FHI anbefaler at overvektige registrerer seg i vaksinekøen

Sykelig overvekt gjør at man er i risikosonen.

Nå nettopp

Derfor ønsker Folkehelseinstituttet at alle skal registrere seg og eventuelt bli prioritert i vaksinekøen, melder NRK.

– Det kan være en fordel for folk med betydelig overvekt å kontakte fastlegen sin slik at de eventuelt kan bli prioritert for vaksine mot covid-19, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm til kanalen.

Det er EU-systemet som godkjenner vaksiner for Norge. I går kom de med gladnyheten at to vaksiner kan bli godkjent allerede i desember.

Hvilke vaksiner er det? Det er to av de seks vaksinene som er aktuelle for Norge: Moderna og BioNTech / Pfizer. Klikk på hver vaksine for å lese mer om dem:

Publisert: 20.11.20 kl. 17:25

