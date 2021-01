ANDRE VAKSINE: Modernas vaksine er den andre som har blitt godkjent for EU og Norge. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

FHI: Vurderer om kun større kommuner skal få Moderna-vaksinen

Når den nye Moderna-vaksinen skal sendes ut i Norge, vil den måtte fordeles på en annen måte enn vaksinen til Pfizer/BioNTech.

Vaksinen til Moderna er den andre som har blitt godkjent i Norge, etter Pfizer-vaksinen. Begge vaksinene er RNA-vaksiner, men den største forskjellen på dem er at Moderna-vaksinen ikke trenger å lagres i minus 70 grader slik Pfizer-vaksinen må.

Det gjør den enklere å distribuere den rundt i landet. Samtidig kommer den bare i små mengder i starten, sier Knut Jønsrud, leder for vaksineforsyning i FHI til VG.

– Det ser ut som vi får ganske små mengder inn i starten. Minste pakke er på 100 doser, vi får noen tusen doser. Så det er klart det er begrenset hvordan vi får den ut i landet, sier han.

Neste uke blir leveransen på 4000 doser av Moderna, bekrefter han.

– Ikke landet

Pfizer-vaksinen kommer i forsendelser på rundt 40.000 doser i uka. Dosene fordeles mellom alle landets 356 kommuner. Men det kan altså bli annerledes med Moderna-vaksinen.

Akkurat hvordan, er ikke bestemt.

– Vi har ikke landet, men det er ikke sikkert det er hensiktsmessig å sende både Moderna og Pfizer til samme kommune, gitt at de er likestilt i effekt og profil, sier Jønsrud.

Pakningsstrørrelsen på minst 100 doser gir også noen føringer – ikke alle kommuner kan bruke 100 doser, påpeker han.

– Kan det bli en situasjon der noe større kommuner får Modena først?

– Det kan være en mulighet - målet er jo å unngå vaksinesvinn. Så det er viktig at man legger logistikken.

Henger sammen med Pfizer-distribusjon

Også overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier det er nødvendig å tilpasse distribusjonen av de ulike vaksinene, og bekrefter at å gi Moderna-vaksinen til større kommuner er én av tingene FHI ser på nå.

– Det er noen uklarheter ennå på det farmasøytiske - om man kan bryte opp disse pakkene eller ikke. Men sannsynligvis må vi sende dem samlet og da vil det styre hvor vi kan sende dem, sier han.

Moderna-vaksinen må lagres i minus 20 grader og den holder i 30 dager i kjøleskaptemperatur etter at den pakkes opp. Planen er at den skal fraktes frossen, sier han.

– Vil det også endre strategien for distribusjon av Pfizer?

– De må jo i alle fall henge sammen de to systemene, så det ene vil påvirke det andre.

Pfizers vaksine sendes rett til fryselagre i hele Norge, mens Modernas vaksine distribueres som vist i grafikken under:

Ikke endret fordelingsstrategi

Alle kommuner får per i dag fordelt lik mengde vaksiner etter andel eldre, uavhengig av hvor mye smittepress de har. Det fører også til at når de første dosene er blitt fordelt, er det noen små kommuner som får svært få vaksiner. Kommuner som Aremark, Beiarn og Bokn får bare fem doser i uke 1 og fem i uke 2.

FHI endrer ikke til en geografisk fordelingen mer basert på smittetrykk nå.

– Det har vært vurdert og det er beskrevet i rapporten vår om anbefalinger og prioritering som vi sendte til regjeringen. Foreløpig har ønsket fra regjeringen vært at vi skal ha dette likt til landet, sier Berg.

Det faglige grunnlaget for dette, er ifølge Berg hvordan vaksinene vi har fått virker.

– Med denne typen vaksine trenger du to doser, og det er kanskje fire uker før du har full effekt. Så det er mye fornuft i å gjøre det likt, for du vet ikke hvor det neste utbruddet kommer. Hadde vi hatt en vaksine som var mer egnet for en reaktiv vaksinering, så kunne vi tenkt annerledes og brukt den mer der det er utbrudd, sier han, og legger til.

– Men dette er gjenstand for diskusjon hele tiden.

