken har de med seg akuttvedtaket som ble fattet en time tidligere.

Hege låser opp døren til hovedinngangen til politihuset. Kontoret til barnevernsvakten ligger til venstre.

På en hylle like innenfor døren ligger små kosedyr. Tigere, leoparder og apekatter. Barna som kommer hit får velge seg et dyr.

– Noen ganger er det lettere å fortelle hvordan det går med tigergutt, enn hvordan du selv har det, sier Ane.

Barnesetet er montert i baksetet på stasjonsvognen. De fire ansatte på barnevernsvakten diskuterer hvordan hentingen skal skje så skånsomt som mulig.

Barnevernssjef Mari Hagve leser over vedtaket en siste gang. Så skriver hun under.

Publisert: 29.11.20 kl. 12:59

