MER TID: Senioringeniør i Bane Nor Mona Opsahl sier at hverdagen ofte gikk i ett før coronapandemien. Nå har hun hatt hjemmekontor siden mars, og dagene har blitt langt roligere. Foto: Privat

Vil fortsette med hjemmekontor: − Har blitt mindre stress

To av tre høyt utdannede ønsker å fortsette med hjemmekontor etter coronakrisen. Senioringeniør Mona Opsahl sier at familiehverdagen med hjemmekontor er preget av en helt annen ro.

– Vi slipper å bruke tid på å forflytte oss frem og tilbake til jobb, og det har blitt mindre stress. Datteren min starter tidlig på fritidsaktivitet, og nå rekker vi å spise middag før det – det har vi aldri rukket før, sier senioringeniør i Bane Nor Mona Opsahl.

Hun har jobbet hjemmefra i Trondheim siden mars, og trives svært godt med det. Med barn på ti og fem år blir hverdagen fort hektisk, men med hjemmekontor har det blitt en helt annen ro.

– Det passer mye bedre i denne familiesituasjonen. Tidligere har jeg dratt tidlig fra jobb for å rekke å hente 10-åringen og kjøre til aktivitet. Da går det i ett, sier Opsahl.

– Nå kan hun gå hjem selv, siden det er noen hjemme. Før har vi måttet time det om hun skulle gå hjem alene.

Hjemme tre til fire dager

En fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse for Akademikerne viser at 64 prosent av høyt utdannede ønsker å jobbe hjemmefra etter coronapandemien.

– Coronakrisen har akselerert en utvikling som vi har sett har vært på gang. Teknologien har gjort at det er større mulighet for fleksibilitet i arbeidsdagen. De høyt utdannede ønsker denne muligheten, og har tatt den i bruk tidligere også, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

FLEKSIBILITET: Leder i Akademikerne Kari Sollien tror at kontoret fortsatt kommer til å være hovedarbeidsplassen etter coronakrisen, men at man vil ta med seg erfaringer rundt fleksibilitet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Akademikerne er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning, og har 13 medlemsforeninger med til sammen 220.000 medlemmer.

Mange av respondentene kunne tenke seg å jobbe hjemmefra når de selv ønsker det, særlig aldersgruppen 30–44 år, viser undersøkelsen.

– Jeg kunne tenkt meg å være hjemme tre til fire dager i uken, det betyr så mye i denne delen av livet. Med to barn og mye oppfølging. Men det er klart jeg har lyst til å være litt på kontoret også, sier Opsahl.

Senioringeniøren forteller at det har vært avgjørende at hun og mannen har hatt hvert sitt kontor hjemme, og mener hun jobber like effektivt hjemme som på jobb.

– Det har gått veldig greit. Vi har hver vår heve- og senkepult på hvert vårt kontor, og det er veldig deilig å kunne sette en strek for når man er på jobb og ikke. Jeg ser at det er mange som har verre kontorfasiliteter enn oss.

Halvparten av respondentene svarte at de jobber mer effektivt på hjemmekontor. Det er en økning på ti prosentpoeng sammenliknet med april-undersøkelsen som ble gjort.

83 prosent savner det sosiale

Samtidig kjenner Opsahl litt på at hun savner det sosiale på jobb.

– Jeg merker det egentlig når jeg treffer folk, for eksempel tilfeldig på butikken, ikke så mye ellers. Men det er jo noe man mister.

Hele 83 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte at de savner det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen.

– Det gjelder nok både unge og gamle. Det sosiale fellesskapet er vanskelig å erstatte med digitale flater. For å klare å bevare den sosiale trivselen og tilhørigheten må man nok jobbe på en annen måte fremover, og det kreves andre ting av ledere, sier Sollien.

Det er særlig de under 30 som ikke ønsker å jobbe hjemmefra hvis det kan unngås. Blant de unge svarer 41 prosent at de ikke ønsker det.

– Jeg vil tro at det spiller en rolle hvor lenge du har vært i arbeidslivet. De første årene er veldig viktig, og det å plutselig sitte helt alene da virker negativt inn, sier Sollien.

Hun tror at kontoret fortsatt kommer til å være hovedarbeidsplassen etter coronakrisen.

– Men at vi tar med oss erfaringer rundt fleksibilitet. Debatten handler ikke om å være for eller mot hjemmekontor, men hvordan det kan brukes på en god måte.

Publisert: 27.11.20 kl. 10:54

