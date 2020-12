Ni tiltaler og fire forelegg etter opptøyer ved Stortinget

I august endte demonstrasjonen mot Stopp islamiseringen av Norge foran Stortinget med vold og opptøyer. Nå er de første sakene på vei til retten. Åtte etterforskninger pågår fortsatt.

Oppdatert nå nettopp

Flere hundre motdemonstranter møtte opp da den antiislamske organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) arrangerte «Krenkefest» i Oslo utenfor Stortinget lørdag 29. august i år.

SIAN: Medlemmer av SIAN holdt apeller foran Stortinget og ødela en koran. Foto: Odin Jæger, VG

Flertallet av motdemonstrantene var rolige og ropte slagord, men mindre grupper forsøkte gjentatte ganger å rive gjerdene som var satt opp for å skille dem fra SIAN-talerne. Politiet brukte tåregass for å hindre at sperringene ble brutt ned.

I etterkant ble flere politibiler ramponert og uteområdene på flere kafé ble rasert.

Foto: Odin Jæger

27 saker

29 personer ble pågrepet under og etter opptøyene og saker mot 26 personer ble opprettet.

– Per nå er det utstedt tiltalebeslutninger mot ni personer, forelegg mot fire personer og fem anmeldelser er henlagt, sier politiadvokat Trine Erdal ved Enhet Sentrum til VG.

TÅREGASS: Politiet brukte tåregass mot motdemonstranter som løftet og ristet i gjerdet mellom dem og SIAN-medlemmene. Foto: Odin Jæger, VG

– Det er fremdeles åtte saker til etterforskning, men det er for tidlig å si når de vil være ferdig etterforsket, sier Erdal.

I Oslo etterforskes saker i hovedsak basert på gjerningssted. Dermed er det enhets sentrum i Oslo-politiet som har hovedansvaret for å følge opp anmeldelser etter opptøyene.

SKADEVERK: Flere av politiets biler ble utsatt for skadeverk under opptøyene. Foto: Terje Bringedal, VG

Det har ikke vært mindreårige blant de mistenkte.

De ni tiltalebeslutningene er sendt til berammelse ved Oslo tingrett. VG har fått innsyn i tre av tiltalene, som et berammet. De tiltalte er menn i alderen 18 til 21 år. Alle er tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann.

– Politiet har et omfattende video- og billedmateriale, og mange observasjoner fra politipersonell som er beskrevet i anmeldelser og rapporter, der blant annet bekledning er beskrevet, sier seksjonspåtaleleder Vibeke Schøyen ved Enhet sentrum til VG.

Foto: Odin Jæger

– Videomaterialet, observasjoner som er beskrevet i anmeldelser samt foto av pågrepne i politiarresten har vært sammenholdt og medført identifikasjon. Grunnet at bevismaterialet er betydelig, så har det vært et tidkrevende og utfordrende arbeid, Schøyen.

Forelegg: 15.000 kroner

VG har fått innsyn i ytterligere fire forelegg. Hver av dem er på 15.000 kroner. Tre forelegg er gitt til personer politiet mener ikke fulgte pålegg om å fjerne seg.

Etter demonstrasjonen foran Stortinget beveget folkemasser seg nedover mot Stortorvet. Der ba en kvinne demonstranter om slutte å kaste ting på politihester. Hun ble angrepet og søkte tilflukt på kafeen Espresso House. Det fjerde forelegget gjelder denne hendelsen:

«(...) som del av en større folkemengde, tok han seg inn på uteserveringen til Esprosso House, slik at flere gjester på stedet måtte forlate plassene sine, samt dyttet en eller flere personer på stedet.»

VG har også fått innsyn i tre mindre forelegg som er gitt til personer som demonstrerte mot SIAN to uker tidligere i Furuset bydel i Oslo. Det er fremdeles 13 åpne saker fra denne demonstrasjonen som ikke er påtaleavgjort ennå, får VG opplyst av Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

I tillegg ble tre saker henlagt fordi mistenkte var under 18 år.

FURUSET: Flere hundre motdemonstranter markerte avsky mot SIAN på Furuset i august i år. Foto: Frode Hansen, VG

– Urettferdighet og rasisme

En av de tiltalte etter opptøyene foran Stortinget sier følgende til VG om hva som hendte.

– Jeg er ikke muslim selv, men de kan ikke bare forvente at jeg skal stå der å se på, når jeg hører en person stå der og si masse stygge ting om en hel religion og muslimer, sier Oslo-mannen til VG.

– Vi så urettferdighet og rasisme, sier han om innleggene som SIANs talspersoner holdt foran Stortinget i august.

SIAN-leder Lars Thorsen ble dømt for hatefulle ytringer i 2019. Nestleder Fanny «Anna» Bråten ble frikjent i samme sak. Organisasjonen avviser at den er rasistisk.

Stemningen under SIAN-demonstrasjonen ble enda mer hissig da Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen.

– Følg med nå, nå skal jeg skjende koranen, sa hun før hun begynte å rive ut sider og spyttet på dem.

REV UT SIDER: SIAN-profil Fanny Bråten rev ut sider av koranen på Eidsvolls plass foran Stortinget. Max Hermansen holder mikrofonen. Bak henne står SIAN-leder Lars Thorsen med mobiltelefon. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Mannen VG intervjuet er tiltalt for å ha kastet flere gjenstander mot politiet. Han sier seg uenig i deler av tiltalen, men innrømmer voldsbruk.

– Jeg har ikke skadet noen. Volden jeg gjorde er ikke bra, men det er jo en grunn, sier han til VG.

VG har ikke fått kontakt med de to andre tiltalte som har fått berammet rettssaker.

Publisert: 03.12.20 kl. 18:01 Oppdatert: 03.12.20 kl. 18:12

Mer om Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)