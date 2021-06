Sjokkfunn: Fant millionbeløp skjult i Mossemarka

MOSSEMARKA (VG) Ole Bisseberg (40) og kameraten var på skogstur da de tilfeldigvis fant en sekk med penger. Veldig mye penger.

– Da vi fant pengene ... overraskelse blir en underdrivelse, sier Ole Bisseberg (40) til VG.

– Jeg regner med det kan være så mye som opptil to millioner kroner.

Politiet i Øst bekrefter lørdag at de har vært involvert i et funn av penger.

– Vi har tatt hånd om det, men jeg ønsker ikke å uttale noe mer om saken nå, sier operasjonsleder Svein Walle til VG.

FLEST TUSENLAPPER: Selv om bildene tilsynelatende viser mange 500-lapper, skal majoriteten av innholdet være av høyere valør Foto: Ole Bisseberg

Bisseberg er fortsatt smått fortumlet etter sjokkfunnet torsdag formiddag. Sammen med kameraten hadde han satt kursen mot Våpenhula i Mossemarka. Dette er en liten grotte som huset utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig, rundt to kilometer inn i skogen.

Ole ønsket å sjekke om turen kunne egne seg for en småbarnsfamilie, men konkluderte raskt med at strekket ble for langt for hans to smårollinger.

Dermed tok kompisene turen til krigsminnet.

– Grotten var trang og lite spennende. Så vi tuslet videre, men vi hadde ingen anelse om hva som ventet oss, sier Ole.

Skimtet noe bak en stein

Oles kamerat, som ikke ønsker navnet på trykk, forteller at å være rundt den gamle hulen vekket eventyrlysten i dem. De begynte å spekulere rundt hva som kunne ha foregått i området, og om det kanskje kunne ligge igjen noen gamle gjenstander fra krigens dager.

– Vi løftet på ganske mange steiner, forteller kameraten.

Kompisene turet videre i gradvis mer ulendt terreng, men de skulle ikke gå langt fra minneplaketten med påskriften «våpenlager 1944–45», før de gjorde funnet som gjorde dem helt skjelvne. Rundt 200 skritt fra det kjente krigslageret, lå et tildekket hulrom fullstappet med penger.

Det var Oles kamerat som først skimtet noe bak en stein.

– Vi fant først en stor svart sekk. I den lå fire mindre pakker, innteipet i gaffa. Vi forsøkte å åpne den med kniv. Da så så vi tusenlappene skinne ut, sier 40-åringen.

Han sier at det aldri var aktuelt å ta pengene som egen fortjeneste.

– I mine øyne var det ikke penger der og da, men ren oppdagelse.

Hastet hjem

De kastet seg rundt, hurtigpakket sekken og hastet hjem med millionene på ryggen.

– Da vi oppdaget at det kunne være veldig mye penger, så skjønte vi raskt at det bare var å komme seg tilbake. For alt vi visste kunne noe ha stedet under oppsyn.

Vel hjemme, tok kameratene seg tid til å gå gjennom funnet. Etter å ha gått over første bunke sammen, så de på hverandre med vantro i blikket.

De hadde talt 500.000.

– Da tenkte vi det var greit å ringe politiet.

Sekken var allerede åpnet

Ole forteller at patruljen troppet raskt opp på hans bopel i Rygge. Der ble det avhør, før en ny skogstur til funnstedet for å vise politiet nøyaktig hvor pengene lå.

– Da gjenstår det å se hva de finner ut. Jeg er i hvert fall veldig spent.

Et ekstra spenningsmoment er at sekken allerede har blitt åpnet av noen andre.

– Den var allerede snittet opp. Det var klare hulrom etter ytterligere to bunker i samme størrelse, så noe har forsynt seg. Vi fant sedler datert tilbake til 1999, og det er liten tvil om at de har ligget der lenge.

For småbarnsfamilien i Rygge har det vært noen snodige dager.

– Det har vært veldige mange tanker, og lite søvn. Fireåringen hadde observert at vi hadde hatt politibesøk, og at de tok med seg mye penger. Hun prater, så vi ble pent nødt til å fortelle barnehagen at «pappa hadde funnet noe penger i skogen».