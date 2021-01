STENGTE DØRER: Hugo Nordnes, som eier og driver Nordnes pub på Finnsnes, forteller at det er for dyrt å holde åpent. Foto: Arne Ivar Hanssen, Folkebladet

– Hvorfor skal puben i Berlevåg ha samme regler som en pub på Karl Johan?

Flere kommuner i Troms og Finnmark står uten smittetilfeller. Nå ber de regjeringen om å få bestemme tiltak lokalt.

Hele regionen Midt-Troms har 94 smittetilfeller siden mars, ifølge Folkebladets oversikt. Disse inkluderer også smittetilfeller i militærleirer og utenlandske soldater på øvelser.

Likevel må utestedene, idrettshallene og ungdomsklubbene holde stengt.

Hugo Nordnes eier og driver Hugos pub på Finnsnes på Senja. Etter å ha hatt noen tilnærmet normale måneder i sommer, begynte puben å slite i august da regjeringen innførte en nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

24. oktober måtte Nordnes stenge dørene.

– Det er en direkte konsekvens av de nasjonale tiltakene. Det kostet mer å holde åpent enn å stenge, sier han.

Gjennom sensommeren og høsten måtte de forholde seg til stadig flere tiltak, samtidig som politiet oftere kontrollerte at puben overholdt smittevernregler.

3. januar innførte regjeringen en nasjonal skjenkestopp.

Etterlyser lokale tilpasninger

Selv om Hugos pub kunne ha 50 gjester, slet de med å fylle opp lokalene.

– Alle tall gikk i negativ retning. Per dags dato er det kun jeg som er ansatt i selskapet, sier han.

De øvrige 24 ansatte er permittert eller sagt opp.

– Hvorfor skal puben i Berlevåg ha samme regler som en pub på Karl Johan? Det bor mindre folk i Berglevåg enn det kommer gjester innom en pub på Karl Johan, sier Nordnes.

Han forteller at serveringsbransjen i Troms og Finnmark er helt avhengige av lokale tilpasninger for å kunne overleve. Han mener det bør være opp til hver enkelt kommune. Nordnes får støtte fra lokale innbyggere, foreller han.

– Hele landet må ta konsekvensene for smitten i og rundt storbyene. Jeg har hele tiden etterlyst regionale eller lokale tilpasninger. Det tærer på alle veier. Nå får vi se om vi er kvalifisert til å få kompensasjon, sier han.

Ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes. Foto: Morten Dokka

Bekymret for barn og unge

Dyrøy kommune i Troms og Finnmark har kun hatt ett smittetilfelle i mars. Siden har kommunen vært smittefri.

Likevel må kommunen nå holde idrettshallen stengt for innendørs idrettsaktivitet. Ungdomsklubben og biblioteket må også holde stengt etter at ungdomsskoler ble satt til rødt nivå.

– Det er en ganske alvorlig inngripen i ungdommers liv. Jeg har forståelse for at de nasjonale tiltakene er innført, men i en region som vår bør det være mulig med noen regionale eller lokale forskjeller, sier ordfører i kommunen Marit Alvig Espenes (Ap).

Hun forteller at hun er bekymret for de langsiktige psykososiale påvirkningene for barn og unge. Når regjeringen i helgen skal ta en ny vurdering av de nasjonale tiltakene, håper hun at de vil åpne for at kommuner med lavt smittetrykk kan ta egne vurderinger.

– Jeg tenker at kommunene og regionene er i stand til å ta riktige beslutninger og håper at regjeringen vil lytte til innspill som de får rundt omkring i Norges land. Vi er forskjellige og har forskjellige utfordringer, sier hun.

Dyrøy har et aktivt volleyballmiljø og Espenes er selv volleyballtrener for barn.

– De er veldig ivrige og synes det er trasig at de ikke kan møtes. Det er treneren enig i. Fritidsaktiviteter og gode møteplasser er veldig viktig. Der legger jeg ned min innsats og vil fortette med det, sier Espenes.

Ordfører i Kåfjord Bernt Lyngstad. Foto: Eirin Helen Lyngstad Roseneng

– Begynner å bli en del slitasje

Kåfjord kommune er en av få kommuner som ikke har registrert noen smittetilfeller. Likevel er både idrettshallen og ungdomsklubben stengt.

– Vi har fulgt de nasjonale rådene og reglene hele tiden. Siden i fjor vår har vi ikke hatt egne lokale forskrifter, opplyser ordfører i Kåfjord Bernt Lyngstad (Ap).

Han forteller at han hadde forståelse for at de nasjonale tiltakene ble innført i januar.

– Men jeg ser at det begynner å bli en del slitasje, spesielt på ungdomsklubben og idrettshallen. Det rammer spesielt på ettermiddagen og kvelden. Noen ungdommer kan bli litt inaktive. Jeg håper de vil lette på dette, sier han.

Å stenge idrettshaller og begrense fritidsaktiviteter er en nasjonal anbefaling og ikke et påbud.

Dersom regjeringen ikke gjør endringer i helgen, vil ordføreren og krisestaben vurdere tiltaket lokalt.

– Men man følger jo anbefalinger, sier Lyngstad.

– Føler du at dere må ta konsekvenser for at det er høyere smittetrykk rundt de større byene?

– Jeg kunne jo svart ja på det. Men det er et stort lagarbeid. Det er et stort lag som må jobbe sammen, Lyngstad.

Han ønsker også å trekke frem jobben som har vært gjort i helsesektoren, renholdstjenesten og skolesektoren Kåfjord.

– Mange er nok blitt slitne av å ha mange tiltak, men de har stått på og gjort en god jobb, sier han.