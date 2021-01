VAKSINE: Bildet viser en Pfizer-dose som trekkes opp av en sykepleier i Frankrike. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Nyheten om «norske vaksinedødsfall» gikk verden rundt: − Noen feiltolker det

Da Legemiddelverket la ut meldingen om at de har undersøkt 13 dødsfall i nær tid etter vaksinering, begynte det å strømme inn telefoner fra hele verden.

I etterkant av meldingen har Steinar Madsen i Statens legemiddelverk blitt kontaktet av russisk TV, amerikanske finansinstitusjoner, og en rekke medier fra alt fra India til Litauen og Nederland.

– Vi forventet jo stor interesse for dette, men interessen ble kanskje enda større enn vi trodde i utgangspunktet. Jeg har snakket med NBC, BMJ, jeg vet ikke hvem jeg ikke har snakket med, og blitt intervjuet på Euronews, sier Madsen til VG.

Legemiddelverket la torsdag ut registrerte bivirkningsmeldinger. Der opplyste de om at 13 av 23 dødsfall nært i tid til vaksinering har blitt gjennomgått.

Det betyr ikke at legemiddelverket er bekymret for at 23 personer kan ha dødd av vaksinen i Norge – men nyheten har blitt tolket ulikt.

– Når man vaksinerer store grupper av befolkningen så er det nødt til å skje dødsfall i nær tidsmessig avstand til vaksinasjonen, spesielt når man starter med de mest sårbare. I de fleste tilfeller vil nok dette være helt tilfeldig sammenfall i tid. Men det er viktig at det blir tatt alvorlig og sett grundig på, og det er det vi gjør i Norge, sier Madsen.

– Forventet

I India Today ble saken omtalt som en «alarmerende trend». Bloomberg skriver på sin side at norske myndigheter jobber for å roe ned bekymring om vaksinen etter dødsfall blant eldre.

Madsen sier han har understreket at det ikke er slik at norske myndigheter ser noen bekymrende trend, og at vaksinasjonen fortsetter som før. Men det som har kommet frem, er at bivirkninger som er ufarlige for de fleste potensielt kan ha bidratt til enkelte av dødsfallene blant de svakeste pasientene som har fått vaksinen.

– Det vi la ut var nøkternt og greit og forklarte at noen pasienters underliggende tilstand muligens kunne være påvirket av vanlige vaksinebivirkninger. Nå begynner det å komme tilsvarende meldinger fra andre land også, så dette er jo forventet.

FHI har som følge av dødsfallene, lagt inn en presisering i vaksinasjonsveilederen, og åpner for at de kunne vært tydeligere på det tidlig.

VIKTIG: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier det er viktig å legge ut informasjon om bivirkningsmeldinger, og at man vil fortsette med det. Foto: Kyrre Lien

Han mener det er god en kultur blant norske leger for å sende bivirkningsmeldinger, og trekker også frem at Legemiddelverket var tidlig ute med å legge ut offentlig informasjon om bivirkningsmeldingene.

– I Norge har vi lovet – og det holder vi – at vi ikke skal holde noen ting skjult. Jeg tror den åpner dørs politikk er det eneste gangbare i det lange løp, sier Madsen.

– Bivirkningsmeldinger gir oss muligheten til å se om vaksinasjonen kan bli enda sikrere. Og det som er viktig å få frem er at dette er egentlig noen få meldinger sett opp mot det store antallet vi har vaksinert. Dette var forventet at vi ville få en god del dødsfall.

Han sier at det på norske sykehjem, der mange er alvorlig syke, dør i gjennomsnitt rundt 400 personer per uke.

– Mange agendaer

– Det man skal være klar over er at det er mange agendaer ute og går her. Egentlig er dette udramatisk. Dessverre er det slik at noen feiltolker det kanskje vet et uhell, mens noen feiltolker det kanskje med vilje, sier Madsen.

I Russland, for eksempel, trekker han frem at det er mye negativ omtale av andre vaksinekandidater enn russiske Sputnik. Og på internett prøver Legemiddelverket å følge med på hvilke konspirasjonsteorier som brer seg om vaksineringen. At finansinstitusjoner også har tatt kontakt, overrasker ham heller ikke.

– Disse vaksinene har jo hatt stor betydning i finansverden. Aksjene til Moderna skjøt i været da de kom med sine første positive resultater. I markedet i dag ser folk etter alle positive og negative tendenser når det gjelder investeringer.

ANNERLEDES: Helseminister Bent Høie tror nyheten ble mottatt annerledes i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Høie: Annerledes i Norge

Også helseminister Bent Høie har merket seg oppmerksomheten rundt saken.

– Vi har blitt kontaktet av en del internasjonale mediehus, og jeg har et inntrykk av at dette har fått en del oppmerksomhet internasjonalt, sier han.

Han sier det er gode rutiner på rapportering i Norge. Men tallet på dødsfall som ar blitt rapportert, har også sammenheng med hvem som har blitt vaksinert først i Norge, påpeker han.

– Vi har gjennomgående sykere personer på sykehjem i Norge. Vi har mer legedekning og mer kompliserte pasienter på sykehjem. Det er nok en del av dem som er på sykehjem her som i andre land ville vært på sykehus, og dermed gjerne ikke vært omfattet av den prioriterte gruppen for vaksinasjon.

Og han tror det bidrar til at saken kanskje ikke har fått samme oppmerksomhet her i landet.

– Jeg oppfatter at i norsk sammenheng vet vi hvor syke de som er på sykehjem er, så da blir man gjerne ikke like overrasket over denne situasjonen. Vi vet at mange personer i uken dør på sykehjem.

FHI: Kunne vært klarere

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier hvordan dødsfallene har blitt rapportert internasjonalt, er noe FHI har vært litt bekymret for.

– Vår holdning er at man skal være åpen om alt, men når det kommer ut slik at det ikke blir satt i sammenheng med bakgrunnstall så blir det vanskelig å forstå betydningen, sier hun.

– Så er det jo også vår holdning at vi skal undersøke grundig disse tilfellene, selv om det kanskje ikke er spesielt sterk grunn til å tro at det representerer et problem med vaksinasjon som er betydelig. Derfor jobber vi med å få ut en del av bakgrunnstallene slik at det blir lettere å vurdere hva dette kan bety.

Hun sier det hele tiden har vært et generelt råd om at vaksinen ikke skal tilbys de mest skrøpelige pasientene, og at det var en presisering da FHI oppdaterte sin veileder for en uke siden.

– Burde man vært tydeligere på det tidlig?

– Det kan godt være når vi ser det nå i ettertid, men vi har sagt det hele tiden og dette gjelder også annen vaksinasjon som sykehjemmene har mye erfaring med.

– Har sykehjemmene fått god nok støtte til å ta de vurderingene, og god nok veiledning i det?

– Vi vil jo hele tiden etterstrebe at informasjonen skal være god nok til at den faktisk når fram. Men de har mye erfaring med å få informasjon fra oss om vaksinasjon: Vi bruker det systemet vi vanligvis har, og dermed så har vi gode forhåpninger om å nå fram. Men når vi nå ser at vi muligens ikke har nådd godt nok frem, så presiserer vi og følger opp umiddelbart.