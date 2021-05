TAR AVSTAND: Russepresident Bendik Berg Dokka (19) forteller at russestyret ved Sørumsand videregående skole tar avstand fra hendelsen hvor russ kastet klor mot yngre medelever. Foto: Privat

Russ kastet klor på yngre elever: − Leken ble dratt litt for langt, sier russepresident

Rektor ved Sørumsand videregående skole mener hendelsen er et uttrykk for ungdommelig dumskap, men medgir at han er bekymret for enkelte trekk i russekulturen.

Av Caisa Linea Hagfors

Da to elever i annenklasse på Sørumsand videregående skole dukket opp på skolen i russegensere onsdag, lot russen i tredjeklasse seg provosere.

Ifølge russepresidenten sier den «nasjonale russekulturen» at elever som ikke er russ, ikke kan bruke «russeeffekter» mens tredjeklasse er midt i sin feiring.

Det hele endte med at russen kastet eddik og klor på annenklassingene i lunsjpausen som et «svar på provokasjonen» fra annenklassingene.

Både rektor ved skolen, Per Grahn, og russepresident Bendik Berg Dokka (19), bekrefter hendelsen overfor VG. Dokka peker på hendelsen som en del av russetradisjonen, men som denne gangen ble strukket for langt.

– Det var for drøyt

Heldigvis ble ingen elever skadet i russens oppgjør med annenklassingene.

– Det er en slags nasjonal kultur at annenklassene ikke skal feire russetiden sin mens vi feirer vår russetid, forklarer Dokka på spørsmål fra VG om hvordan russen kan forklare en slik hendelse.

IKKE VONDT MENT: Rektor ved skolen, Per Grahn, tror ikke russen mente noe ondt med handlingen, men påpeker at enkelte trekk ved russekulturen bekymrer han. Foto: Privat / Sørumsand videregående skole

Samtidig medgir han at det denne gangen gikk for langt.

– Selve leken ble dratt litt for langt. Den som sprutet klor er klar over det nå i ettertid, og synes det er trist at noen fikk det i øyet. Når det dras så langt er det ikke gøy, sier russepresidenten videre.

– Mener du hendelsen er representativt for dagens russekultur?

– Selve skøyerstreken er en del av kulturen, men hendelsen skal ikke blandes med russekultur. Russen har tatt avstand og alle har sagt at de synes det var for drøyt, svarer han.

Rektor: – Ungdommelig dumskap

– Jeg er veldig glad for at det gikk så bra som det gjorde. Jeg tror ikke de forsto helt hva det var de gjorde, sier rektor Grahn.

Han mener at hendelsen er et enkelttilfelle, og at det ikke har vært andre lignende hendelser ved skolen så langt. Samtidig legger han ikke skjul på at det generelt er utfordringer knyttet til russen.

– Jeg er bekymret for trekkene i russekulturen hvor oppegående, flott ungdom gjør ting de ellers aldri ville gjort om de ikke var russ, påpeker Grahn.

Han forteller at skolen har vært i dialog med politiet, og valgt å løse saken med å ta en prat med alle elever i både andre- og tredjeklasse.

– Hva tror du får russen til å gjøre slik mot yngre medelever?

– Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Russ tilhører hva du gjør i fritiden, og jeg synes det er vanskelig å forstå alle delene rundt russekulturen, svarer rektor og legger til:

– Denne hendelsen er et uttrykk for ungdommelig dumskap, ikke en ondskapsfull planlagt hendelse. Men det er klart at det kunne fått mer alvorlige konsekvenser.